Så gick det för Tusse i fredagens Idol

Tusse Chiza gick förra veckan vidare från den första fredagsfinalen för i år. I dag var det dags för den andra fredagsfinalen, och temat var "genombrottshits". Bland låtarna och artisterna som framfördes återfanns bland annat svenska stjärnskott som Håkan Hellström och First aid kit. Även utländska artister såsom Foo fighters och Lewis Capaldi tolkades på scenen.

Tusse Chiza valde att framföra Whitneys Houstons låt "How will I know". Från juryn fick han stående ovationer. Anders Bagge menade att han hade samma skinande och energi som Whitney Houston själv, det medan Alexander Kronlund sa att det inte går att hitta någon med samma skinande utstrålning och karisma som Tusse Chiza.

"Det finns många som tagit an sig stora stjärnor på den här scenen, men det finns få som lyst som du under alla de här 15 åren", sa Kishti Tomita efter framträdandet.

När tittarna lämnat sina röster stod det klart att Tussa Chiza får fortsätta till nästa fredagsfinal. Den som fick lämna programmen var Hampus Israelsson.

