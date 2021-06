Så här ska nya styret lyckas hålla sams: ”Vill inte ha pajkastning”

Anmäl text- och faktafel

Centern och dess gruppledare i Sura, Erkki Visti, har varit mitt i stormens öga den senaste tiden. I måndags stod det klart att det blir ett maktskifte i kommunen – och att C byter sida efter det sedan tidigare havererade samarbetet med Socialdemokraterna

De numera fem styrande partierna (C, L, M, KD, SD) är överens om ett antal frågor som de ska lyfta (se faktaruta).

Tror du att det nya samarbetet är bästa lösningen för Surahammars kommun?

– Kostnaderna har skenat och det måste blir ett stopp för det. Jag hoppas att det här blir bra, säger Erkki Visti.

Tror du att fem partier kan hålla sams?

– Det är klart att flera partier med olika syn och värderingar i frågor kan bli svårt, men vi har sagt att vi får lägga undan allt sådant för kommunens bästa.

Centerns partiledare Annie Lööf är tydlig med att partiet inte ska samarbeta med SD i rikspolitiken.

Hur ser du på att nu börja samarbeta med SD lokalt?

– Vi kan inte styras av vad riks (C) anser. Jag är väl medveten om vad de tycker i den här frågan, men vi får gå in i det här med öppna sinnen. Som jag sa, det här samarbetet är för kommunens bästa.

Erkki Visti blir irriterad över att S anser att C smygförhandlat med andra partier under tiden S och C var i koalition, och att samarbetet blev ohållbart.

– Jag vill inte ha pajkastning. Det har handlat om rena sakfrågor, inget annat. Socialdemokraterna har ju inte velat prata med oss och har inte fått ihop någon majoritet, då är det här alternativet, säger han.

Han poängterar att fempartisamarbetet pågår fram till valet nästa höst.

– Sedan är det upp till varje parti att enskilt gå fram, så har jag tolkat det.

Johanna Olofsson (M) föreslås som ny ordförande i kommunstyrelsen.

Vilken post får du i den nya koalitionen?

– Det är klart att det finns förslag på det (och i olika nämnder), men det är väl inte helt klart hur det blir, säger han.

Plattform – det här vill nya styret

► Få ordning på ekonomin.

► Hålla medborgardialoger i Sura, Ramnäs och Virsbo under året för att skapa en känsla av samhörighet i kommunen.

► Ta fram detaljplaner för att få igång bostadsbyggandet.

► Skapa ett bra företagsklimat.

► Främja turism.

► Förbättra underhållet av gator och vägar.

► Starta ett lokalt brottsförebyggande råd för att öka tryggheten i kommunen.

► Se över lokaler och bidrag för föreningslivet.

► Öka bemanningen på Dynabackens äldreboende.

► Minska barngrupperna i skola och förskola.

► Starta en familjecentral med öppen förskola.

► Göra en översyn av befintliga lekplatser och aktivitetsplatser.