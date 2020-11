Så jobbar VLT säkert under pandemin

Anmäl text- och faktafel

Under hela pandemin har efterfrågan på journalistik varit stor, särskild när det gäller just senaste nytt om covid-19. Men även om det inte blivit mindre att göra för VLT-redaktionen så har cornan inneburit flera förändringar i länstidningens arbetssätt. För strävan att komma nära den man intervjuar och viljan att hålla publicistiska diskussioner i grupp måste lösas på nya sätt under en pandemi.

Jan Ernheimer är huvudskyddsombud på VLT. Han tycker att företaget var snabbt med att försöka tillgodose de nya behoven och utforma riktlinjer för att hålla avståndet.

– Dels så får den som vill och kan jobba hemifrån. Dels så har vi goda utrymmen på företaget så vi kan sitta utspritt med stora avstånd, säger han och fortsätter:

– Sen måste vi tänka på att vi på VLT inte är immuna när vi är ute bland folk och vi kan också bidra till att sprida smitta. Så där gäller det att hålla det rekommenderade avståndet.

Många av de intervjuer som annars skulle göras ansikte mot ansikte får helt enkelt göras på telefon. Möten med personer tidningen vill prata med, eller kanske ta bilder av, sker i största mån utomhus. För tv-sändningarna har det införskaffats bommar, det vill säga en pinne av plast eller aluminium, att sätta mikrofonen på för att även klara avståndet i rutan.

– Yrket journalist gör dig inte immun mot smitta. Det finns inget jobb i hela världen som är så viktigt att det berättigar att utsätta dig eller någon annan för fara, säger Jan Ernheimer.

Han framhåller även att VLT:s arbetssätt hittills fungerat så pass väl att ingen smitta utbrutit på redaktionen.

Daniel Nordström, chefredaktör på VLT, ger samma bild som Jan Ernheimer. Företaget var tidigt med ordna så personal kunde jobba hemifrån och det finns tydliga riktlinjer för att hålla avstånd.

– Trots de påfrestningar vi och hela samhället upplever tycker jag att distansarbetet har gått mycket bra, tack vare professionella medarbetare, säger Daniel Nordström.

Han tillägger även att han tycker att tidningen hittills lyckas göra bra och samhällsviktig journalistik trots de begränsningar pandemin innebär.

– De stora utmaningarna och påfrestningarna gäller bristen på sociala kontakter, stimulans och inspiration från kollegorna – även om vi har kvar alla mötesrutiner med digitala möten, säger Daniel Nordström.