Så kan ett värvningsförbud drabba VIK: "Ska vi bara släppa allting fritt?"

Coronautbrottet och beslutet att ställa in resterande delen av hockeysäsongen har gjort att många klubbar drabbats ekonomiskt. På grund av uteblivna publikintäkter, men också då det finns en stor osäkerhet gällande framtida sponsoravtal.

Till följd av det osäkra läget valde SHL att under onsdagen införa ett totalt värvningsstopp tills vidare. Lagen får varken hämta in nyförvärv utifrån eller förlänga med spelare från föregående säsong.

Hockeyallsvenskans vd Stephan Guiance medgav under onsdagskvällen att man tittar på att inför samma värvningsstopp i Sveriges näst högsta liga, men att klubbarna först ska få säga sitt.

VIK:s sportchef Patrik Zetterberg är inte emot ett sådant stopp.

– Nej, absolut inte. Jag tycker nånstans att det handlar om ett ansvar mot ligan. Den enskilda föreningen är inte alltid större. Vissa klubbar kommer säkert chansa mer än andra oavsett läge, och även innan corona hade vi fem-sex klubbar som lever i extrem situation för att få spela i hockeyallsvenskan nästa år. Ska vi bara släppa allting fritt då? Jag kommer att anpassa mig i frågan.

– Man pratar ju även om att ta bort licenskravet på eget kapital till nästa år. Det kan jag tycka är rätt på ett sätt, att det blir en liten fallskärm för hur detta läge kommer påverka lagens ekonomi framöver.

Hur skulle ett värvningsförbud påverka ditt jobb just nu?

– Hela den branschen jag lever i med spelare, agenter, klubbar, det är klart att ingenting kommer att dö ut. Utan det kommer vara en dialog i det stora hela som nu. Men det kommer bara bli på ett annat sätt. "Skulle det här släppa nu, så skulle ett avtal kunna se ut så här?".

– Men vi ser ju redan nu att det kommer ut färre värvningar än normalt den här tiden.

Kan man komma överens muntligt och på så sätt kringgå reglerna?

– Även om du kommer överens muntligt med en spelare så faller du ju lika tungt ändå om pengarna uteblir. Har du förbundit dig till nånting så sitter du där.

VIK har en mängd spelare vars kontrakt går ut. Att Patrik Zetterberg nu skulle skynda på att börja förlänga med spelare innan ett eventuellt värvningsförbud införs är inte aktuellt.

Anledningen är att sportchefen helt enkelt inte vet vilken spelarbudget han har till nästa säsong.

– Det är som ett vakuum just nu. Jag väntar på besked. Jag hade en summa för en vecka sedan. Men problemet för oss och alla andra klubbar just nu är – tror vi på de siffrorna fortfarande? Så jag kan inte gå in och förlänga med nån. Det är ingen skillnad på en förlängning kontra ett nyförvärv ur en ekonomisk aspekt, säger han och tillägger:

– Sen kan det vara så att spelare vi är intresserade av att behålla men i nuläget inte kan erbjuda kontrakt, samtidigt blir erbjuden kontrakt av nån annan klubb som tar lättare på situationen. Då kan det vara spelare som känner att de inte vill riskera nånting och skriver på. Klart vi kan hamna där.

Effekten av den osäkra tiden som råder kring klubbarnas ekonomi tror Zetterberg kommer få konsekvenser.

– Generellt tror jag lönerna kommer gå ner. Spelarna kommer inte kunna kräva samma löner. Sen jobbar många klubbar med niomånaderskontrakt. Vi och några till har valt att jobba med tolvmånaderskontrakt för att vi då får jobba med spelarna över sommaren. Men det är säkert något som också kommer lyftas upp och diskuteras, säger han.

På måndag återsamlas spelare och ledare för möten. Patrik Zetterberg kommer då ha en utvärdering av säsongen med varje spelare och prata om framtiden.