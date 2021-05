Så kan VIK ställa upp – med kanadensaren i laget: ”En av seriens bästa kedjor”

Anmäl text- och faktafel

MÅLVAKTER: Frågetecken, frågetecken

Kommentar, Oliver Åbonde: Alltjämt tomt på målvaktssidan, men allt pekar på att det blir precis som jag varit inne på tidigare – att varken Emil Kruse eller Jesper Myrenberg blir kvar. VIK:s målvaktspar 2021/22 är Johan Gustafsson och Linus Ryttar – allt annat är i nuläget en jätteskräll. Att det är ett starkt målvaktspar räcker nästan inte till.

Kommentar, Pasi Hiirikoski: Bara att instämma i kollega Oliver Åbondes kommentar och konstatera att VIK:s målvaktssida ser oerhört bra ut ... även om den fortsatt är tom på pappret.

FÖRSTAFEMMAN: Jimmie Jansson, Daniel Gunnarsson, Anton Svensson, Mikael Frycklund, Lukas Zetterberg

Kommentar, Oliver Åbonde: En förstafemma som på papper ser ut att hålla hög hockeyallsvensk klass. Möjligen är det så att ett backpar med Gunnarsson och Jansson är något obalanserat, men VIK har för många backar med offensiva styrkor för att det ska gå att hitta vad man traditionellt skulle prata om i form av balans. I Jansson–Gunnarsson får man ett sammanhållet backpar i fem mot fem som båda lär spela power play, något som ofta ses som fördelaktigt. Framåt är det kanske lätt att argumentera för att Alex Lavoie som individuell spelare borde hållas högre än Lukas Zetterberg, men tillsammans med Svensson och Frycklund passar Zetterberg perfekt in. Det är tre spelare som alla kan driva spel i fem mot fem, och i en omgivning med så skickliga spelare borde hans skott få betydligt mer utrymme än tidigare. Potential att vara en av seriens allra bästa kedjor.

Kommentar, Pasi Hiirikoski: Kedjan är absolut värd att testa från start eftersom känslan är att Svensson, Frycklund och Zetterberg skulle vara goda "lekkamrater". Backsidan har fortsatt flera luckor, därav givet att dunka in Jansson och Gunnarsson i första enheten ... just ju.

ANDRAFEMMAN: Frågetecken, Alexander Molldén, Alexander Lunsjö, frågetecken, Alex Lavoie.

Kommentar, Oliver Åbonde: Patrik Zetterberg ser Alex Lavoie i första hand som en framspelare, vilket gör att han passar perfekt ihop med Alexander Lunsjö som visat sig ha sin främsta spets i just målskyttet. När Mikael Frycklund plockades in var Patrik Zetterberg inne på att han skulle ha in ytterligare en spetscenter – vilket gör att vi sedan senast får flytta ner Filip Karlsson och Isac Skedung i centerhierarkin. Alexander Molldén får nog ses som tvåa av högerskjutande backar än så länge, och skulle mycket väl kunna passa perfekt ihop med defensivt skicklige August Nilsson om det är så att han blir kvar.

Kommentar, Pasi Hiirikoski: Nja, personligen tror jag nog att centern Filip Karlsson åtminstone ska testas i andralinan, men det är klart att man under silly season kan drömma om ännu fler vassa centervärvningar till VIK ... så positionen får vara öppen i denna sammanställning. Men som sagt ... Lunsjö, Karlsson, Lavoie låter inte helt fel ...

TREDJEFEMMAN: Frågetecken, August Tornberg, Gabriel Kangas, Filip Karlsson, Marcus Bergman

Kommentar, Oliver Åbonde: Tredjekedja eller fjärdekedja? Ja, hierarkin i sig spelar kanske ingen större roll, men här har VIK en kedja med många olika egenskaper. Smart centerspel och defensivt ansvarstagande i Filip Karlsson. Fart, tyngd, och förmåga att skapa yta åt sina kedjekamrater i Marcus Bergman. Och en ung spelare som kan bryta mönster och göra det oväntade i Gabriel Kangas. Och samtidigt som man vill se en spelare som Kangas få så många chanser som möjligt är det svårt att inte tänka på att en Henrik Hetta på hans plats skulle göra den här kedjan till en av hockeyallsvenskans allra tuffaste att möta.

Kommentar, Pasi Hiirikoski: Bara att erkänna att kollega Oliver Åbondes resonemang har fått vinna mest mark i denna sammanställning. Personligen ser jag Kangas, Karlsson och Bergman som en tämligen spretig enhet ... mer om det när vi kommer till fjärdekedjan.

FJÄRDEFEMMAN: Frågetecken, frågetecken, William Wikman, Isac Skedung, Jesper Johansson

Kommentar, Oliver Åbonde: Behövs en rak och klassisk defensiv fjärdekedja i dagens hockey? Nej, det gör nog inte det. Firma Skedung-Wikman är en duo som både kan ta ansvar defensivt men också snurra runt rejält i anfallszon och “försvara” sig på det sättet. Tillsammans med den defensivt skicklige Jesper Johansson, som också kan ha mer offensiv potential att hämta, får VIK en fjärdekedja som kommer släppa in väldigt lite mål. Patrik Zetterberg siktar inledningsvis på en trupp med sex backar – kanske kan då David Göransson få en ordentlig chans att spela sig in i laget från start?

Kommentar, Pasi Hiirikoski: Någonstans här tycker jag att det jag uttryckte som spretighet i tredjekedjan får effekt av en alltför defensiv profil på den så kallade fjärdekedjan. Någonstans är det placeringen av centrarna som sätter tonen och Skedung mellan Wikman och Johansson är något som jag ser i en boxplay-enhet, men inte rakt av i en fjärdekedja. Men, men ... alla pusselbitar är inte på plats ännu ... så för tillfället får det se ut så här i denna sammanställning.