Så kraftsamlar VSK-fansen för att rädda kvar klubben: ”Många stegar”

Fotbollssäsongen närmar sig sitt slut och ännu har inga supportrar släppts in på arenorna. Efter regeringens besked under torsdagen att man inte höjer den tillåtna publikgränsen till 500 är det högst osäkert om vi kommer få se publik på matcherna detta år.

En klubb som hade behövt allt stöd är VSK Fotboll som ligger illa till i botten av superettan. Med bara nio omgångar kvar ligger Grönvitt just nu under kvalstrecket ner till division 1.

VSK-supportrarna har varit minst sagt kreativa i sin stöttning under säsongen trots tomma läktare. I premiären mot AC Eskilstuna hyrde man in sig på balkonger runt arenan och under årets hemmamatcher har man stöttat från både lastbilstak och stegar.

Nu kraftsamlar fansen för att få se superetta-fotboll även 2021.

Det är supportersajten Anno1904 som startat ett upprop på sociala medier.

"Hur gärna vi än vill storma arenan vid matchstart och sjunga fram vårt grönvita lag så får vi inte, då kommer matchen sannolikt avbrytas. Det gäller alltså att göra någonting kreativt, något nytt." skriver man och eftersöker en kraftsamling som sprider sig ner till omklädningsrum och plan.

VLT-sporten har pratat med en av Västerås största VSK-supportrar Henric Nilsson som säger så här om vad supportrarna kan göra för att stötta laget till nytt kontrakt.

– Tokigt att uppmana till folksamlingar i dessa tider men en liten skara fans som finns tillgängliga timmen före match och sjunger när spelarna anländer vore häftigt, säger han.

– Sedan kanske man kunde utnyttja situationen med digitala hälsningar från fansen inför de resterande matcherna? Några individuella uppmaningar eller brandtal samt en avslutande sång? Har en känsla av att de vore rätt häftigt för spelarna att se det i omklädningsrummet före match.

Finns det några färdiga planer inför söndagens match mot Sundsvall?

– Vet ej om de finns direkta planer. Men man märker dock på sociala medier att det finns ett stort engagemang. Folk vill stötta sin klubb extra mycket. Har läst lite om fler stegar så antar att vi kommer se mer folk runt arenan mot Sundsvall.

Vad kan klubben göra för att underlätta extra stöd?

– Jag hoppas bara av hela mitt hjärta att Grönvitt klarar kontraktet. Sedan vill jag att klubben tar lärdom och blir bättre på att kommunicera, inte minst gentemot oss supportrar, säger Henric Nilsson.

Mittfältaren Simon johansson menar att fansens stöd betyder jättemycket.

– Jag själv blir bättre ju mer folk det är på plats. Inte bara fans utan alla Västeråsare som sitter där uppe. Det har varit en jäkligt tråkig säsong utan publik. Då blir det som en träningsmatch på något sätt. Men vi har inget att skylla på där, det har bara varit tråkigare att spela, säger han.

FAKTA/VSK Fotbolls återstående hemmamatcher:

11 oktober: Sundsvall

21 oktober: Akropolis

1 november: Trelleborg

22 november: Örgryte

5 december: Öster