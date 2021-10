Så många var på plats – när VSK-kaptenen lekte med Gais

VSK låg riktigt illa till som nästjumbo i superettan inför tisdagens möte med ett annat bottenlag, Gais. En förlust hade inneburit att Grönvitt riskerade att bli frånsprungna i striden om nytt kontrakt. En seger att laget skulle närma sig säker mark.

Och det blev en drömöppning. VSK inledde piggt och redan innan klockan hunnit slå fyra minuter sprang sig Simon Johansson fri efter en fin djupledspassning från Olle Edlund och ledningen var ett faktum.

Men lagkaptenen var inte klar där. I den 20:e minuten fick VSK en farlig frispark i hörnet av straffområdet och efter ett inlägg kunde Simon Johansson dra in 2-0 med en vänstervolley.

Resterande delen av första halvlek innehöll mestadels kamp och slarvigt passningsspel. Men även ett jätteläge för Johansson att fullborda ett hattrick precis innan pausvilan, men mittfältarens vänsterskott innanför straffområdet smet strax utanför.

Den andra halvleken var dock bara tolv minuter gammal när 28-åringen fick göra det där välförtjänta tredje målet. Simon Gefvert vann bollen högt upp på Gais planhalva, avancerade in i straffområdet och spelade fram Johansson som bara kunde lägga in 3-0 i öppet mål.

Halvleken som sådan var dock en tempofattig och chanslös historia. Men vad gjorde det för hemmalaget som kunde spela av matchen och inkassera tre blytunga poäng i kampen om nytt kontrakt.

I och med segern har VSK nu bara en poäng upp till Gais och säker mark med sex matcher kvar att spela. Närmast väntar dock ett uppehåll till den 16 oktober. Då ställs Grönvitt mot Atletic Eskilstuna på bortaplan.

Matchens återkomst

Publiken. Visst, VSK har kunnat släppa in 900 personer även under restriktionerna, även om det inte alltid kommit så många. Men detta var ändå något annat. 1 698 personer höll igång i 90 minuter plus tillägg och även om det inte är någon imponerande publiksiffra för stadens bästa fotbollslag så ger det ändå hopp inför framtiden.

Matchens delikatess

Simon Johanssons 2-0-mål. Efter en frispark och rensning från Gais fick lagkaptenen bollen strax utanför straffområdet. Första skottet täcktes och bollen tog en båge upp i luften. Då drog Johansson till med vad som bara kan kallas drömvolley. En perfekt träff, med fel fot dessutom, och Gais-målvakten kunde bara se på när skottet borrade sig in i ena hörnet.

Matchens tre bästa VSK-spelare

1. Simon Johansson

Vem annars? Hattrick och totalt dominant matchen igenom. Ledaren klev fram när det behövdes som mest.

2. Pedro Ribeiro

Enormt viktig i backlinjen med sin känsliga vänsterfot och trygga uppsyn. Gör att David Engström inte saknas lika mycket.

3. Taha Ali

Ständigt spelbar och ständigt redo att utmana motståndarna. Lekte stundtals med Gais baklinje som vid upprinnelsen till 2-0.

Matchfakta/superettan

Västerås SK–Gais 3-0 (2-0)

Mål: 1-0 (4) Simon Johansson (Olle Edlund), 2-0 (20) Simon Johansson,

Varningar VSK: Pedro Ribeiro.

Publik: 1 698

Så startade VSK:

Anton Fagerström - Daniel Hermansson, Jesper Merbom Adolfsson, Pedro Ribeiro (ut 83) - Simon Gefvert, Simon Johansson, Olle Edlund (ut 88), Dusan Jajic, Emil Skogh (ut 83) - Erik Björndahl (ut 88), Taha Ali

Ersättare: Sebastian Selin, Samuel Sörman (in 83), Lawson Sabah (in 88), Jakob Lindahl, Filip Tronêt (in 83), William Videhult, Viktor Prodell (in 88).