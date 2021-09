Så mår Engström efter knocken och grönvita olycksminuterna: ”En rejäl kyss”

Det var en väldigt massa som hände på en gång på Visma Arena i Växjö mellan Öster och VSK. Mittbacken David Engström knockades blodig i den 42 minuten och efter följde en rad händelser som slutligen landade i hemmalagets ledningsmål – med bara sekunder kvar av första halvlek.

Detta medförde vilda protester i VSK-lägret vid pausvisslan då man hävdade att Östers mål gjordes efter att tilläggstiden tickat ut.

– Det var två minuter kvar av halvleken när skadan kom, sen vet jag inte riktigt hur länge David blev liggandes, men domaren väljer att lägga på tre minuters tillägg.

– Sen får Öster hörna när det är två sekunder kvar av tillägget och i en tidigare match för oss denna säsong så blåste domaren av innan vi hann slå hörnan, så det var det vi reagerade på, förklarar Kalle Karlsson på presskonferensen efter 1–1-mötet.

Hur förklarar dagens domare det?

– Jag frågade honom och han meddelade att de på ett möte i somras kommit fram till att de ska låta sådana hörnor gå om man får dem innan tilläggstiden är ut. Så regeln är tydligen ändrad över sommaren så jag har inget och anmärka på det.

Ni valde att inte byta ut Engström direkt vid skadan utan vänta till paus. Med facit i hand, var det rätt beslut?

– Vi valde att avvakta för att vi ansåg att det var en tid vi kunde rida ut. Vi ville verkligen ha honom på planen när vi äntligen hade fått tillbaka honom. Hade vi fått informationen från matchläkaren tidigare om att han inte kunde spela vidare så hade vi gjort bytet direkt.

– Jag tror dock inte att det hade påverkat själva hörnan, den hade vi inte försvarat oss bättre på. Möjligen att Öster inte hade fått hörnan, säger Karlsson.

Men frågan kvarstår – hur gick det med Engström. Efter att VLT bett om att få prata med mittbacken tar det en stund innan han kommer ut, med ett stor plåster under det svullna ögat.

Hur mår du?

– Efter omständigheterna mår jag ändå bra. Jag känner mig lite dämpad och nedstämd. Men jag skulle ändå säga att jag mår relativt bra.

Du har precis tagit dig tillbaka efter sju veckors skada sedan händer det här. Hur snurrar tankarna nu?

– Det är så klart jättejobbigt när man måste stanna kvar i omklädningsrummet efter paus när jag kämpat mig tillbaka och verkligen kände mig redo för spel.

– Samtidigt känner jag att det är inte är någon stor grej som kommer hålla mig borta någon längre stund. Jag fick en rejäl kyss och läkarna bedömde att jag skulle gå av, det känns ändå som rätt val.

Hur mycket uppfattade du av matchen från omklädningsrummet?

– Jag fick ingen riktigt tydlig bild, försökte titta på telefonen men fick inget riktigt grepp, säger Engström.

Matchfakta

Östers IF–VSK 1-1 (1-0)

Mål: 1-0 (45+4) Självmål, 1-1 (47) Erik Björndahl

Varningar, ÖIF: - , VSK: Lawson Sabah, Jesper Adolfsson

Domare: Richard Sundell

Så startade VSK:

Anton Fagerström - Jesper Merbom Adolfsson, David Engström (ut 46), Kalle Björklund - Simon Gefvert, Olle Edlund (ut 81), Lawson Sabah, Taha Ali (ut 81), Jakob Lindahl - Erik Björndahl (ut 68), Filip Tronêt (ut 74)

Ersättare: Daniel Svensson, Samuel Sörman (in 46), Emil Skogh (in 81), Simon Johansson (in 74), Brian Span, William Videhult (in 81), Viktor Prodell (in 68).