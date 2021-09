Så mår VIK-forwarden efter huvudsmällen: ”Vad det betyder vet vi inte”

Mathias From fick avbryta VIK:s allsvenska premiär hemma mot Tingsryd i fredags efter att ha tacklats av Tingsryds Sebastian Kaijser.

Nu befaras Gulsvarts danska nyförvärv ha fått en hjärnskakning.

Hur allvarlig den är återstår att se.

– Jag pratade med honom under lördagen och då mådde han helt okej, men vad det betyder vet vi inte just nu. Vi vet nog mer under måndagen, sen får vi se om det är aktuellt att han spelar redan på onsdag igen. I värsta fall kan han bli borta någon vecka eller så, säger VIK:s sportchef Patrik Zetterberg till VLT under söndagen.

– Vi har vårt medicinska team som jobbar med de här frågorna dagligen. Det ligger hos det teamet att göra de tester och bedömningar som behövs.

Vad är det för tester som ska göras i det läge Frohm befinner sig i?

– Det finns tydliga tester som görs och det är eventuell hjärnskakning man tittar efter.

Vad säger du om själva tacklingen Frohm fick?

– Jag tycker att det är en svår situation. Det är någon form av kollision där känslan är att From uppfattar det hela lite senare än Tingsrydsspelaren. Jag ser det mer som en olyckshändelse än en ful tackling. Jag tror att disciplinnämnden bedömer det ungefär likadant.

Det är inte aktuellt att anmäla det hela till disciplinnämnden, alltså?

– Nej, man gör inte så. Vi har samma nämnd som SHL och den kollar på alla matchsituationer och sen finns det en grupp som bedömer om det är någonting grovt. I det här fallet har vi inte hört något om någon anmälan, utan vi litar på det system ligan har.