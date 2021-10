Så mycket pengar får kvinnorna i Etiopien

Anmäl text- och faktafel

Rudbeckianska gymnasiet anordnar varje år "Rudbeckslunken", där eleverna går eller springer längs med Svartån och samtidigt samlar in pengar till olika välgörenhetsorganisationer. I år går pengarna till Marefia Children Center, en organisation som hjälper kvinnor i Etiopien.

Ronja Zengenas klass, SA19D, lyckades få ihop hela 85 000 kronor.

– Vi är otroligt nöjda och tacksamma för alla donationer och all hjälp vi fått under insamlingens gång. Det känns helt fantastiskt att vi lyckades samla in 85 000 kronor. Att vi, en gymnasieklass tillsammans med alla som donerat bidragit till ett bättre liv för cirka 55 etiopiska familjer känns obeskrivligt. Jag och min klass är jättestolta över det vi kunde åstadkomma och kommer bära med oss det här hela våra liv, säger Ronja.

När kommer ni åka till Etiopien för att överräcka pengarna?

– Det planeras för att vi ska åka i slutet av januari och början av februari, om pandemin tillåter. Om vi inte kommer iväg då planeras det att vi ska åka senare under våren.

Blir det något mer insamlingsprojekt?

– För SA19D var detta tyvärr vår sista insamling på Rudbeck, men insamlingen till Marefia Childrens Center lever vidare i decennier framåt hoppas vi som det gjort sedan 2007.

– Sedan om att arrangera ett eget insamlingsprojekt som privatperson är en annan fråga jag länge diskuterat och som förhoppningsvis ska komma till verklighet så snart det är möjligt.