Så mycket publik skulle VSK kunna ta in: ”Måste lära oss leva med smittan”

Det är organisationen svensk elitfotboll som gjort en undersökning bland klubbarna i allsvenskan och superettan där de fått frågan om hur mycket publik de skulle kunna ta in med nuvarande regler om social distansering (minst en meters avstånd) samt med nuvarande organisation.

Endast två klubbar, Varberg i allsvenskan och jönköping Södra i superettan uppger att de har ett maxtak under 500 personer varav den sistnämnda klubben på grund av ombyggnation.

VSK fotboll uppger att man skulle kunna ta in 1445 personer med de regler för social distansering som finns idag.

En annan het fråga gällande publik på arenorna har varit oron från Folkhälsomyndigheten för ökad smittspridning när folk ska ta sig till och från arenorna. Därför har Svensk elitotboll även frågat klubbarna om hur deras publik främst tar sig till arenan. Där har endast två klubbar svarat "kollektivtrafik". VSK svarade "bil eller cykel".

– Vi är beredda att ta vårt ansvar för att inte öka smittspridningen. I svensk fotbolls gemensamma remissvar förespråkades det att arenans maxkapacitet bör avgöra hur mycket publik som släpps in på varje match, och att de protokoll som Svensk Elitfotboll tagit fram styr för hur publiken kan återvända på ett smittsäkert sätt. Att höja nivån från 50 till 500 personer är ett steg i rätt riktning, men smittan verkar vara här för att stanna en längre tid, och då måste vi också lära oss att leva med den, menar generalsekreterare Mats Enquist.

Fotbollen har hittills under säsongen inte tagit in nån publik alls. Om regeringen fattar beslut om att höja publikgränsen till 500 rån och med den 15 oktober kommer VSK släppa in publik för första gången den 21 oktober hemma mot Akropolis.

– Vi kommer att jobba med insläpp, vi kan forma om arenan så att vi kan ha fem olika insläpp. Och tänker vi fem insläpp under en period om en timme så då kommer det inte bli några köer eller trängsel. Sedan har vi fem sektioner på våran sittplats. Som vi då kan dela upp på 100 personer på varje sektion då blir det ett väl avvägt avstånd, sa klubbchef i en tidigare intervju med VLT.

Fotnot: Beslut om att tillåta 500 personer väntas från regeringen den 8 oktober och kommer då gälla från 15 oktober.

Så mycket publik uppger klubbarna i superettan att man skulle kunna ta in med nuvarande coronaregler:

AFC Eskilstuna - 1775

Akropolis IF - 1500

Dalkurd FF - 2000

Degerfors IF - 550

GAIS - 3500-4500

GIF Sundsvall - 2500

Halmstads BK - 760

IK Brage - 2000

Jönköpings Södra IF - 250

Ljungskile SK - 820

Norrby IF - 1500

Trelleborg FF - 1300

Umeå FC - 1500

Västerås SK 1445

Örgryte IS - 3500-4500

Östers IF - 3000

FAKTA/VSK-MATCHERNA SOM KAN BLI AKTUELLA FÖR PUBKLIK

21 oktober 19.00: VSK–Akropolis

1 november 17.30: VSK–Trelleborg

Datum ej fastställt: VSK–Örgryte

Datum ej fastställt: VSK–Öster