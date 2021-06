Så ska VIK:s damer ta nästa steg: "Inte tagit tjejhockeyn på allvar"

Det har gått många år sedan VIK:s damer var uppe och kände på spel i högsta serien. Det var på tiden SDHL hette Riksserien och säsongen var 2009/2010.

Sedan dess har det Gulsvarta laget hållit till i serien under, Division 1.

En som varit med under flera säsonger är lagkaptenen Julia Öhrberg Nyberg. Sina 23 år till trots har hon redan hunnit med sju säsonger med spel på seniornivå.

– Vi blev ju damlag tidigt så jag har varit med länge, säger hon till VLT.

Totalt har hon spenderat 14 år i VIK:s flick- och damverksamhet.

Merparten av åren medger hon har präglats av viss osäkerhet. Samtidigt finns det en rad anledningar till att hon blivit kvar så pass länge.

– Det har väl varit lite upp och ned, lite fram och tillbaka. Jag har det bra som bor här och har bra förutsättningar på det sättet. Jag trivs väldigt bra i laget och med lagsammanhållningen. Jag har ju stannat kvar och vi är ett gäng som varit med länge.

Hon förklarar att den kanske tydligaste delen som osäkerheten grundar sig i är hur laget egentligen kommer att se ut när säsongen drar igång i augusti varje år. Eller rättare sagt om det kommer att finnas tillräckligt med spelare.

Det har med andra ord inte riktigt gått att vara säker på vad som går att förvänta sig när det sedan är dags att starta upp en ny säsong.

– Det är väl nästan alltid ett problem i alla damhockeylag att det finns för få spelare. Sen är det en sak som gått mycket upp och ned. I perioder har vi varit fler, men sedan har några slutat eller gått till andra lag. Då måste man ju bygga något nytt hela tiden och det har väl varit en svårighet, att vi måste börja om hela tiden.

Men Öhrberg Nyberg är även beredd att försöka vända det till något positivt.

– Man måste brinna för hockeyn och det kan ju vara en fördel, att alla verkligen kämpar för det. Att de som stannar kvar verkligen vill det, brinner för det och väldigt gärna vill spela hockey.

För de senaste säsongerna har en hel del förändrats och hennes lagkamrater. Kanske allra främst i och med det faktum att truppen breddats och antalet spelare har blivit fler. Mycket tack vare det täta samarbetet med Eskilstuna Lindens damlag.

– Vi har ju blivit fler och vi var rätt få innan vi slog ihop. Det är ju alltid bra att vara fler för då finns det ju verkligen mer att bygga på. Sen är det också kul att få in spelare som bidrar med någonting nytt.

Hur ska klubben då kunna bygga vidare på den utveckling som ändå får ses som positiv?

– Vi måste visa att Västerås är en bra idrottsstad och vi måste visa att vi spelar hockey och tjejerna tycker att det är roligt att spela här. Sen finns det många andra sporter här som är stora och konkurrensen är stor. Men det är bra om vi kan få de tjejer som tycker att det kan vara kul att veta att vi finns, säger Per Abrahamsson, ansvarig för VIK:s flick- och damlag.

En del som Abrahamsson trycker på är den lokala förankringen, att kunna vara ledande inom ishockeyn på damsidan i området runt Västerås.

– Idag har vi spelare från Eskilstuna här och några Fagersta på väg. Nu vill vi göra VIK så attraktivt att spelare vill komma till VIK:s damer för att kunna jobba, studera och spela hockey.

Julia Öhrberg Nyberg är inne på samma spår.

– Får vi tjejer från exempelvis Eskilstuna att vilja spela här är ju en fördel. Att de är villiga att göra uppoffringen att åka hit, det betyder mycket för oss. Det är svårt men jag tror att det ligger något i att jobba aktivt för att få hit de spelarna, att synas mer och försöka visa att damhockeyn finns i Västerås, säger hon.

Att ge klubbens unga tjej- och flickspelare något att sträva mot är viktigt förklarar Öhrberg Nyberg.

– Jag har varit involverad en del i juniorlagen och jag tror att det är en förutsättning för dem att vi kan driva ett damlag och promota det. Det är för att kunna bygga underifrån och locka fler tjejer att spela hockey, jag tror att det hade varit svårare utan ett damlag i staden som kan utveckla damhockeyn i stan. Då hade det inte funnits något att sträva emot.

För utmaningarna ligger fortsatt i att garantera flödet av spelare som kommer in och är med i konkurrensen kring damlaget. Dels för att laget ska kunna nå resultat, men även för att kunna visa upp en stark grund att stå på med ett fungerande damlag.

– Det är fortfarande svårt med rekrytering. Ta en ort som Fagersta eller Arboga så kanske de bara är fyra eller fem tjejer. Vill tjejerna då komma till Västerås ska vi vara öppna för det. Samtidigt ska de kunna spela så länge som möjligt i sin egen förening, så länge det funkar och de tycker att det är roligt, säger Per Abrahamsson.

Han förklarar att damverksamheten i första hand måste "växa med de resurser som finns".

– Det är därför det är viktigt att vi har damlaget, damjuniorer och flickor som spelar. Det måste fyllas på underifrån. Jag är övertygad om att om vi kan göra det bra och få hit spelare från regionen runtomkring så kommer det att bli både bra. Både med bredd och spets utan att köpa in spelare om man uttrycker sig så.

Men varför har VIK:s damer inte befäst en position högre upp i seriesystemet tidigare? Det är en fråga Per Abrahamsson har funderat på både en och två gånger tidigare.

– Tittar man riktigt långt tillbaka har man kanske inte tagit tjejhockeyn riktigt på allvar. Det tycker jag man gjort på många andra ställen. Då har det varit mycket tack vare några mycket engagerade personer i de klubbarna. Sen finns det väldigt många gubbar och färre tjejer inom hockeyn.

Han fortsätter:

– Men folk i alla tider pendlat för att hålla på med sina idrotter, men det måste vara på en rimlig nivå. Man kan säga att Brynäs eller Sandviken är bra. Men det är ogörligt om du går i skolan eller har ett jobb. Så vårt jobb är att göra föreningen så attraktiv som möjligt för de inom ett rimligt upptagningsområde.

Julia Öhrberg Nyberg är inne på ett liknande spår. Att mycket handlar om de förutsättningar som finns runt omkring hockeyn i Västerås. Allt för att spelarna ska kunna få ihop alla livets delar och kunna fortsätta spela hockey i VIK.

– Folk flyttar till olika gymnasier och många faller ifrån. Det beror väl också på jobb och sådana saker snarare än att man inte vill spela hockey, säger hon och fortsätter:

– Att man inte är fler som varit bestående över flera år tror jag inte beror på hockeyn. Det handlar väl om andra saker som jobb, att få barn, gå i skolan och sådana saker. De förutsättningarna kan se olika ut och att man måste anpassa sig efter det.

Samtidigt är Per Abrahamsson inne på att saker och ting förändras. I dagsläget är just VIK:s damverksamhet under förändring och det åt det positiva hållet.

– I Västerås är det nu inte bara jag och Evelina (Husar, ny assisterande tränare) som står för drivet utan det är föreningen. De vill att vi ska hjälpa till med det och det är en väsentlig skillnad.

Då handlar det inte bara om ett driv utan att det finns en vilja att hjälpa till från flera håll i föreningen. Damlagen skuffas inte ut på en kant utan inkluderas bättre än tidigare i resten av föreningens verksamhet.

– Föreningen känns väldigt positivt. Vill vi prata med någon högre upp så löser det sig. Vi får hjälp med istider och vi behandlas precis som herrarna som ett elitlag. Sen är det inte samma sak ekonomiskt med resor och kostnader. Vi har ju inte löner på samma sätt men blir tagna på samma allvar av föreningen vilket är oerhört positivt.

Abrahamsson, som har uppemot 20 års erfarenhet av hockey, ser själv hur saker och ting har förändrats.

– Vi syns på hemsidan, det görs intervjuer och föreningen frågar snarare "vad kan vi göra för er?". För 20 år sedan var det vi som frågade hur vi kunde synas, nu är det de som säger "vi vill att ni syns". Det är en enorm skillnad, de ställer verkligen upp och det är jättebra, säger han och fortsätter:

– Jag märker en enorm skillnad mot hur det har varit, det kan jag säga.

Han poängterar samtidigt att han inte sitter på en roll som kan likna vid en sportchefs. Istället kallar han sig samordnare för damverksamheten. Den stora nyckeln i det är vetskapen om att resten av klubben ihop med sportchefen Patrik Zetterberg står bakom damerna, damjuniorerna och flicklagen. Inte bara herrarna, herrjuniorerna och pojklagen.

– Föreningen har visat att de inte har bråttom. Vi ska bygga underifrån och bredda basen med fler tjejer, vi ska göra det här bra.

Vidare är målet att sprida ordet om dam- och flicklagen. Att komma ut i skolor och synas mer i klubbens egna kanaler. Men i första hand ska de spelare som finns i klubben inte heller glömmas bort. De ska känna sig hemma i VIK.

– För det första ska man ha ett lag där folk trivs och det är roligt för det är en förutsättning. Vill du komma till träning eller match och du känner dig omtyckt kan du lyckas med ännu mer, säger Per Abrahamsson

Lagkaptenen Julia Öhrberg Nyberg poängterar det själv: Det är laget som är grejen, att göra det ihop med lagkamraterna i Gulsvart.

– För mig är det jättemycket laget som gör det, att man strävar efter att utvecklas tillsammans och har allt runtomkring. Vi har väldigt kul ihop och känner att vi utvecklas tillsammans. Jag tror att det är viktigt att känna en tillhörighet och att vi bygger någonting.

LÄS OCKSÅ: Hon vill stärka VIK:s damer: "Det saknas i svensk damhockey"