Så skrev politikerna på högskoleprovet – här är hela listan

Anmäl text- och faktafel

Högskoleprovet mäter kunskaper och färdigheter som har betydelse för din eller dina lokalpolitikers förmåga att klara av högskolestudier. Under lördagen skrivs provet, med färre antal deltagare än vanligt, på Mälardalens högskola.

VLT kan nu berätta hur väl samtliga sittande politiker i kommunfullmäktige i Västerås, Hallstahammar och Surahammar gjort ifrån sig på detta studiefärdighetsprov.

Det är researchföretaget Acta Publica som har tagit fram provresultaten, men de har även tittat på hela landet. De kan konstatera att oavsett vilken parlamentarisk nivå de tittar på så ligger det genomsnittliga resultatet på högskoleprovet för våra folkvalda politiker i det senaste valet högre än medelvärdet för samtliga skrivande. Politikernas genomsnitt varierar mellan 1.08 för kommunerna och 1.18 för riksdagen, medan medelvärdet för alla skrivande de senaste fem åren har legat runt 0.9.

Joakim Johansson är universitetslektor i statsvetenskap vid Mälardalens högskola. Han ägnar sig främst åt frågor om demokrati och medborgarskap. Han säger att den stora spridningen på resultaten säger något om representationen.

– Det finns en poäng att man kan se den här variationen eftersom det kan bidra till att motverka en nidbild av att politiker är en klass för sig. Att det är väldigt homogen grupp som håller varandra om ryggen och är skärmade från samhället i stort. En bild som väcker misstro mot politik och demokrati, säger han och fortsätter:

– Men högskoleprovet säger ingenting om den politiska kompetensen, även om man har låga poäng, säger Joakim Johansson.

Han säger att en politiker behöver flera olika typer av färdigheter, men generellt handlar det om att kunna samarbeta och förhandla med andra. Att vara allmänbildad och veta hur samhället fungerar, att ha någon slags översikt över olika områden.

– Det fordras ju någon typ av nyfikenhet och intresse för att ta till sig information. Men den kan förvärvas på många olika sätt. Jag är inte säker på att högskoleprovet är bästa måttstocken på det, säger han och fortsätter:

– Att en politiker har bra moral och inte låter sig korrumperas är något som är otroligt viktigt och något som inte går att mäta.

Kommunalrådet Jesper Brandberg (L) är den som skrivit bäst på högskoleprovet av de sittande politikerna i alla tre kommunernas respektive fullmäktige som VLT har tittat på. Han har skrivit provet två gånger. En gång på hösten sista året på gymnasiet. Då fick han 1,9, minns han. Och så ytterligare en gång på våren, då skrev han 2,0. Det är resultatet som finns med i VLT:s genomgång.

– Provet handlar ju om kunskaper inom svenska, matematik och engelska så det får man se till att lära sig under grundskolan och gymnasiet.

En av delarna på högskoleprovet handlar om läs- och språkförståelse. Jesper Brandberg säger att något som han hade stor hjälp av när han skrev provet, och som han fortfarande har nytta av som politiker, är att han hunnit läsa mycket skönlitteratur.

– Man lär sig att kunna läsa mellan raderna och att kunna förstå metaforiska budskap. Det är en viktig del, säger han och fortsätter:

– Jag tror man har nytta av att läsa hela livet, oavsett vad man ska göra. Både i sitt arbete och i sitt sociala livet. Så det har jag förstås nytta av även i min roll som kommunalråd, säger Jesper Brandberg och tipsar om Hermann Hesses "Siddhartha" för läsare i gymnasieåldern samt om Selma Lagerlöfs "En herrgårdssägen".

Det går att göra högskoleprovet flera gånger och det hålls normalt två gånger per år. På grund av den rådande pandemin ställdes provet våren 2020 in vilket var första gången sedan högskoleprovet infördes 1977 som ett provtillfälle ställts in helt. Under hösten genomfördes ett prov, men med begränsningar kring vem som fick skriva i ett försök att minska smittorisken.

Så klarade kommunpolitikerna högskoleprovet

På uppdrag av VLT har researchföretaget Acta Publica tagit fram resultaten från högskoleprovet för samtliga politiker i kommunfullmäktige i Västerås, Hallstahammar och Surahammar. Alla sittande politiker har inte gjort provet. vissa kan ha gjort det flera gånger. Resultatet som redovisas här är varje provskrivares högsta resultat, det vill säga poängen från det prov som gått bäst.

I de fall provtagaren har skrivit 0.0 saknar vi information om det beror på att man inte avslutat provet eller på annat sätt inte genomfört det. Därför har vi inte tagit med dessa i sammanställningarna.