Så skrevs vilda västern del 3: The Virginian – Owen Wisters aristokratiske cowboy

President Theodore ”Teddy” Roosevelt avskydde sitt gulliga smeknamn. Han fick det efter att han under en jakt 1902 erbjöds att skjuta en björn som bundits vid ett träd, men vägrade för att det var så grymt. På så vis gav Roosevelt upphov till teddybjörnen, en leksakstillverkare inspirerades av händelsen och skapade det populära kramdjuret med namnet ”Teddy Bear”.

Själv föredrog han ”Överste Roosevelt” eller bara ”Översten” för att påminna världen om hans militära insatser under spansk-amerikanska kriget och statusen som krigshjälte, men allmänheten och pressen fortsatte ändå att kalla honom ”Teddy”. Roosevelt ville framstå som en kraftkarl, en riktig cowboy, och under en tid var han också både ranchägare och sheriff i det då ännu vilda Dakotaterritoriet. Han tränade regelbundet både boxning och judo och var hängiven vinterbadare. Dessutom var Roosevelt en storviltsjägare som gärna poserade med döda elefanter, något som gjorde historien som den stackars björnen ännu mer penibel för honom. Men så var han till utbildningen egentligen biolog och övertygad naturförkämpe som gjorde stora politiska insatser för att bevara nordamerikansk natur.

Roosevelt var också bokslukare av rang och favoritromanen var ”The Virginian” (1902), skriven av Owen Wister, hans gode vän och gamle kamrat från tiden vid Harvard. Wister kom från en förmögen läkarfamilj i Philadelphia och hans mor var ingen mindre än den berömda skådespelerskan Fanny Kemble, också känd för sitt brinnande engagemang mot slaveriet. Han var något av en prominent amerikans intellektuell och mest känd för sin stora biografi om nordstatsgeneralen och presidenten Ulysses S. Grant. Wister satt också både i Harvards styrelse och American Academy of Arts and Sciences, USA:s äldsta och mest prestigefulla lärdoms- och vetenskapsakademi.

Han studerade juridik vid Harvard, men fann sig sedan aldrig som jurist utan började författa i stället. Uppmuntrad av samtidens store amerikanske författare Mark Twain tog Wister sig an romankonsten och fick sitt stora genombrott med ”The Virginian”.

Bland litteraturforskarna pågår ännu en mycket lång och intensiv debatt om huruvida Wisters roman ska betraktas som det första riktiga verket inom vilda västerngenren eller inte, men alla är överens om att han etablerar vissa återkommande arketyper och motiv och att Wister definitivt har inspirerat andra senare och garanterat ”riktiga” västernförfattare.

Han tillhörde östkustens överklass, men tillbringade många av sina somrar med att fiska och leva under vilda västerns bara himmel, inte minst i Wyoming, vars kultur, sägner och landskap var fascinerade för både honom och Roosevelt. Det är också i den mest glesbefolkade delstaten som handlingen i ”The Virginian” är förlagd.

Fram till Wisters roman hade den amerikanska västernlitteraturen sedan James Fenimore Coopers dagar bestått av simpla äventyrsberättelser tryckta på dåligt papper, nu skrev han i stället en sammansatt historia med många olika karaktärer och personligheter baserade på hans egna erfarenheter och fantasi samt sägner han snappat upp under sina resor.

”The Virginian” utspelar sig mot bakgrund av det som kallas ”Johnson County War”, en blodig konflikt som pågick mellan 1889 och 1893 mellan rika ranchägare och fattiga nybyggare i Johnson County i Wyoming. De förra började konkurrera med de senare om boskapsuppfödningen i regionen och revolvermän hyrdes in för att helt enkelt jaga iväg eller döda nybyggarfamiljerna. Ett fullskaligt krig utbröt och situationen blev den lokala ordningsmakten övermäktig. Striderna upphörde först när federalt kavalleri ingrep.

Johnson County War är en mytologiserade och symbolisk händelse inom vilda västern-litteraturen efter som den så tydligt skildrar ett klasskrig och orättvisan i kampen mellan rika och fattiga. Just därför är det också intressant att Wister i sin roman framställer konflikten på ett högst fiktivt vis och så ensidigt ställer sig på de förmögna ranchägarnas (!) sida.

The Virginian arbetar som cowboy på Judge Henrys Sunk Creek Ranch i Wyoming. Ibland kallas han ”Jeff”, förmodligen efter konfederationens president Jefferson Davis, men annars nämns inte något riktigt namn. The Virginian är en lång, mörk, ung jätte med en djup och mystisk personlighet. Han är en pålitlig och lojal förman som är rättvis mot de anställda och gentlemannamässigt uppvaktar the Virginian den nyinflyttade vackra lärarinnan Miss Molly Stark, som kommer österifrån och inte är van vid det hårda livet i västern. Genom karaktären ”The Virginian” skapar Wister urtypen av cowboyen som en företrädare för naturlig aristokrati, en rättrådig, fåordig och handelskraftig man som inte tvekar att undsätta en kvinna i nöd och att dra sin revolver när det krävs.

”The Virginian” börjar med att dess berättare, en man kallad ”Tenderfoot”, anländer österifrån till den lilla staden Medicine Bow. Där han möter han den långe och stilige the Virginian, en mästerlig ryttare och kortspelare, som ledsagar honom till Judge Henrys ranch. Under den långa färden lär de känna varandra och Tenderfoot inser att tillvaron i västern inte är som han trodde.

Romanen handlar egentligen om the Virginian och det hårda liv han lever omgärdat av hat och våld från nybyggarna, men också av kärlek och vänskap från de nära på ranchen. Som en rättrådig man krävs det av honom också göra rätt saker, bland annat hänger han mot sin vilja en nära vän som gjort sig skyldig till boskapsstöld. Det är en fruktansvärd sak att behöva göra, men det är hans plikt och vännen möter sitt öde med stort mod. Lag och rättvisa måste var man upprätthålla när myndigheterna är korrumperade och handlingsförlamade. Just det här motivet, att tvingas avrätta någon man älskar för att skipa rättvisa är sedan återkommande i västerngenren.

“The Virginian” blev en enorm succé och fick återtryckas hela 14 gånger under de första elva månaderna efter första publiceringen. Romanen hör fortfarande till de mest sålda böcker i USA:s historia. Wister etablerar är en sorts standarddramatik för västerngenren där den tystlåtne och driftige cowboyen nödgas till våldsamma gärningar och hjältedåd för att sedan gifta sig med sin älskade ”dam i nöd” och bilda familj, bli ranchägare och få en rättmätig position som betydelsefull man i trakten.

Wisters roman har legat till grund för hela sex filmatiseringar, den första redan 1914 och den senaste är från 2014. Mest känd är ändå den långa och mäkta populära tv-serien ”Mannen från Virginia”, över 20 miljoner amerikaner bänkade sig framför vart av de avsnitt som visades mellan 1962 och 1971, och den har också har sänts i Sverige. I serien ser vi James Drury som the Virginian, vilket också blev hans karriärs främsta roll.

Wister tog öppet sin vän republikanen Teddy Roosevelts parti i politiken och omfamnade dennes ”Square Deal”, att stärka den amerikanska medelklassen genom skatte- och finansregleringar, konsumentlagstiftningar, sjukvård- och välfärdssatsningar, och att långtgående skydda naturen. Han var däremot en kraftfull motståndare till den demokratiske Franklin D. Roosevelts (gift med Teddy Roosevelts brorsdotter Eleonor Roosevelt) ”New Deal” med de stora satsningar på infrastruktur och stöd till industrin och fackföreningarna, något som han såg som eftergifter för storföretagen och den ekonomiska maktkoncentrationen, intressen som den gamle Roosevelt utmanat. Wister fruktade att den naturliga aristokrati han själv bevittnat och berättat om skulle utplånas av det storvulna enkelspåriga industrisamhället och girigheten hos den otyglade storfinansen.

