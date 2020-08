Så skrevs vilda västern del 6: Så skrevs vilda västern: Mod i barm – Charles Portis sydstatsfeministiska skröna om hämnd och nåd

Den 17 februari i år tog alzheimern till slut Charles Portis ifrån oss, han blev 86 år gammal. Portis föddes i lilla El Dorado i Arkansas och växte upp i olika andra småstäder på delstatens landsbygd. Han var bara 22 år gammal när han 1955 återvände hem med sergeants grad efter att ha stridit som marinkårssoldat i Korea. Därefter studerade Portis journalistik vid University of Arkansas i Fayetteville och inledde sedan en framgångsrik karriär som reporter på de stora tidningarna i delstaten.

Han gjorde sig känd för sina färgrika reportage där han fångade Arkansasbornas liv och kultur och snart fick Portis arbete på prestigefulla New York Herald Tribune, en republikansk morgonpublikation som kallades ”författarnas tidning” på grund av dess intellektuella tyngd och förfinade språk. Här uppmärksammades han mest för sin bevakning av medborgarrättsrörelsens kamp i den konservativa Södern och Portis blev sedan chef för tidningens byrå i London.

Han lämnade i mitten av 60-talet journalistiken och satsade på att bli heltidsförfattare. Portis drog sig tillbaka till Arkansas huvudstad Little Rock där han levde resten av sitt liv. Hans största litterära framgång blev västern ”True Grit” (1968,) eller ”Mod i barm” som den fick heta på svenska, i dag betraktad som en av den amerikanska litteraturens verkliga klassiker.

Romanens berättare är Mattie Ross, en ovanlig kvinna som har levt ett ovanligt liv. Hennes historia handlar om händelser i ungdomen som formade ett sällsamt kvinnoöde. Ogift och åldrad minns den intelligenta, självständiga och viljestarka Mattie Ross tillbaka till vintern 1875 då hon bestämde sig för att hämnas sin fars död.

Frank Ross, av dottern beskriven som ”den finaste och mest hedervärda människa som levat”, är en veteran som utmärkte sig under inbördeskriget och sårades under det blodiga slaget vid Chickamauga då han stred i den berömde general Braxton Braggs armé när den stoppade nordstaternas försök att invadera Georgia. Han lämnar sin gård i Yell County i Arkansas för att göra hästaffärer i Fort Smith. Med sig tar han sin anställde Tom Chaney, en kringstrykande man Frank Ross gett ett jobb för att han tycker synd om honom. Tom Chaney är emellertid en odåga, suput och spelare som under vistelsen i Fort Smith trasslar in sig i spelskulder. När Frank Ross försöker få sin berusade anställde att sluta upp med korten blir denne så arg att han sätter en kula i huvudet på sin arbetsgivare med sitt Henry-repetergevär och rånar denne på pengar, en häst och inte minst några unika guldmynt som han burit med sig sedan han gifte sig med sin dotters mor.

Den 14-åriga Mattie Ross har arbetat som bokhållare åt sin far och hon far officiellt till Fort Smith för att få hem hans kropp och avsluta hans affärer. Men Mattie Ross har också helt andra planer, beväpnad med den tunga gamla Colt Dragoon-revolver som fadern bar under inbördeskriget har hon bestämt sig för att finna ynkryggen Chaney och döda honom.

När Mattie Ross kommer till Fort Smith och hör sig för oss sheriffen om vad som har hänt visar det sig att denne inte har mandat att jaga efter Tom Chaney som tycks ha anslutit sig till den ökände banditen Lycklige Ned Peppers gäng som gömmer sig ute i indianterritoriet, i choctawernas land, en federal jurisdiktion. Denna plats är lika laglös som ogästvänlig och har blivit ett tillhåll för onda och våldsamma män som förtrycker ursprungsbefolkningen och gör räder mot enkla bönder och våldtar och mördar sig fram i gränsområdet. Situationen är närmast att beskriva likt ett inbördeskrig som dittills kostat 65 unionssheriffer och minst 160 banditer livet.

Mattie Ross söker någon med ”the true grit”, en man av det rätta virket, som kan hjälpa henne hitta Tom Chaney och får tips om att vända sig till den federale vice sheriffen Reuben J. ”Rooster” Cogburn, ett riktigt råskinn som bara under sina fyra år i unionens tjänst tagit död på 23 brottslingar. Cogburn är en enögd alkoholiserad medelålders man med matrester i den stora mustaschen och ett dunkelt förflutet som både rånare och mördare. Även om hans katt heter General Sterling Price efter den konfederative befälhavaren, har Cogburn själv i själva verket stridit för ”kapten” William Quantrills gerilla tillsammans med västernlegenderna Jesse och Frank James, ett irreguljärt förband som bland annat gjorde sig skyldiga till den blodiga massakern på civila i Lawrence i Kansas, ett av det ideologiska slaverimotståndets verkliga centrum.

Genom att ge honom ordentligt betalt för uppgiften går Cogburn med på att ge sig ut i indianernas land tillsammans med den märkligt påstridiga flickan Mattie Ross. Samtidigt blir de uppsökta av en högfärdig och fåfäng man i 30-årsåldern kallad LaBoeuf, en sergeant vid den paramilitära polisstyrkan Texas Rangers som under flera månader jagat Tom Chaney för mordet på en senator nere i Austin. Slätrakad, med vita revolverkolvar och mexikanska silversporrar är LaBoeuf rena motsatsen till Cogburn, han håller sig till konventionella polismetoder och lagboken och har det ädla förflutna att som ung stridit under general Edmund Kirby Smith som in i det sista lyckades hålla staterna väster om Mississippi och också var den siste sydstatsbefälhavaren som kapitulerade.

Efter många om och men ger sig de tre ut på en farofylld och våldsam färd in i indianterritoriet på jakt efter den sluge Tom Chaney.

Portis har beskrivits som "en av de mest uppfinningsrikt komiska författarna inom västernlitteraturen”, men även om ”Mod i barm” i mångt och mycket är en (svart)komisk skröna, är det egentligen romanens feminism, sydstatsrevanschism och bibliskt religiösa teman som gör den till ett verkligt mästerverk både i genren och litteraturhistorien.

Egentligen är det en kraftigt överdrivet att kvinnor förminskas till ”damer i nöd” inom västerngenren, i de centrala verken återfinner vi sedan James Fenimore Coopers portalroman ”Den siste mohikanen” (1826) ständigt hjältinnor som inte räds värnar sig själva och andra med vapen i hand. Mattie Ross är i någon mening den karaktären dragen till sin spets och därför också lika realistisk som unik. Envis, klipsk, hämndlysten och företagsam bryter hon ständigt alla hierarkier i sitt uppträdande, Mattie Ross finner sig varken i att underordna sig män eller äldre. Här finner vi mycket av den starka amerikanska konventionsutmanande individualism som inom västernlitteraturen tidigare framför allt varit representerad i Zane Greys romaner. Som vuxen kvinna väljer Mattie Ross också bort äktenskapet och familjelivet, även om vi anar att det också beror på de traumatiserande upplevelser hon beskriver i ”Mod i barm”.

Samtidigt är Mattie Ross som en tämligen traditionell Arkansasbo starkt präglad av sin djupa presbyterianska tro som påbjuder både moralkonservatism och demokratisk reformsträvan. Genom romanen citerar den bibelsprängda berätterskan ständigt ur Skriften för att vägleda oss läsare. På samma vis som hon låter de uråldriga visdomarna och myterna bli ett tolkningsraster för det hon själv är med om öppnar det historien för djupare och vidare dimensioner. ”Mod i barm” är en roman om hämnd, men också gestaltning av den presbyterianska uppfattningen om nåden, att Gud redan i förväg avgjort vilka som blir bra människor, får välgång i livet och kommer till himmelriket när de dör. På så vis blir de olika karaktärernas öden i de tämligen mörka och våldsamma berättelsen fascinerande, vem är och kan vara en god kristen människa i det snöiga gehenna Mattie Ross och hennes brottsbekämpare rider in i och kan människor göra mycket ont som ett led mot ett godare och högre syfte? Inte minst hennes egen levnadslott väcker frågor, är Mattie Ross hämnd berättigad och hur ska man värdera den tillvaro hon så småningom befinner sig i? Och vilka val har egentligen uslingen Tom Chaney som från början tycks vara dömd till ett liv i misär och våld?

Portis kyrkohistoriska utläggningar om Söderns presbyterianer, metodister och baptister är ett spännande inslag i ”Mod i barm” liksom hans skildringar av den politiska situationen efter inbördeskriget. Åtskilligt beskriver han sydstatsbornas bitterhet över förlusten, de påtvingande samhällsomvandlingarna och sorgen över den inhemska kulturens förtvinande liksom minnet av oförrätterna i nordstatssoldaternas framfart över civilbefolkningen och det korrumperade republikanska och federala förtrycket och tvångsvanstyret av Södern. ”Mod i barm” bjuder på en inte oansenlig mängd sydstatsrevanschism, skriven mitt i medborgarrättsrörelsens 60-tal och åberopandet av delstatsrättigheter i segregationsfrågan.

Romanen har två gånger filmatiserats med stor framgång. Första gången som ”De sammanbitna” bara året efter att populära ”Mod i barm” gavs ut. Västernregissören Henry Hathaways film är ljusare än Portis roman och lägger tonvikten vid humor och äventyr. För tio år sedan spelades den in på nytt av bröderna Ethan och Joel Coen som ”True Grit”, deras version ligger närmare bokens mörker och betonar också den bibliska och existentiella tematiken tydligare.

När man ser båda filmerna slås man av kraften i Portis fint utmejslade karaktärer, på en och samma gång mytiskt arketypiska och mänskligt psykologiskt realistiska. I ”De sammanbitna” spelas Mattie Ross av den då 22-åriga Kim Derby i hennes livs roll, men det var framför allt John Wayne som prisades för sin gestaltning av Rooster Cogburn, vilket också förlänande honom karriärens enda Oscar. Själv kommenterade han priset ironiskt: ”Wow! Om jag bara vetat det tidigare, då hade jag satt på mig en ögonlapp för 35 år sedan”. Den djupt konservative Wayne älskade Portis roman, men valet att spela i filmen väckte ändå förvåning då den också betraktades som tämligen progressiv och vänsterinriktad med sitt tydliga kvinnliga och i någon mån feministiska perspektiv och Cogburn som en sann antihjälte snarare än en ridderlig revolverman enligt 50-talets amerikanska mansideal som Wayne framför allt fått förkroppsliga. En annan stor behållning i filmen är en relativt ung Robert Duvall i rollen som Lycklige Ned Pepper.

I bröderna Coens tiofaldigt Oscarsnominerade filmversion ser vi den då blott 14-åriga Hailee Steinfeld i rollen som Mattie Ross. Med sin debutroll tog hon hela filmvärlden med storm och nominerades rekordung till Oscarstatyetten för bästa kvinnliga huvudroll och har sedan framgångsrikt fortsatt sin karriär som skådespelerska. Även Jeff Bridges Oscarsnominerades för sin roll som Rooster Cogburn, en roll som han spelar ruffigare och med större realism än Waynes skojfriska hårding. Framför allt är engelsmannen Roger Deakins Oscarsnominerade foto (han har sedan fått statyetten för ”Blade Runner 2049” (2017) och ”1917” (2019)) en stor behållning, det fångar vidderna och djupet i berättelsens på en och samma gång verkliga och mytiska landskap.

I samband den senaste filmatisering återutgavs ”Mod i barm” på nytt och blev åter en bästsäljare 43 år efter att den först publicerades. Mycket har hänt bara sedan dess, även om bröderna Coens film betraktas som en av 2000-talets finaste i genren torde dess försiktiga sydstatssympatier vara tillräckliga för reta upp dem som nu vill att Konfederationen något perspektivlöst ska betraktas som en sorts proto-nazistiskt välde. Samtidigt fortsätter Portis roman att fascinera och konfundera, likt Mattie Ross är den traditionalistisk och förnyande på en och samma gång, en påminnelse om att den goda litteraturen likt den verkliga världen är en plats för motsägelser och otaliga nyanser för den som är mogen, bildad och förståndig nog att kunna se och förstå dem.

