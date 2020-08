Så skrevs vilda västern del 7: Den långa färden – Larry McMurtrys epos visade vägen för ett tolerantare och mänskligare Amerika

För sju år sedan mötte den store Västeråsförfattaren Lars Gustafsson den betydligt yngre amerikanen Philipp Meyer på Kulturhuset i Stockholm för ett offentligt och tv-sänt samtal om Texas litteratur och historia. Det var ett kärt återseende då Meyer studerade för Gustafsson under tiden denne var professor i filosofi vid University of Texas i Austin. Meyer har efter sina två romaner ”En amerikansk förlust” (2009) och ”Sonen” (2013) omnämnts som en av USA:s nu främsta levande författare.

Bägge har skildrat Texas i sina verk, Gustafsson i klassiker som ”Tennisspelarna” (1977) och Meyer i sin monumentala släktkrönika ”Sonen” som berättar delstatens historia från dess grundande i mitten av 1800-talet till modern tid, en betraktelse över våldets och oljans betydelse för samhällsbygget. Meyers roman är den andra i en ännu oavslutad trilogi om den amerikanska myten som inleddes med ”En amerikansk förlust”, en skildring från Pennsylvania om USA:s stålindustris förfall och de sociala, ekonomiska och politiska konsekvenser förlusten av välbetalda industrijobb inneburit för den amerikanska arbetarklassen.

De var överens om att det inte gick att tala om delstatens litterära arv utan att nämna dess store diktare Larry McMurtry. Denne regionalist har beskrivits som präriens Gustave Flaubert, likt den store franske 1800-talsrealisten har han som ingen annan i sina romaner och historiska essäer berättat med ett klichélöst precist språk och överväldigande detaljrikedom om människorna, kulturen, samhället och landskapet i sitt älskade Texas.

McMurty föddes 1936, samma år som Gustafsson, och växte upp på en ranch strax utanför lilla Archer City i norra delen av delstaten. Han tillbringade sin barndom i en närmast illitterat tillvaro, det fanns inga böcker att tillgå vare sig på ranchen eller i staden. Den litterära tradition McMurtry fick ta del av var muntligt historieberättande, som pojke satt han förhäxad på verandan om kvällarna och lyssnade på de äldres sagolika sägner om släkten, trakten och inte minst Texas. Det var först när han kusin skulle rycka ut i andra världskriget som denne lämnade en låda med 19 västernböcker hos familjen McMurtry, en dröm för den unge Larry som nu kunde kliva in i en helt ny värld.

Efter universitetsstudier på hemmaplan fick den makalöst begåvade McMurtry möjlighet att studera på den berömde amerikanske författaren och naturförkämpen Wallace Stegners elitutbildning i kreativt skrivande vid prestigefulla Stanford University i Kalifornien. Därefter återvände han till Texas och undervisade i engelska och litteratur vid Texas Christian University i Fort Worth och Rice University i Huston samtidigt som han debuterade med romanen ”Horseman, Pass By” (1961).

Den inleder en trilogi och följs av ”Leaving Cheyenne” (1963) och ”The Last Picture Show” (1966). De tre romanerna utspelar sig Thalia, en fiktiv stad baserad på Archer City, och skildrar den stora samhällsomvandling som efterkrigstidens tillväxt och urbanisering innebär för det lantliga livet i Texas, om äldre människors svårighet att finna sin plats i förändringen och de unga som helt vilsna inte längre kan förlita sig på tidigare generationers erfarenheter utan måste gestalta sina liv på helt nya vis.

”Horseman, Pass By” har jämförts med J. D. Salingers klassiska generationsroman ”Räddaren i nöden” (1951) och handlar om den unge Lonnie Bannon som växer upp hos sin farfar Homer Bannon på en ranch som sett sina bättre dagar. För att klara ekonomin har Homer köpt billig boskap i Mexiko, men djuren visar sig snart vara smittade av mul- och klövsjuka, en dödsstöt mot den verksamhet som livnärt familjen i generationer. Homers styvson Hud tycker att han ska sälja delar av den oljerika marken i stället, men den gamle mannen vägrar att ge upp den livsstil och kultur han vårdat och ser i den giriga oljemarknaden hela sin världs undergång. Hud är samtidigt en vettvilling som sprider skräck kring sig, en våldsam ungkarl som tycks göra vad han vill mot både män och kvinnor. Uppvuxen i det gamla samhället har han också svårt att finna sin roll i det nya, en cowboy och revolverman som far fram i en rosa Cadillac i stället för på ett ståtligt fullblod.

Romanen blev två år senare filmatiserad av Martin Ritt med titeln ”Hud”, en film som i dag bevarats i Kongressbiblioteket som estetiskt och kulturhistoriskt oumbärlig. Den betraktas som ett tidigt och exempel på en revisionistisk västern där vilda västern inte längre är en plats för romantik och nostalgi utan genomsyras i stället av moraliskt mörker.

Karaktären Hud spelades oförglömligt av Paul Newman som i McMurtrys anda ville förkroppsliga den moderna kapitalismens korrumperande effekter på samhället och den blinda individualismens fallgropar, men i stället för att frukta honom blev den unga biopubliken förälskade i den sluge, charmige och elegante antihjälten, som utan vare sig hjärta eller samvete antiamerikanskt kastar sin väldiga skugga över en förlorad värld av anständighet och godhet. Hud blev på så vis snarare en introducerande symbol för 60-talets motkultur där hans upproriskhet idealiserades och stod för en omvärdering av alla värden.

Uppföljaren ”Leaving Cheyenne” skildrar de två bondpojkarna Gid and Johnnys uppväxt och vänskap under 40 års tid, från 20-talet fram till 60-talet. I romanen berättar McMurtry om hur andra världskriget förändrar Texas, generationskedjor bryts när unga män aldrig återvänder från Europa eller Stilla havet och efterkrigstidens förändrade ekonomi tvingar och lockar förintande fram försäljningen av rancher och lantbruk, vilket utplånar den gamla kulturen och sättet att leva på.

“Leaving Cheyenne” filmatiserades först 1974 av Sidney Lummet, men utan större framgång. Det blev däremot Peter Bogdanovichs flerfaldigt Oscarsbelönade ”Den sista föreställningen” (1971), filmversionen av ”The Last Picture Show” som spelades in i just Archer City.

Romanen och filmen utspelar sig 1951 i döende Thalia (i filmen omnämnd som den verkliga spökstaden Anarene) och handlar om de två gymnasisterna Sonny Crawford och Duane Jackson som är ute och slåss, hittar på rackartyg och jagar de sötaste flickorna i trakten. Sonny inleder också en affär med den medelålders Ruth Popper, deprimerad maka till skollagets tränare ”Coach” Popper som av förklarliga skäl smyger med sin homosexualitet. Snart slår allt igen, biljardhallen, biografen och caféet. Valet står nu mellan att bli kvar och dö med staden eller att ta värvning och stupa i Korea. Bions sista föreställning blir Howard Hawks klassiker “Red River” (1948), en västern med John Wayne i huvudrollen som handlar om hur inbördeskriget tvingar cowboys att lämna ”Lone Star State” och rida norrut mot Missouri. En berättelse om ett förlorat Texas.

Under 70-talet började McMurtry i stället skildra livet i storstaden Huston. Bland flera romaner kan särskilt ”Ömhetsbevis” (1975) nämnas, en berättelse om den ömma relationen mellan änkan Aurora Greenway och hennes dotter Emma. Aurora och Emma står varandra nära, men dottern håller på att kvävas under moderns kontroll. Som ung vuxen gifter sig Emma mot Auroras vilja med den författardrömmande collegeprofessorn Flap Horton och flyttar till Des Moines och Nebraska, långt bort från Huston och sin mor, som lämnas i djup ensamhet. Auroras farhågor om Flap visar sig stämma, han har svårt att försörja familjen och är dessutom notoriskt otrogen. Emma drabbas blott 30 år gammal av cancer och mor och dotter återförenas när Aurora sitter vid dotterns dödsbädd in till sista andetaget, precis så som hon ständigt vakade över sin nyfödda i spjälsängen rädd för att hon skulle sluta andas i sömnen.

”Ömhetsbevis” filmatiserades gripande av James L. Brooks 1983. Han tilldelades Oscarsstatyetter för bästa film och regi och Shirley MacLaine för sin fantastiska rollgestaltning av Aurora.

McMurtry har ofta omtalats som en framstående kvinnoskildrare vilket ”Ömhetsbevis” är ett ypperligt exempel på. Det är också hans väldiga västernroman ”Den långa färden” (1985), en hisnande storslagen berättelse av episka mått om kärleken, vänskapen, åldrandet och döden under den vilda västerns sista skälvande år.

Vi förs till slutet av 1870-talet och den lilla avkroken Lonesome Dove, en gränsstad mellan Texas och Mexiko. Hit har två gamla kaptener från Texas Rangers (paramilitär poliskår i delstaten), Woodrow F. Call och Augustus ”Gus” McCrae, dragit sig tillbaka efter ett hårt och våldsamt liv i ständig strid mot banditer och indianer. Som åldrade män lever de nu på svinuppfödning och tillsammans med två andra tidigare rangers, den svarte spejaren Joshua Deets och den pålitlige, men lite dumme Pea Eye Parker. Dessutom har de anställt den gamle mexikanske banditen Bolivar som kock och tagit sig an den 17-årige Newt Dobbs, sonen till den bortgångna byhoran Maggie.

En dag kommer oväntat en annan gammal ranger, Jake Spoon, till Lonesome Dove. Han har varit ute på vift i tio år och ridit över hela USA. Call och Gus misstänker att deras gamle vän, som har stor aptit på whiskey, horor och poker, knappas kommit för att hälsa på dem. Det visar sig vara riktigt, Jake är på flykt efter att av misstag, påstår han, ha skjutit ihjäl en obeväpnad tandläkare i Fort Smith i Arkansas.

Han övertalar Gus och Call att bege sig av till det obebodda landet norr om Yellowstonefloden i Montana och etablera den första boskapsranchen där. Den arbetsamme och flitige Call tänder på idén då han är urless på att tyna bort i Lonesome Dove och den romantiske Gus kommer på att hans livs kärlek, Clara, lever på en gård i Nebraska på vägen mot Montana. Helt sonika beger de sig över gränsen och stjäl boskap i Mexiko som de sedan för norrut.

Den flyktige Jake har i hemlighet helt andra planer, han slår följe med dem, men tar med sig Lonesome Doves enda prostituerade, den sköna Lorena Wood, med löfte om att de ska bege sig till San Francisco och börja ett nytt liv där.

Det visar sig emellertid att tandläkaren som Jake sköt i Fort Smith var bror med stadens sheriff July Johnson. Han är en godhjärtad och lite försiktig man som först helst vill slippa att jaga efter sin broders baneman, men blir kommenderad att göra det av den bestämda änkan. Högst motvilligt går han också med på att ta sin tolvårige styvson Joe med sig på jakten, något som dennes mor, den tidigare prostituerade Elmira, vill då hon i hemlighet blivit gravid med en annan man och tröttnat på July och planerar att rymma till sin gamle älskare, hårdingen Dee Boot. Så snart July och pojken givit sig av sticker Elmira och den tafflige vice sheriffen Roscoe Brown, som har ett lika litet förstånd som hans hjärta är stort, beger sig av efter July för att få honom att återvända hem.

De oerfarna och ganska ynkliga Arkansasborna har ingen aning om vad som väntar dem i det vilda Texas. Här säljs kvinnor som sexslavar och hästtjuvar, mördare och indianer strövar ännu fritt. Banditen Blue Duck, son till en legendarisk comanchehövding, och hans hejdukar livnär sig på fortfarande på den nu förbjudna slavhandeln och de mördar och våldtar sig fram över prärien ständigt undflyende lagen i den allt säkrare och mer civiliserade delstaten.

Den nära tusen sidor långa ”Den långa färden” tilldelades prestigefyllda Pulitzerpriset och har beskrivits som ”den stora västernromanen”, inte bara i omfång utan framför allt i litterär kvalitet. Likt ett epos från antiken rymmer den en mängd olika karaktärer vars öden och motiv sammanflätas i en enda stor tragedi där de oskyldiga, goda och kärleksfulla förgås och de råa och kallhamrade består.

McMurtry vrider och vänder en hel del på västerngenrens motiv och troper i sin berättelse. Här finns cowboys, revolvermän, banditer, indianer och ”damer i nöd”, men alla tar sig nya mer realistiska och mindre nostalgiska och romantiska uttryck.

Kvinnors utsatthet i vilda västern blir inte motiv för ridderliga handlingar, Lorena och Elmira är snarare offer för mäns våld och nycker, tvingade in i prostitution vid tidig ålder och är sedan ständigt karlars egendom i eller utanför äktenskapet. På samma vis reduceras inte västerns män till tystlåtna handlingskraftiga cowboys, omanliga lustigkurrar eller lömska genomruttna skurkar. I McMurtrys västernberättelser framträder männen verklighetstroget som sköra, ängsliga, försiktiga, älskande och längtade i en tillvaro där de måste slå sig fram och döda för att själva ens kunna överleva. Precis som i tidigare romaner i genren kräver lagen och rättvisan sina offer, likt huvudpersonen i Owen Wisters klassiker ”The Virginian” (1902) som tvingas hänga sin bästa vän för boskapsstöld, måste Call och Gus lyncha en älskad kamrat när denne ovetandes slagit följe med ett gäng män som gjort sig skyldiga till häststölder och brutala mord på nybyggare.

Med ”Den långa färden” ville McMurtry på ett historiskt verklighetsenligt vis skildrat Texas under 1800-talet och de som skapade delstaten. Han berättar egenheter hos de olika nationaliteter som sökte lyckan på dess slätter, som de bildade tyskarna som i sina vagnar fraktade böcker i hundratals mil med prioriteringen att först främst anlägga ett bibliotek vid sina bosättningar. Samtidig framstår dåtidens Texas som ett inferno av våld, förräderier och svek. Till McMurtrys förtret har läsarna snarare idealiserat hans berättelse och den har med hans egna ord blivit till en slags vilda västerns ”Borta med vinden”.

Delvis kan det också skyllas på australiensaren Simon Wincers vackra filmatisering av romanen som tv-serien ”Den långa färden” (1989), en av de bästa som gjorts (den slår dagens HBO- och Netflix-produktioner med hästlängder). Serien kostade uppemot en halv miljard kronor att spela in och i fyra långfilmslånga avsnitt ser vi stjärnskådespelarna Robert Duvall, Tommy Lee Jones, Danny Glover, Diane Lane, Robert Urich, Frederic Forrest, Anjelica Huston, Chris Cooper, Steve Buscemi och många fler gestalta McMurtrys karaktärer på ett imposant vis. ”Den långa färden” tilldelades inte mindre än sju Emmys samt två Golden Globe, för bästa tv-serie och Duvalls varma rolltolkning av Gus.

McMurtry har sedan skrivit tre uppföljare till ”Den långa färden”, som alla också blivit tv-serier, men störst avtryck för västerngenren har han ändå gjort när han tillsammans med Disana Ossana författande det Oscarsbelönade manuset till Ang Lees film ”Brokeback Mountain” (2005). Filmen bygger på en novell av Annie Proulx och handlar om cowboyerna Ennis del Mar (Heath Ledger) och Jack Twist (Jake Gyllenhaal) som inleder en förbjuden romans i 60-talets Wyoming.

”Brokeback Mountain” betraktas i dag som en milstolpe för queer film och en viktig berättelse för att förändra amerikanernas syn på samkönade relationer. För McMurtry, som alltid skrivit om och intresserat sig för de traditionella Texasbornas sexualitet och könsroller, följde filmen ett längre och större projekt att ta vara på västerns frihetssträvan för ett öppnare och mer tolerant USA. Där den äldre kollegan Louis L’Amour använde sitt författarskap och inflytande över Hollywood för att i ett nostalgiskt och romantiskt skimmer framställa en råbarkad socialdarwinism, ”family values” och konservativ individualism som grundmyten för det amerikanska samhället, har McMurtry framhärdat med en social liberalism och önskan om ett varmare och mänskligare Texas och Amerika.

