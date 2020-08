Så skrevs vilda västern sista delen: Solnedgång över prärien – Cormac McCarthys antivästern

Sedan 1970-talet har läsningen av västernromaner dalat. Bland praktverk från senare år kan Patrick DeWitts ”Bröderna Sisters” (2011) och Philipp Meyers ”Sonen” (2013) nämnas, men de har snarare lånat genrens form än skrivit renodlade västerns.

Om Larry McMurtrys ”Den långa färden” (1985) blev västernlitteraturens höjdpunkt sprängde Cormac McCarthy dess format och satte dess litterära slutpunkt samma år med sitt magnum opus ”Blodets meridian”, en episk historia betraktad som en av de främsta amerikanska romanerna någonsin, om inte till och med den sant ”stora amerikanska romanen”.

Trots McCarthys uppenbara beläsenhet (i sitt hem utanför El Paso lär han hysa ett privat bibliotek omfattande 7 000 verk) och helt unika språk (McCarthy räknas till de författare som i sin engelska lyckats återskapa den arkaiska klangen i Gamla testamentets hebreiska) har han påstått att han först började läsa böcker när han som 20-åring tog värvning i amerikanska flygvapnet 1953.

Som uppvuxen i Knoxville i Tennesse och en stor beundrade av William Faulkner har han författat i den sydstatsgotiska traditionen. I samma anda som Flannery O’Connor, som likt McCarthy själv var katolik, har han i groteska och rysliga historier skildrat synden i det protestantiska Södern och vikten av samhällsgemenskap, kultur och tradition för ett fungerande moraliskt liv. McCarthys första romaner är alla egendomliga varianter av Bibelns myt om syndafallet, där Appalachernas fattiga invånare lever i en slags oskuldsfulla paradisiska tillstånd som de förlorar när de frestas till synder som mord, incest och våldtäkt. Deras kulturer förfaller och deras livsvärldar rasar samman när moderniteten gör sitt intåg.

Trots att McCarthys verk hyllades av kritikerna sålde han dåligt och levde i många år i stor fattigdom. I mitten av 70-talet lämnade han Tennesse och flyttade till gränsstaden El Paso i Texas. Det var nu McCarthy blev inspirerad att skriva en västernroman och när han 1981 oväntat tilldelades det exklusiva priset ”genistipendiet” av MacArthur Fellowship på omkring sju miljoner kronor i dagens penningvärde, kunde han i lugn och ro färdigställa ”Blodets meridian”, som tog honom hela tio år att skriva.

McCarthy hade kommit över och läst militären, konstnären och författaren Samuel Chamberlains självbiografi ”My Confession” (1861), i vilken denne berättar om hur han red med det ökända Glantongänget i efterdyningarna av mexikansk-amerikanska kriget. Den tidigare frihetskämpen John Joel Glanton ledde en grupp prisjägare som med de mexikanska myndigheternas goda minne brutalt mördade och skalperade apacher och alla andra de kom åt i gränslandet mellan Texas och Mexiko.

Med Chamberlains berättelse som utgångspunkt reste McCarthy själv i dennes fotspår för att bilda sig en exakt uppfattning om landskapet. Sedan skrev han en monumentalt mörk vision av 1800-talets Texas i en filosofisk roman som är en sorts allegori över hela mänskligheten och dess historia.

Vi får följa ”ynglingen” (med konsekvent litet y) som med tiden ska bli ”mannen”. När meteoritskuren Leoniderna lyser upp himlavalvet 1833 föds han in i enkla förhållanden på Tennessees landsbygd. Ynglingens ankomst blir hans mors död och fadern är en fyllbult som försörjer sig på skogen, men är en bildningens man som citerar uråldriga ord av bortglömda poeter. Trots det lär sig hans son varken att läsa eller skriva och rymmer hemifrån när han är 14 år gammal.

Ynglingen reser västerut och utmärker sig som en skicklig slagskämpe, likt ett vilddjur ger han sig ut om nätterna och slåss med män från alla hörn av världen, alla raser och stammar, en del med så främmande tungomål att de låter som tjattrande apor. Efter att nära ha blivit ihjälskjuten beger sig ynglingen till Texas och ger sig i lag med fribytare och boskapstjuvar. Så småningom ansluter han sig till Glantongänget som mördar sig fram längs gränsen till Mexiko och skalperar alla de kommer åt, män, kvinnor och barn.

Berättelsen kretsar främst kring Glantons andreman, den mystiske Holden, kallad ”Domaren”, en man av dunkel härkomst som även är skildrad som en verklig person i Chamberlains biografi. McCarthy beskriver honom på samma vis som en hårlös (vilket i mitten av 1800-talet var en beskrivning av män utan skägg) jätte, en filosofisk man med enorm bildning, en underhållare av rang som både dansar och spelar fiol mästerligt, men som samtidigt beräknat och kallblodigt hänger sig åt att våldta och lustmörda barn. Likt alla andra i Glantongänget har ynglingen sett Domaren tidigare likt ett varsel för vad som ska komma.

Enligt McCarthy är litteraturens stora tragedi att ingenting nytt egentligen kan skrivas, allt som författas bygger på äldre verk och återupprepar den enda berättelse om människan som finns, den om kampen mellan livet och döden. Hans tydliga ambition är att författa ett verk som rymmer alla tidigare historier i ett enda verk.

”Blodets meridian” är till formen är den i någon mening en traditionell västern i Louis L’Amours efterföljd, men dess innehåll och språk för snarare tankarna till Bibelns berättelser eller Homeros epos och upplägget genljuder av McCarthys favoritroman Herman Melvilles ”Moby Dick” (1851), på samma vis ger sig en yngling ut på ett fördömt äventyr under ledningen av den närmast överjordiske kapten Ahab besatt av att döda den vita valen.

Just Ahab är en förlaga till McCarthys Domaren som sällar sig till en rik tradition av litterär ondska. Han är lika fanatisk som Melvilles kapten, men inte en tragisk Hamlet-figur på samma vis. Snarare är den William Shakespeare-karaktär han påminner om Jago i ”Othello” (1604), en mordisk, lömsk och manipulativ underofficer driven av sina egna mörka motiv. Domaren för också tankarna till Satan i John Miltons klassiska diktepos ”Det förlorade paradiset” (1667), en mäktig, allvetande och karismatisk antihjälte som förleder andra in i ett hopplöst fördömt uppror. En senare förlaga är Joseph Conrads kolonisatör Kurtz i kortromanen ”Mörkrets hjärta” (1899), en man som uppträder som vetenskapens och framåtskridandets sändebud och som samvetslöst utplånar andra kultur och folk, en brutal representant för västerlandets ”civilisationsprojekt".

Domaren beskriver mycket riktigt sig själv som ”en erövrare och förstörare av världar” och framstår närmast som en utomvärldslig varelse, ett omänskligt förkroppsligande av metafysiska principer. Han är demonisk, en djävul i McCarthys sällsamt mörka mytologi. Det är Domaren som vägleder oss in ett vilda västern som är allt annat än romantiskt och nostalgiskt, snarare öppnar han portarna till själva helvetet.

McCarthy inleder romanen att berätta om ett för människan mindre smickrande faktum, ett nytt arkeologiskt fynd i Etiopien av ett 300 000 år gammalt skalperat kranium som mer än önskat berättar om vilka vi egentligen är och vad vi kommer ifrån. I ett av sina långa föredrag om sin fatalistiska världssyn förklarar Domaren för de andra i Glantongänget att människans syfte är kriget, det har legat vilande i världen och väntat på henne långt innan hon först satte sin fot i den.

Våld ett centralt tema i McCarthys roman, han beskriver hur längtan efter det kokar inom ynglingen redan som en väldigt liten pojke. Trots populärkulturens exploatering och banalisering av våldet blir ”Blodets meridian” först ett slag i ansikten på den moderne läsaren, själv så fjärran från livets brutalitet. Därefter uppfattar vi något fascinerande och vackert i McCarthys poetiska beskrivningar av hjässor som skalperas, ben som krossas och kroppar som genomborras av knivar, spjut, pilar och kulor. Men så plötsligt känner vi mättnad, våldet och döden framstår enbart som något djupt tragiskt för oss. De liv som spills blir till en enorm förlust, som om de alla är ovärderliga. När ynglingen ser ner på blodet som rinner ur hans offer tycker han se sig hela mänskligheten i det, hur livet självt flyter bort. I ”Blodets meridian” är våldet varken något som för handlingen framåt eller utgör en metafor för något annat, det bara finns där som en orubblig naturkraft, som romanens och världens sanna essens.

McCarthys vilda västern befolkas varken av goda eller onda, alla karaktärer är så djupt försjunkna i synd att ingen kan betraktas som det minsta oskyldig. Romanen introduceras också med ett citat av den tyske 1600-talsmystikern Jacob Böhme om att döden är mörkrets liv. Han försökte lösa teodicéproblemet, det motsägelsefulla i att det onda kan finnas i den gode Herrens skapelse. Enligt Böhme är ondskan en negativ princip hos Gud själv, på samma vis som ljuset inte kan finnas utan mörker. På så vis har allt andlig betydelse, även våldet och förgörelsen. McCarthy ställer oss frågan hur Bibeln, ”den goda boken”, kan omfatta så många blodiga historier om inte dessa också är djupt mänskliga och en nödvändighet för själva frälsningen.

I den andan är ”Blodets meridian” närmast en grekisk tragedi som skildrar hur livsvärldar och kulturer skapas och förgås som en del av människans villkor bunden vid ett oundviklig öde. Glimtarna av godhet och medkännande i romanen lyser vagt som svaga gnistor i natten och påminner om ett himmelrike långt borta. Inom sig tycks ynglingen bära en sådan eld och vart han är beger sig för han med sig en bibel han själv inte kan läsa. Trots att ynglingens ansikte redan sedan unga år är täckt av ärr och hans grova nävar fläckas av blod, så lyser en egendomlig gudomlig oskuld i djupet av hans mörka ögon.

Ynglingen går ett till och med för den luttrade McCarthy obeskrivbart grymt öde till mötes, men i det mystiska slutet av berättelsen gräver en ensam man, förmodligen dennes okände son, hål för stängselstolpar och tänder en låga i vart och ett av dem som ett spår efter sig. En livets, civilisationens och traditionens eld som lyser upp den eviga natten.

Kritikerna och litteraturforskarna kämpar fortfarande med att förstå den tystlåtne och tillbakadragne McCarthys mästerverk. Den betraktas som på en gång nihilistisk och kraftfullt moralistisk, både en ironisk drift med västerngenren och det seriöst ultimata exemplet på den, en grotesk bildningsroman där filmskaparen Sam Peckinpahs blodiga vilda västern-landskap möter Hieronymus Boschs och Dante Alighieris fantasifulla helvetesskildringar. Västernromanens motiv om den amerikanska drömmens eviga hägring om nationens utvaldhet som frihetsrike blir i ”Blodets meridian” snarare en mardrömslik apokalyptisk vision om det annalkande slutet.

Sedan 90-talet har det gjorts flera försök att filmatisera McCarthys roman, filmskapare som Tommy Lee Jones, Ridley Scott och James Franco har alla gått bet, framför allt har inget stort filmbolag gett sig in i ett så enormt projekt som skulle rendera en film så våldsam och skakande att den breda publiken skulle sky den. McCarthy har helt enkelt så fullkomligt utforskat litteraturens egenart att hans verk tycks omöjligt att visualisera och gestalta på ett annat vis.

Ett tappert försök att göra film av McCarthys västern gjorde Billy Bob Thornton när han år 2000 gav sig i kast med att föra ”Dessa vackra hästar” (1992) till vita duken. Trots stjärnor som Matt Damon och Penélope Cruz i huvudrollerna blev filmen ett kritikermässigt och kommersiellt nederlag.

”Dessa vackra hästar” var McCarthys nästa roman efter ”Blodets meridian” och inleder den så kallade ”Gränstrilogin” och följs av ”Övergången” (1994) och ”Städerna på slätten” (1998). Även om det finns romantiska drag i berättelserna skildrar de i stort sett realistiskt människoöden i gränstrakten mellan Mexiko och USA under åren kring och under andra världskriget. De mystiska och religiösa elementen tar sig nu endast uttryck i McCarthys poetiska språk och dunkla metaforer, men titeln på trilogin avslutande roman ger oss en viktig ledtråd. Sodom och Gomorra omnämns i Första Mosebok som just ”städerna på slätten”, vilka Gud förgör med svavel och eld på grund av deras synd.

I böckerna växlar McCarthy mellan att skriva på engelska och spanska, ett sätt att skildra mötet och symbiosen mellan två olika samhällen och kulturer. Mexiko framstår som ett ännu otyglat land, en destination för unga cowboys dramatiska och våldsamma äventyr i horhus och bland knivmän. Gränsen de passerar blir också en passageritt från att vara ynglingar till att bli män. På den mexikanska sidan finns helt annan form av en katolskt präglad hederskultur och kvinnosyn, men också styrkan i en livsvärld med en ordnad religiös och filosofisk uppfattning i en samlad kristen världsbild där Gud har gett vart ting sitt namn och sin plats och där Skapelseberättelsen inte kan skiljas från Skapelsen själv. Och det finns bara berättelse om tillvaron, för det finns bara en enda berättelse som kan förtäljas. Samtidigt förtvinar det traditionella livet och kulturen i Texas, boskapsskötseln som näring är på nedgång och det moderna samhället industrialisering och militarisering av delstaten blir dödsstöten för cowboyernas fria liv i det vilda.

En mycket lyckad McCarthy-filmatisering gjorde däremot bröderna Joel och Ethan Coen när de tog sig an hans roman ”No Country for Old Men” (2005). Deras film blev flerfaldigt Oscarsbelönad 2007, bland annat för bästa film, och bör betraktas som ett av 2000-talets så långt främsta filmverk.

”No Country for Old Men” är mycket enklare och rakare skriven än McCarthys tidigare romaner och har kanske därför också delat kritikerna. Den är också hans mest politiska berättelse där hans frihetliga eller rent av anarkistiska värdekonservatism tar sig ett tydligt uttryck, något som visat sig svårsmält för vissa, inte minst oreflekterat och ohjälpligt ”progressiva” svenska recensenter.

I de få intervjuer McCarthy gett har ingen direkt ideologisk orientering kunna urskiljas mer än att han inte har mycket övers för samtidens författare (inte heller Henry James eller Marcel Proust duger i hans bok, eftersom de inte skrivit om det litteraturen sedan antikens dagar ska berätta om, nämligen kampen mellan liv och död), skyr det litterära etablissemanget och hellre umgås med vetenskapsmän som har något sakligt att säga om världen, ett brinnande engagemang för att bevara den vilda naturens mångfald och att han starkt ogillar idén om att verkligheten kan läggas till rätta och människan fostras god, ett i hans ögon livsfarligt totalitärt projekt.

Titeln ”No Country for Old Men” är en strof ur den irländske Nobelpristagaren och poeten William Butler Yeats dikt ”Seglats till Byzantion” (1927). Gamle Yeats skriver en metaforisk betraktelse över åldrandet och konsten, en sorts bön i vilken resan är en andlig färd mot evigt liv. Kropp och själ, ande och materia, jord och himmelrike sammanförs i visionen av den förlorade staden, en gång hjärtpunkten för den västerländska civilisationen och dess andliga kultur, nu en plats bortom tid och rum mot vilken han till flyger i form av en gyllene fågel.

I McCarthys roman är åldrande sheriff Ed Tom Bell (i filmen spelad av en lysande Tommy Lee Jones) den gamla människan som andligen längtar bort till något förlorat, det eviga minnet av det som varit. Året är 1980, Ronald Reagan har ännu inte tillrätt och inlett sitt krig mot narkotikan, och över gränsen från Mexiko väller droger och ett oresonligt våld in över Texas. Ed Tom känner sig otillräckligt, han förmår inte rå på den brottslighet som nu framför ögonen på honom slår sönder hans livsvärld. Maktlös mäktar Ed Tom inte med inte skydda de människor hans uppgift är att försvara.

Som nyligen hemkommen krigshjälte från vansinnets Europa fick han blott 25 år gammal förtroendet att som sina förfäder bli traktens ordningsman, aldrig hade Ed Tom då kunnat föreställa sig att den obegripliga ondska han mötte på andra sidan Atlanten skulle uppenbara sig i en ny djävulsk form i hans eget Texas. Ed Tom tänker mycket på hur hans föregångare skulle agera i den tid han själv nu lever, de som inte ens bar revolver, men som ändå upprätthöll lagen och rättvisan genom deras moraliska auktoritet och demokratiska mandat, hur de genom sin medmänsklighet tog hand om alla i trakten som sina grannar och vänner. I 20 års tid har Ed Tom sett sitt Amerika allt raskare förfalla, hur efterkrigstidens modernitet tillintetgjort de små goda gemenskaperna som band amerikanerna samman. Utförsbacken börjar med att människor slutar hälsa artigt på andra och inte längre ser varandra, när seder och traditioner långsamt förtvinar.

Ed Tom är inte rädd för den fiende han nu möter, men han kan inte förstå dennes motiv, denna oerhörda girighet och omänsklighet. Han har alltid varit beredd att dö i tjänsten, men han befarar att han också kommer förlora sin själ om han väljer att bli en del av den nya främmande värld som nu framträder för honom.

Dramats ödesbestämda tragedi inleds på ett närmast wagnerskt vis, girigheten och maktlystnaden dömer världen till undergång. Den hårdhudade svetsaren och vietnamveteranen Llewelyn Moss (Josh Brolins återkomst till vita duken) är ute på prärien och jagar antiloper när han av en slump stöter på resterna efter blodig eldstrid, ett ”affärsmöte” som slagit fel. Bland sönderskjutna bilar och människor hittar han stora mängder heroin och en portfölj innehållande 2,4 miljoner dollar.

Han tar med sig pengarna och blir jagad av våldsamma män som vill ha dem tillbaka. Den mystiske yrkesmördare Anton Chigurh (Javier Bardem Oscarsbelönades för sin oförglömliga rollgestaltning) anlitas för att hitta pengarna samtidigt som Ed Tom börjar utreda massakern i öknen och inser att Moss öppnat porten till bortom begriplighet mörka makter.

I ”No Country for Old Men” utspelar sig i den moderna västerns form ett fatalistiskt frälsningsdrama som snarare för tankarna till medeltidens kristna mysteriespel.

Den mänsklige Moss pendlar mellan att göra rätt och fel och faller för världens frestelser. Han tar någon annans pengar och sätter sin egen familj i fara, samtidigt som han ständigt osjälviskt hjälper andra i nöd.

Den omänsklige Chigurh är dramats djävul som likt Domare Holden företräder en tradition av litterär ondska. Som en sorts amoralisk representant för ödet sprider han undergång och lidande kring sig och frånkänner sig allt ansvar för sina handlingar. Ibland kastar Chigurh ett mynt för att avgöra om han ska döda eller låta människor leva, annars tycks det som om han förs fram genom händelsekedjor som förutbestämmer hans agerande. Chigurh är en reslig fysisk gestalt och kan såras, men tycks närmast vara en utomjordisk överskridande karaktär, ett förkroppsligande av principer bortom världen.

Den änglalike Ed Tom representerar forna tiders västernhjältar, hans rättrådiga karaktär platsar helt enkelt inte den nya tid han befinner sig i. Han är så god att han knappt är mänsklig, han framträder i sin bittra ironiska gestalt som en ren själ eller rent av en ängel på jorden. Han är så fläckfri att det tycks som om han inte ens kan se Chigurh, när de konfrontera varandra, som om denne vore ett spöke. Samtidigt dödar inte Chigurh Ed Tom, kanske för att han inte kan, för att den gamle sheriffen egentligen tillhör de odödligas sfär.

I en dröm möter Ed Tom sin gamle far. De rider tillsammans över snötäckta berg och fadern bär en eld i ett horn så som de gjorde i gamla tider och han för den ut i natten. Det är livets, civilisationens och traditionens eld som till varje pris måste fortsätta brinna och lysa i tillvarons eviga mörker. En ritt in i solnedgången mot en ny gryning.