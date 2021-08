Så skriver du en bra novell – Sven Olov Karlsson hjälper dig vinna vår novelltävling

STARTA NÄRA SLUTET

Det finns många berättarknep, men några passar extra bra för noveller. Går det trögt med inledningen? Skriv den senare. Kanske när novellen nästan är klar. Men var då noga. En novell bör nämligen komma igång snabbt. Inte nödvändigtvis i ett rasande tempo. Starten kan vara stillsam men bör presentera förutsättningarna: situation, miljö, berättarperspektiv och huvudperson. Och antyda drivkrafterna. Vad ska uppnås? Vem eller vad är skurken eller hotet?

Besluta också var i tiden som inledningen äger rum. Det finns ett »före«, en backstory. Bakgrunden kan antydas eller delvis återberättas.

Författaren Kurt Vonnegut ansåg att en novell bör starta så nära sitt slut som möjligt.

Någon gör sista dagen på jobbet. Ser äktenskapet ändas. Eller stirrar katastrofen i vitögat. Eller anar inte alls vad som lurar om hörnet.

Om du inte tänkt ut ett slut, börja ändå. Och ha tillförsikt. Vi återkommer till varför – i slutet av den här texten.

LÄS MEDAN DU SKRIVER

Läs noveller. Men man måste inte läsa massor. Studera hellre ett begränsat urval. Närläs handling, prosa och gestaltningar. Notera vad som sägs ut i dialog, målas upp i miljöbeskrivningar respektive redovisas i handling. Lägg framförallt märke till vad som framgår osagt. Vad läsaren på egen hand får räkna ut, och vad som lämnas till tolkning.

SÄG DET UTAN ATT SÄGA DET

Undertext är allt som står mellan raderna. Allt som läsaren kan ana, men som författaren inte skriver. Så kan mer berättas med färre ord. Undertexten är novellförfattarens bästa vän.

Därför är många novellkaraktärer korthuggna.. Istället för långa prator meddelar man sig med rynkade pannor, himlande ögon, slamrande diskning, skrollande i mobilen. Att inte svara alls är också ett svar.

Också miljöerna kan skildras som undertext. Ljud eller lukter kan ge ledtrådar om vad som nyss skett eller är på gång. Luktar rummet våt färg? Vad skymtar för moln vid horisonten?

Ofta utspelar sig noveller på flera platser. Förflyttningar mellan dessa kan läggas i undertexten: minimeras eller utelämnas. Det krävs bara en blankrad.

Att använda undertext är att hålla spelkorten nära bröstet. Portionera ut precis tillräckligt med information. Lite till författaren. Lite mindre till läsaren. Minst till karaktärerna.

GÖR DET KORTA ÄNNU KORTARE

Less is more. Alla vackra visor är korta. Om novellens maxlängd är bestämd, skriv längre än så, vila från texten en tid och läs sedan om den och stryk tills längden stämmer.

Strykande är väsentligt för allt skrivande som syftar till att nå sin fulla kraft. Genom att lyfta bort meningar eller ord, eller byta långa, diffusa ord mot kortare och mer precisa, friläggs berättelsen. Se det som att du tvättar rent ett igengrott fönster. Du får bättre utsikt över din text.

HÅLL HÅRT I HANDLINGEN

I novellen kämpar varje person, händelse och sak för sin plats. Allt som nämns ska vara av betydelse. Och ju mer specifik en beskrivning är, desto större roll bör det beskrivna ha i novellen.

En grund för historieberättande är att karaktärerna stöter på problem. Men hellre än otaliga sådana, ge huvudpersonerna ett enda rejält problem att sätta tänderna i.

Kan en novell passera helt utan hot eller konflikter? Nja, om de kan anas i den där berömda undertexten.

Ett känt berättarknep är cliffhangern – något spännande lämnas oavslutat för att vi ska fortsätta läsa. Du kan bygga in små cliffhangers. Till exempel i en dialog. Där kan en viktig fråga ställas och svaret dröja, eller formuleras undvikande.

Att bara skriva för att driva handlingen kan kännas simpelt och beräknande. Det ska ju vara lite litterärt finlir också. Så se händelseförloppet som en plan. När den omsätts i verklighet, genom skrivandet, kommer du efterhand att formulera insikter och slutsatser, inte sällan sådana du inte visste att du visste.

RENSA I PERSONGALLERIET

Hushålla med karaktärernas antal. Så att de hinner utvecklas och läsaren hinner bekanta sig med dem. Novellen kan ha en enda karaktär. Men två eller flera kan samspela, tillsammans mot yttre problem eller i konflikt med varandra. Helst bådadera.

Krävs fler karaktärer än det finns plats för? Gör dem multifunktionella. Till exempel fiende, medhjälpare och vittne i en person.

LÅT SLUTET FINNA SIN LOGIK

Med noveller är det som med allt annat: den envise når slutet. Men hur ska en novell sluta? Med pusslet perfekt lagt? Eller ska musiken tona bort? Det öppna slutet anses mer finlitterärt. Läsaren får gissa vad som händer sedan.

I alla fall är slutet lika viktigt som inledningen. Det bör ha en twist eller en sensmoral. Det bästa slutet är både överraskande och trovärdigt. Och förr eller senare brukar slutet uppenbara sig, även om du inte hade en aning om det när du började skriva. När du känner att »den här raden vore minsann ett bra slut på novellen«, lita på det.

Sven Olof Karlsson, författare från Norberg och medlem i novelltävlingens jury

Novell 2051 – så söker du!

Du som är mellan 16 och 21 år och bor i eller har koppling till Västmanland kan delta i tävlingen. Din novell ska utspela sig i Västmanland år 2051 och skildra en fossilfri framtid. Du får skriva inom vilken genren du vill.

Bidragen till Novell 2051 kommer bedöas av en jury bestående av Alexandra Nikoleris, miljöforskare och lektor vid Lunds universitet, Sven Olov Karlsson, författare från Norberg, Julia Qiu, förra årets vinnare av novelltävlingen och VLT:s kulturredaktör Erik Jersenius.

Prissumman är 10 000 kronor och vinnarnovellen publicerar i VLT. Prisutdelningen äger rum på Karlsgatan 2 i Västerås den 21 oktober.

På Naturskyddsföreningens Youtube-kanal finns också en handledning som Lunds universitet och Naturskyddsföreningen tagit fram för de lärare som vill använda tävlingen i sin undervisning.

Novellen skickar du senast den 5 september. Mer information om tävlingen samt en brevlåda för inlämning hittar du på www.regionvastmanland.se under fliken Kultur – Novell 2051. Där finns också en länk till lärarhandledningen “Bortom fossilsamhället”.