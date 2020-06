Så ställer sig västeråsarna till utlandsresor: ”Känner mig rädd”

Resebyrån Everyday travel berättar att intresset bland kunder fortfarande är lågt när det gäller utlandssemester.

– Folk är lite försiktiga, säger Rahim som jobbar för Everyday travel.

Rahim berättar att intresset för utlandssemestrar har varit lågt sen februari när coronapandemin började. Det tidigaste bokningarna som Rahim tror att Everyday travel kommer att få, är möjligtvis i början av juli.

– Så länge det inte finns ett vaccin tror jag inte att folk kommer vara så benägna att resa, säger Rahim.

Vi frågade folk ute på stan vad de tänkte göra under sommaren.

Marie-Louise Sturk, 64 år, kulturförvaltningen och Per Sturk, 70 år, pensionär.

– Vi kommer vara här i Sverige och resa inom Sverige, säger Per Sturk.

– Precis, vi kommer köra hemsemester, Marie-Louise Sturk.

Felecia, 20 år, vårdpersonal och Jake, 28 år, it.

– Vi tittade runt på resmål förra veckan, men allting är stängt ändå. Sverige är det mest avslappnade stället just nu så vi beslöt oss för att stanna, säger Jake.

Sami Elkekil, 59 år, arbetssökande.

– Jag tänker inte resa just nu för jag känner mig rädd. Det finns mycket farliga saker just nu. Många i andra länder som har coronaviruset så det är mycket bättre att stanna hemma just nu, säger Sami Elkekil.