Sabetkar om pikarna från Sollentunas tränare – och nya rollen i VSK: "Jag är tacksam"

VSK hade som väntat inga större problem med att städa av division 1-laget Sollentuna i svenska cupens sista omgång.

Det blev seger med 4–0 efter en drömstart där Sean Sabetkar nickade in 1–0 på hörna efter två minuter – och i den sjunde minuten gjorde nyförvärvet Ahmed Awad 2–0 på straff.

– Det är komfortabelt även om vi inte kommer upp i den nivån vi haft tidigare. Samtidigt tar vi med oss att vi vinner med 4–0 fast vi inte gör någon bra match, säger Sabetkar.

– Vi blev lite för bekväma efter den tidiga 2–0-ledningen och det blev likadant i andra när vi gjorde två snabba mål. Jag tycker ändå att vi höjde oss lite mer i andra.

Sabetkar gjorde två år i just Sollentuna innan han anslöt till VSK inför den förra säsongen.

Och av den anledningen höll han igen med målfirandet.

– Jag jublar alltid när jag gör mål men tänkte också på att jag måste visa respekt för min gamla klubb så jag tog det lite lugnt.

Mittbacken avslöjar att han har fått en del gliringar från Sollentuna under veckan.

– Deras tränare har pikat mig lite på ett skämtsamt sätt och därför extra kul att få göra mål. Jag har en bra relation till dem.

VSK slutar därmed tvåa i gruppen, en poäng bakom IFK Göteborg.

– Vi är nöjda. Vi har något bra på gång här och man känner att våra krav på laget är mycket högre den här säsongen.

Grönvitt har inte gått ut med det officiellt än men många har säkert redan noterat att Sabetkar bär lagkaptensbindeln.

Och mittbacken är tacksam över att ha blivit tilldelad uppdraget.

– Så klart hedrande och smickrande på alla sätt. Jag ska göra mitt bästa och fortsätta att bidra både på och utanför planen.

Blev du förvånad när du fick veta det?

– Vi har många i laget som har de egenskaperna så de hade några att välja på. Som sagt, jag är tacksam över att få bära kaptensbindeln.

Matchfakta/svenska cupen

Västerås SK–Sollentuna FK 4–0 (2–0)

Mål: 1–0 (2) Sean Sabetkar (Ahmed Awad), 2–0 (7) Ahmed Awad (straff), 3–0 (59) Douglas Karlberg (Emil Skogh), 4–0 (62) Douglas Karlberg.

Publik: 433 åskådare.

Så startade VSK: Daniel Svensson, Sean Sabertkar, David Engström, Calle Svensson – Jesper Florén (ut 45), Pedro Riberio (ut 75), Kevin Custovic, Emil Skogh – Filip Tronêt (ut 85), Douglas Karlberg, Ahmed Awad.

Ersättare: Anton Fagerström, Pontus Fredriksson, Albin Sporrong (in 45), Filip Almström Tähti (in 85), Carlos Moggia, William Videhult (in 75).