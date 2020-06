Safaris sköna pik till förre VSK-kamraten – efter bomben som gav poäng: ”Tre möten, tre mål”

"Han gör vad han vill" säger ramsan om dig. Nu klev du in och fortsatte göra som du vill.

– Haha, så är det. Får jag speltid så gör jag mål, säger VSK-anfallaren Karwan Safari efter att ha skjutit en poäng till Grönvitt med sitt 2–2-mål i 91 minuten mot Degerfors.

Det är så?

– Ja, det är det jag spelar för. Jag ska göra poäng och hjälpa laget. Nu fick jag tio minuter, hoppas jag får några till framöver.

Karwan Safari fick komma in i den 80 minuten när VSK låg under med 2–1 mot Degerfors och jagade en kvittering. Men det dröjde till tilläggstid innan målkungen visade sin näsa för mål.

En långboll in i straffområdet bröstades ner av Albin Sporrong och på direktskott borrade sedan Safari in 2–2 i den bortre krysset.

– Det enda jag får höra från de andra spelarna på bänken var bara att jag skulle in och göra mål. Och med en sköna känslan kunde jag gå in och göra just det, berättar Safari och beskriver träffen som gav VSK-poäng.

– Jag ville verkligen få ytterskruven på bollen och det blev exakt så. Bollen är på väg utanför med skruvar sig tillbaka.

Under drömhösten 2015, när VSK säkrade kontraktet i sista omgången, spelade Karwan Safari ihop med Degerfors nuvarande mittback och lagkapten Oliver Ekroth.

En spelare som han uppenbarligen trivs med att möta.

– Du får fråga honom vad han tycker om att spela mot mig. Jag har spelat tre matcher mot honom och gjort tre mål, haha, skrattar VSK-anfallaren skämtsamt.

– Nej, skämt åsido, han var matchens lirare idag. Jag tycker att han är klockren som mittback. En riktigt ledare för Degerfors. All heder till honom.

Matchfakta:

VSK–Degerfors IF 2–2 (1–2)

Målen: 1–0 (28) Filip Tronet, 1–1 (37) Oliver Ekroth, 1–2 (40) Villiam Dahlström, 2–2 (90+2) Karwan Safari.

Varningar, VSK: –. DIF: Johan Bertilsson och Victor Edvardsen.