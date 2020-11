Saknades mot Danmark – därför kan Vigge även missa lördagens landskamp: "Haft problem i några veckor"

Till Danmarksmatchen stod det i helgen klart att Victor Nilsson Lindelöf och övriga spelare från Premier League inte dyker upp, på grund av coronarestriktioner.

På lördag möter Sverige Kroatien, och att Nilsson Lindelöf ens skulle finnas med i truppen var inte heller någon självklarhet.

De senaste veckorna har 26-åringen dragits med en ryggskada och vilats i United under flera matcher. Nu finns han med mot Kroatien på lördag, och säger själv under presskonferensen på torsdagen att han känt sig bra.

– Det har känts bra på träning och förhoppningsvis ska det inte vara några problem. Vill de att jag ska spela på lördag så får vi testa och se hur det går, säger Victor Nilsson Lindelöf under torsdagskvällen.

Han berättar också att det inte är en större skada det rör sig om och att han fokuserat på återhämtning.

– Ryggen känns okej. Jag har haft problem i några veckor och kämpat mig igenom de matcherna som har varit. Det var skönt att få några dagar ledigt nu och bara ta behandling, säger 26-åringen från Västerås.

Lördagens match startar klockan 29.45 och sänds via TV4 och C More.