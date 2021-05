Saknas det män i Bibeln? – Agneta Lejdhamre om könet i den kristna traditionen

Följande hände sig en gång i början av 1990-talet. Jag hade på allvar börjat engagera mig för framställningen av kvinnor och män i olika media. Särskilt intressant var förstås att undersöka presentationen av kvinnor och män i den skrift som är dokumentet framför andra inom kristen tro och tradition, Bibeln. Som följd av dess stora inflytande ingår den även i det bärande bjälklaget för hela den västerländska kulturen. I församlingsbiblioteket hittar jag Biblisk uppslagsbok, två band om totalt ca 1150 sidor. Slår upp ”kvinnan i Bibeln”, finner tre–fyra spalter – minns inte så noga – som berättar om kvinnan i Bibeln. Söker sen efter ”mannen i Bibeln” och – detta minns jag mycket tydligt – hittar ingenting.

Mannen har inget eget uppslagsord.

Saknas det alltså män i Bibeln?

Eller är mannen en så självklar del av Bibelns berättelse om relationen till det vi komprimerar i bokstavskombinationen G u d att han inte behöver nämnas? Är mannen den outtalade men ”naturliga” fond mot vilken alla som inte enkelt låter sig räknas in i kategorin man/han har att vägas, mätas, jämföras med, förhålla sig till…? I Bibeln och överallt annars! Mannens dominans – ett ”fenomen”, som innebär att vi föds in i en värld där somligt rörande kön redan är förutbestämt.

Han liksom bara finns.

Och är det den ”självklarheten” i mansdominansen och det sätt på vilken denna är inflätad i ”det normala” som fortfarande gör det så komplicerat att uttrycka en teori om hur begreppet kön kan/bör ringas in. Inte minst uppmärksamheten kring Kajsa Ekis Ekmans Om könets existens – Tankar om den nya synen på kön, (VLT 5/5, 21/5) vittnar om att frågan om kön är eldfängd.

Att mannen ända fram till våra dagar setts/ser sig som MÄNniskan är svårt att motbevisa. Alltmedan kvinnan setts/ser sig som någon form av andrarangsperson. Utifrån denna hierarki har könen tillskrivits olika egenskaper och uppgifter: mannen är kroppsligt starkare, är bättre på att försvara kvinna och barn, är den som avlar de barn som hon föder åt honom, har förstahandskontrakt på direktkontakt med det gudomliga; kvinnan hon kännetecknas av att ha setts som oförmögen till sådant som innebär makt och ansvar i samhället men desto mer skickad till sysslor i hushållet. För att bara nämna några få av de (schablon-)föreställningar som präglat MÄNänniskans tillvaro.

Sen urminnes tider har skillnader i könens egenskaper och uppgifter i första hand förklarats av och motiverats med biologiska skillnader. Detta har – mycket kortfattat – medfört uppfattningen att könstillhörighet och könsbundna egenskaper i stor utsträckning setts som något en gång för alla givet. Biologin är ju som den är. Eller?

Ja, hur är det med den saken? Är människans biologi ristad i sten? För inte så länge sen ansågs inte människans hjärna producera nya celler när vi nått vuxen ålder. Idag vet vi att nya hjärnceller bildas hela livet, vet att aktiviteter i en del av hjärnan, i händelse av skada, stundom kan tas över andra delar; vi vet att hormonet oxytocin, länge ansett som mödrarnas speciella hormon, växer till i alla individer som ägnar sig åt omsorgen om små barn… vet att kvinnans ägg spelar precis lika stor roll för fortplantningen som någonsin mannens spermier…, som exempel på något litet av sådant dagens forskning lyft fram.

Inte förrän under slutet av 1700-talet, men på bred front först under andra hälften av 1900-talet har det därför, utöver biologiska skillnader, smugit sig in andra påverkansfaktorer på människans egenskaper och förmågor. Olika levnadsvillkor för kvinnor och män, olika förväntningar, olika ”ta-för-givet”-antaganden är exempel på sådant som alltmer räknas in som betydelsefullt för hur människan formas till det eller det. (Vilka ”ta-för-givet”-antaganden” ligger exempelvis bakom att klä små barn i rosa respektive blått?) Allt eftersom samhället förändrats och ny forskning tillkommit har därför svårigheterna tornat upp sig vad gäller att ge begreppet kön en ”en-gång-för-alla-giltig” precisering.

Uppdelning i två kön blir den på så vis meningslös?

Hur går det då med strävan efter jämställhet? Mister den i så fall sin udd och sin kraft?

Har vi försatt oss i en situation där såväl skägg som flätor fastnat i brevlådan?

Så länge som spåren från forna tiders förutsatta könsskillnader medför en skev fördelning av sådana resurser, vilka innebär makt, inflytande och status till mannens fördel, finns det – på gruppnivå än så länge – skäl att behålla indelningen kvinna – man. Ty först och främst som grupp blir mannens hävdvunna privilegier synliga, som grupp mannen mister anspråken på att representera MÄNiskan. Med nödtorftigt dold ironin konstaterar statsvetarprofessorn Maud Eduards: ”Det mest förbjudna, menar jag, är att benämna män som en politisk kategori, att omvandla dem från ett universellt ingenting till ett specifikt någonting, att förmå dem att ta ansvar i termer av kön och makt.” (kursiv hos E.) Och detta ansvar handlar i synnerhet om att reflektera över den egna positionen i samhället på liknande sätt som kvinnan gjort i flera hundra år.

Men den kategorisering som – ännu – behövs som verktyg i arbetet för ökad jämställdhet kan för den enskilda individen leda till stort personligt lidande och upplevelsen att: ”Jag stämmer inte.” Säkert känner många av oss personer som inte alls känner sig hemma i det kön de tillskrivits vid födseln; andra har kanske tidigare uppfattat sig som hemmahörande i den ena spalten för att idag ha placerat sig på gränsen alternativt helt och fullt tagit steget över en tidigare etablerad gräns för kön. Med detta som utspelar sig framför våra ögon, vad är rimligare än att även tala om kön som en föränderlig kategori?

Tillbaka till inledningen. Vad göra med mannen i en eventuell nyutgåva av Biblisk uppslagsbok? Tja, en liten egen spalt kan han väl ändå få. En spalt av vilken det framgår att mannen i Bibeln är så allestädes närvarande att han stundtals står i vägen för det Stora oerhörda, det som till sitt väsen både inbegriper och överskrider alla slags kategorier av kön.

Agneta Lejdhamre

Teologie doktor, en röst ur Svenska kyrkan