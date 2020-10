Salabo häktad för grova brott i Think Pinkhärvan – misstänks ha tvättat svarta pengar

Anmäl text- och faktafel

Det var den 12 september i år som polisens insatsstyrka slog till mot NMT Think Pinks vd Bella Nilsson och hennes make Thomas Nilsson i deras bostad i Stockholm. Paret greps och anhölls och de båda sitter numera häktade som på sannolika skäl misstänkta för grovt miljöbrott som skett under tiden 2015-2020. Även en Salabo i 35-årsåldern, som tidigare varit företagare i Sala kommun och som arbetat åt återvinningsbolaget, är misstänkt för grovt miljöbrott i härvan. Salabon misstänks dessutom för att ha ägnat sig åt grov penningtvätt under tiden september-december 2016.

Den nu misstänkte Salabon har tidigare jobbat åt en av aktörerna i den avslöjade batteriskandalen i Örebro och Södermanland där 1 898 ton svart massa från krossade batterier användes som fyllnadsmassa i jorden vid poolbyggen och annat. I maj i år dömde Örebro tingsrätt fyra män till mellan 1 och 4 års fängelse för grovt miljöbrott i den härvan. Samtliga dömda förnekar dock brott och har överklagat straffen.

När det gäller den nu uppdagade sopbergshärvan har moderbolaget Think Pink AB tre dotterbolag och verksamheten bedrivs främst i bolaget NM Trading & Transport. De grova miljöbrotten som utreds av polisen handlar om att bolaget dumpat åtskilliga ton osorterade bygg- och grovsopor på ett flertal anläggningar i landet. Bland annat har osorterat byggavfall dumpats i Norberg och på den så kallade byggtippen på en industritomt i Skultuna. Det enorma och osorterade sopberget i Skultuna har inneburit både allvarliga bränder och andra problem för Västerås kommun.

Osorterat avfall har också hamnat på ett antal privata gårdar runt om i landet. En drabbad markägare fick för några år sedan en förfrågan av NM Trading om att ta emot betong och grus på sin mark.

– En dag kom tre polska chaufförer med avfallet, men i stället för betong var det plast, papper och trä. De måste ha gjort fel, säger markägaren till Expressen.

Både bolagsvd:n Bella Nilsson och Salabon förnekar dock miljöbrott i polisförhör. Vad Bella Nilssons misstänkte make Thomas Nilsson har för inställning är däremot okänt.

Tidningen har utan framgång försökt nå kammaråklagare Kristina Persson vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål i Göteborg för en kommentar gällande den misstänkta trion som nu har omhäktats. Åtal mot samtliga misstänkta ska vara väckt senast den 13 oktober.