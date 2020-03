Sammanträden via telefon är det som gäller för kungafamiljen

Anmäl text- och faktafel

Tisdag:

Drottning Silvia har telefonsammanträde med styrelsen i Stiftelsen Care about the Children. Drottning Silvias Stiftelse – Care about the children har en vision att utifrån FN:s barnkonvention verka för en värld där alla barn får sina mest grundläggande behov uppfyllda. De ska få en möjlighet att gå i skolan, få god vård och omsorg, känna trygghet och glädje under sin uppväxt – kort sagt få vara just barn. Stiftelsen ger sitt stöd till de mest utsatta barnen i Sverige och i världen genom att samarbeta med etablerade hjälporganisationer i väl definierade projekt.

Torsdag:

Prins Daniel har telefonsammanträde med styrgruppen i Prins Daniels Fellowship och entreprenörskapsprogram.