Sångerska med rötterna i Kungsör släpper debutsingel: ”Sjöng i duschen och störde alla hemma"

Med en förkärlek för kontraster som både tar form i hennes musik och artisteri släpper Robyn L'nea sin debutsingel. Sångerskan och låtskrivare, som egentligen heter Robyn Karlström, vill med sin debut inspirera och ge tillbaka till sin hemplats.

– Jag kände att jag var annorlunda och inte passat in i idealen, när jag var liten. Jag var allergisk, sjuk ofta och kände mig inte normal. Jag har undrat varför det är så mycket fel på mig hela tiden och att andra har det så lätt. Nu när jag blivit äldre har jag förstått att det inte är så. Alla har det svårt på olika sätt, säger Robyn.

Allt började med att Robyn skrev texterna och melodierna. Sedan gick hon ihop med kollegan Hannes Andersson och tillsammans producerade de låten. Det var Robyns första tid i studio.

– Det är kul att se hur två personer kan få allt att klaffa. Tillsammans gjorde vi en peppande inspirerande låt man bara inte kan sitta still till.

Enligt Robyn är hennes budskap att vi alla är unika. Oavsett vad vi bär med oss i livet ska vi inte leva våra liv på ett visst sätt, bara för att någon annan säger det.

– I refrängen sjunger jag ”You got something made of gold”, du bär på någonting speciellt. Det var därför jag ville skriva den här låten och få det svart på vitt. Du är annorlunda och så ska det vara. Alla är vi speciella.

För Robyn har musiken alltid funnits där, så att välja den konstformen för att uttrycka sig var en självklarhet.

– Jag har alltid älskat musiken. Min mamma sjöng mycket och det var därför jag började sjunga. Sedan hade min morfar världens operaröst som jag aldrig hade lyckan att få höra. Men jag har fått veta i efterhand att han var precis som mig, han sjöng i duschen och störde alla hemma.

Robyn blev precis färdig med Kulturama i Stockholms Artist-och musikerutbildning och till hösten ska hon börja Rockmusiklinjen på Birkagårdens folkhögskola. På sidan om vill hon fortsätta skriva musik.

– Nu fortsätter arbetet att få komma ut och spela, men då är det främst i Eskilstuna och Kungsör. Det är härifrån jag fått glädjen och dit jag vill ge tillbaka. Jag kommer satsa allt för att nå ut till publiken. Jag älskar att stå på scenen, det är det jag blir lycklig av.

Låten ”Come On” kommer att släppas 14 augusti på olika streamingplattformar och under hösten förväntas även ett till singelsläpp.