SD:s maktstrid i Västerås: Första namnet hoppar av – blir politisk vilde

Det hela började ganska direkt efter valet. Emil Thessén hade rekryterats som toppnamn efter Ann-Christine From Utterstedt som bestämt sig för att satsa på riksdagen, även om hon skulle behålla sin plats i kommunfullmäktige.

Emil Thessén, som också utsågs till gruppledare för SD:s politiker i Västerås, krävde att partiets ledamöter skulle vara insatta i de frågor som diskuterades i de nämnder där de var representerade.

Det togs inte emot väl av alla. Under Ann-Christine From Utterstedts ledning hade partiets politik huvudsakligen framförts i kommunfullmäktige. Men Emil Thessén hävdade att där är det svårare att påverka. När ett ärende når fullmäktige är utgången för det mesta given, även om det förstås kan bli en diskussion.

– Emil Thessén ville också visa att Sverigedemokraterna hade andra saker i partiprogrammet än enbart ett motstånd till invandringen, säger en tidigare lokal topp inom partiet till VLT.

En annan synpunkt som har kommit fram, när VLT har skrivit om striden tidigare, är att From Utterstedt fortfarande vill behålla makten över den lokala gruppen. Hon hade inte räknat med att Emil Thessén, som gruppledare, skulle ha egna åsikter om hur partiarbetet skulle läggas upp.

Ragna Ihrelius, tidigare ordförande för Sverigedemokraterna i Västerås, sade till VLT att en annan orsak till striderna var att Emil Thessén inte ville ställa sig bakom några av de motioner som From Utterstedt skrev.

– Han ansåg att de stred mot lagen.

Det bildades snabbt två falanger i Sverigedemokraterna Västerås.

Ena hälften stod bakom Emil Thessén. Bland andra Ragna Ihrelius som tillsammans med flera andra inte längre deltar i det politiska arbetet för SD efter allt tumult. Hon och de andra har lovordat Emil Théssens arbete.

En tidigare medlem säger:

– Det har varit roligt att arbeta med Emil Thessén, han är intelligent och professionell, har djupa kunskaper och är mycket engagerad.

– Han sätter sig noggrant in i aktuella frågor och försöker driva en bredare politik.

Sverigedemokraterna gjorde som bekant ett rekordval vid det senaste riksdagsvalet år 2018. Även i Västerås gick det bra i kommunalvalet, men inte lika bra som riksgenomsnittet. Ann-Christine From Utterstedt, som lett partiet lokalt fram till dess, hade varit för anonym i den politiska debatten, ansåg många. Sverigedemokraterna fick åtta av de 61 platserna i fullmäktige.

Hoppet att nå ut bättre till västeråsarna ställdes därför till västeråsaren Emil Thessén, som lämnade en akademisk karriär vid Linköpings universitet för att jobba politisk för SD på hemmaplan i Västerås.

– Han visste nog inte vad som väntade. Han trodde nog att han skulle kunna påverka, men så blev det inte, säger en annan avhoppare till VLT.

För under kuppartade former, där inte alla medlemmar fick närvara, avsattes han i höstas som gruppledare. Erik Johansson, som anses tillhöra falangen under Ann-Christine From Utterstedt, blev ny gruppledare och har som sådan också blivit allt mer aktiv i debatterna i fullmäktige den senaste tiden.

De flesta som stöttat Emil Thessén har nu slutat med politiken, av missnöje på grund av hur det hela har utvecklat sig.

– Jag har varit polis i 44 år och hade andra krav, sa Ragna Ihrelius som en anledning till varför hon lämnade partiet.

Att hon pratade med media resulterade också att hon inte längre fick tillgång till medlemsregistret, trots att hon då fortfarande var ordförande.

Emil Thessén vill inte vara så mångordig. Han skriver som en kommentar till sitt beslut:

"I samband med valet 2018 rekryterades jag till partiets organisation i Västerås från Linköpings universitet. Arbetet med att aktivera och kvalitetssäkra organisationen har nått vägs ände. Jag avslutar därmed samarbetet med Sverigedemokraterna Västerås och lämnar partiet."

Men platsen som ledamot i fullmäktige, där han som alla andra ledamöter är direktvalda av folket, behåller han. Och han har heller inga planer på att sluta som oppositionsråd. Men framöver ska han arbeta utan partibeteckning.

Erik Johansson, nuvarande gruppledare, blir bestört när han får beskedet.

– Oj, det visste jag inte. Det är väldigt tråkigt att höra. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag trodde inte det var så illa, säger Erik Johansson.