Tolv nya regler införs – närkontakt med målvakterna tillåts utanför målgården: "Nu blir det tydligare"

Målvaktsinterference var en het fråga i bland annat SHL förra säsongen, och sena tacklingar och smällar mot huvudet är alltid aktuella debattämnen inom svensk hockey.

Nu hoppas SIF att man ska förtydliga vilka regler som gäller, genom några av totalt tolv förändringar i regelboken som införs från och med säsongen 2019–20.

Hockeypuls ringde upp SIF:s domaransvarige Joel Hansson för att reda ut de nya reglerna. Han är egentligen på semester och är på väg ut i skärgården.

– Det var bra tajming för att släppa de här nyheterna, men det är bara att tugga i sig, skrattar han, och tillägger:

– Men det är kul att det är så stort intresse för nya regler, och det förstår jag att det är.

De tolv nya reglerna, med Joel Hanssons kommentar:

Regel 1 – Banan.

SIF:s beskrivning: Det är numera tillåtet att ha reklam i mittcirkeln, även om mittlinjen döljs.

JH: "Det är en viktig intäktskälla för klubbarna. Det nya nu är att mittlinjen får täckas över av reklam i mittcirkeln. Vi bedömer att linjedomarna ändå kan bedöma om det ska dömas icing eller inte".

Regel 2 – Målburar.

SIF:s beskrivning: Nya fästpluggar är framtagna. Det finns två varianter. En för ungdom och en för senior/junior. De gamla fästpluggarna får användas ett år till.

JH: "Det är egentligen inget nytt, det nya är att det berör all hockey på alla nivåer".

Regel 12 – Övriga utrustningsregler.

SIF:s beskrivning: Det är inte längre utvisning för den som inte bär sitt halsskydd. Istället ska domaren rapportera händelsen i efterhand.

JH: "Det här är en regel som vi upplevt att domarna inte kunnat efterleva under matcherna. Därför bestämmer vi att det ska kunna rapporteras av domaren i efterhand, så att det ska kunna stävjas om det är ett problem. Det vet vi inte om det är, men vi har sett på en del matchbilder i efterhand att halsskydd inte används som det ska".

Regel 44 – Checking to the head.

SIF:s beskrivning: Checking to the head-regeln ändras på så sätt att den endast ska användas vid kroppstacklingar som träffar i huvudet. I övriga fall ska andra regler tillämpas t.ex. elbowing, cross-checking, high-sticking etc.

Regel 56 – Interference & Late hit.

SIF:s beskrivning: Den som tacklar en spelare som precis har spelat pucken ifrån sig ska ådömas utvisning för Late hit.

JH: "Det är ingen ny bedömning, utan här gör vi skillnad på om tackling delas ut mot en spelare före eller efter denne har haft pucken. Är det före, ska det dömas interference. Om det är efter, ska det dömas late hit. Men vi har inte någon ny bedömning av tidsramen för när en tackling får delas ut, det är som tidigare".

Regel 71 – Leaving the bench.

SIF:s beskrivning: Lagstraff ska utdömas om ett lag låter en spelare lämna spelarbåset eller utvisningsbåset vid ett periodslut om det pågår ett bråk.

JH: "Detta införs för att domarna ska kunna döma för detta. Ett lagstraff innebär två minuter för valfri spelare".

Regel 72 – Refusing to the play the puck.

SIF:s beskrivning: Ett lag som efter varning förhalar spelet genom att ta för långt burskydd, eller som utan att vara ansatta under press spelar in pucken i egen zon, ska ådömas ett lagstraff.

JH: "Detta har funnits med förr, men har ramlat ur regelboken vid översättningar och uppdateringar".

Regel 77 – Nedsläpp.

SIF:s beskrivning: Om ett lag felar vid ett nedsläpp ska centern inte längre bytas ut. Istället ska centern varnas och får därefter en ny chans. Vid ett andra fel av samma lag i samma nedsläppsförfarande ska lagstraff utdömas.

JH: "Förut gällde detta bara vid icing. Nu gäller det alla tekningar".

Regel 79 – Mål.

SIF:s beskrivning: Målområdet får ökad betydelse vid målskott. Om en målvakt störs av tillfällig kontakt inne i målområdet i samband med ett målskott ska målet underkännas. Utanför målområdet kan däremot mål endast underkännas om målvakten utsätts för en förseelse som renderar i utvisning.

JH: "Nu blir det en tydligare definition av vad som gäller. Om målvakten rör sig utanför målgården så är kontakt tillåten, inom ramen för det som inte ger andra regelbrott och utvisning. Men blir målvakten hindrad innanför målgården, ska det inte dömas mål".

"Förut har det varit svårt för domarna att bedöma detta, och nu gör vi det tydligare. Så som exempel, så om en målvakt sträcker ut sin plockhandske utanför målgården så får övriga spelare ha kontakt med den kroppsdelen."

"Den här förändringen är förankrad med alla målvaktstränare i SHL och alla målvaktstränare inom våra landslag".

Regel 80 – Icing.

SIF:s beskrivning: Om det är så jämnt att linjedomaren inte kan avgöra vem som är i bäst position att nå pucken i en icingsituation, ska icingen slås av.

JH: "Det anfallande laget ges fördel vid de här situationerna i fortsättningen".

Regel 85 – Puck ur spel.

SIF:s beskrivning: Om pucken spelas ur spel i anfallszonen av en anfallande spelare ska nedsläppen ändå ske i anfallszonen.

JH: "Det här kommer ge fler anfall och främja det anfallande laget".

Regel 87 – Timeout.

SIF:s beskrivning: Timeout får ej begäras av ett lag som spelat pucken till icing.

JH: "Även detta en förändring som ger en fördel till det anfallande laget".