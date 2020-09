Segelbåt fastnade i Kvicksundsbron

Anmäl text- och faktafel

Det var P4 Västmanland först att berätta om.

Enligt P4 Västmanland finns inga uppgifter om att någon person skadats.

Tågtrafiken förbi platsen har stoppats och strömmen stängts av.

Vid 22.15-tiden uppgav Trafikverket att det var stopp i tågtrafiken förbi Kvicksund. Tågen går istället via Kungsör.

Förseningar kan uppstå på sträckan. Resenärer hänvisas till sitt tågbolag för ytterligare information.

Personal hade kallats till platsen men prognos saknades för när trafiken kunde återupptas.

Stationer där tågtrafiken kan påverkas:

Sala, Linköping C, Dingtuna, Flen, Hälleforsnäs, Katrineholm C, Kolbäck, Kimstad, Kvicksund, Linghem, Norrköping C, Ransta, Västerås C, Eskilstuna C.