Senaste nytt: Kolla in vad som har hänt där du bor

VLT håller som bäst på att utveckla form och funktion gällande sajten vlt.se.

Senaste nytt är just en ny "Senaste nytt-snurra".

Anledningen till denna nya funktion är att VLT-läsare har efterlyst ett smidigt sätt att hålla koll på vad som händer just där du bor.

Notera att den nya "Senaste nytt-snurran" på sajten inledningsvis visar samtliga ortsnyheter från hela Västmanland, men att du kan ställa in den på nyheter från den ort som är mest relevant för dig – Västerås, Hallstahammar, Surahammar, Sala, Köping, Kungsör, Arboga, Fagersta, Skinnskatteberg eller Norberg.

Så här ställer du in senaste nytt för en ort:

Gå in på sajten vlt.se.

Scrolla ner under det så kallade "toppetaget" på sajten för att hitta nya "Senaste nytt-snurran".

Titta till höger om rubriken "Alla nyheter" för att hitta "Välj ort".

Tryck på den lilla nedåtpekande "pilen" bredvid "Välj ort", då får du fram ortslistan.

Tryck på den ort som du vill ha "Senaste nytt" från.

Klart.

Grattis, du har nu ställt in så att du i "Senaste nytt-snurran" får de färskaste VLT-nyheterna från den ort som är mest relevant för dig.

Övrigt värt att veta är att:

Nya "Senaste nytt" finns just nu endast som funktion på sajten vlt.se – VLT-appfunktionen är under utveckling.

Den visar endast nyheter som är relevanta just för en enda ort, detta för att säkerställa visning av just de ortslokala nyheter som du som VLT-läsare väljer att ställa in.

Robottexter, informationssidor och läsartexter filtreras bort från nya "Senaste nytt", de hittas i det vanliga flödet på sajten.

"Senaste nytt-artiklarna" kommer även fortsatt att hittas även i det vanliga flödet på sajten samt under aktuella underflikar.