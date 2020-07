Sent avbräck för VSK – då fick 17-åringen debutera i superettan: ”Helt fantastiskt”

Anton Fagerström har varit det givna förstavalet i VSK:s mål under de två år han varit i klubben. Men under söndagens match hemma mot Ljungskile SK fanns han inte med i startelvan.

Ljumskproblem satte stopp för Fagerström och istället fick den i sammanhanget, oprövade 17-åriga talangen Sebastian Selin chansen från start i VSK-kassen. Matchen var Sebastians första i superettan och nyfikenheten var såklart stor kring hur han upplevde debuten.

– Jo men jag är nöjd. Såklart är det alltid lite nerver i en debutmatch men det släppte ganska snabbt. Det kändes bra överlag tycker jag, säger Sebastian till VLT.

Hur nära in på matchen fick du veta att du skulle starta?

– Det började väl snackas lite om det igår under matchförberedelserna, sen fick jag veta det definitivt precis innan uppvärmningen. Jag var så förberedd som jag kunde vara. Sen var det bara in och köra utifrån det.

Vad fick du för instruktioner inför matchen?

– Att gå in och göra min grej. Inte försöka vara någon annan utan göra det jag är bra på.

Efter vinsten som satt mycket hårt inne, var det såklart en nöjd debutant efteråt. Hans tankar om själva matchen löd så här.

– Det börjar ganska bra, vi kommer in fort i matchen. Sen får vi in ett mål, jag minns inte riktigt när, då känns det jävligt stabilt. I andra kommer de in med ny energi, och det blir lite Hawaii. Sen är det såklart väldigt tungt när de får in 1–1. Men vi ger oss aldrig och får in 2-1 i sista sekund. Det var helt fantastiskt.

Hur ser du på framtiden, nu när du har avverkat debuten?

– Nej, men det är väl bara hoppas att både Anton (Fagerström) och "Danne" (Daniel Svensson) kommer tillbaka snabbt. Sen ska jag bara gnugga på och se vad som händer. Det är väl inte så mycket mer än det.