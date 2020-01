Sex omgångar kvar av elitserierysaren – analys om alla lags chanser under slutspurten: "Fansen får knapra lugnande"

1) Edsbyn (34 poäng)

Återstående matcher: Åby/Tjureda (b), Västerås (b), Sirius (h), Frillesås (b), Åby/Tjureda (h), Vetlanda (b)

Kommentar: Dubbelmötet med Åby/Tjureda samt matchen mot Frillesås ska innebära sex "givna" poäng för ett urstarkt Edsbyn. Behöver därefter bara spela in ytterligare tre poäng för att säkra seriesegern. I princip klappat och klart, kommer inte att släppa jagande Villa förbi sig med det här fina utgångsläget.

Målgladast offensiv, tätast defensiv och stjärnor som dominerar. Tränare Magnus "Kuben" Olsson har bara positiva dilemman att ta itu med för stunden. Som om Joakim Svensk ska fortsätta på halven? Och är det som mittfältare som Hans Andersson ska användas även fortsättningsvis?

Tips: Seriesegrare.

2) Villa Lidköping (30 poäng)

Återstående matcher: Broberg (b), Hammarby (b), Frillesås (h), Vetlanda (b), Sandviken (h), Åby/Tjureda (b)

Kommentar: Att jaga förbi Edsbyn känns snudd på omöjligt. Villa måste då gå rent samtidigt som Edsbyn tappar minst fyra poäng och en överlägsen målskillnad.

Villa får fokusera på att säkra andraplatsen och att hålla SAIK bakom sig. Regerande mästaren är inte alls, fullt förståeligt, nöjd med hur spelet har sett ut. Så det allra viktigaste för Villa under seriens sex avslutande omgångar blir att hitta toppformen lagom till slutspelet.

Tips: Tvåa.

3) Sandviken (29 poäng)

Återstående matcher: Hammarby (h), Åby/Tjureda (h), Hammarby (b), Vänersborg (h), Villa Lidköping (b), Motala (h)

Kommentar: Efter en väldigt fin säsong, där inte minst Daniel Berlin och Erik Säfström bär fram laget, har SAIK skaffat sig ett utmärkt slagläge inför slutspurten. Tappade greppet om andraplatsen efter två raka förluster mot toppkonkurrenterna Edsbyn och Bollnäs men med blott en poäng upp till Villa finns den fortfarande inom räckhåll.

Har dessutom just Villa kvar att möta i näst sista omgången, en match som kan bli helt avgörande om just den tabellplaceringen. För med fem poäng ner till Bollnäs ska inte SAIK behöva snegla åt andra hållet. Här jagas det uppåt.

Tips: Trea.

4) Bollnäs (24 poäng)

Återstående matcher: Sirius (b), Vetlanda (b), AIK (b), Motala (h), Sirius (h), Frillesås (b)

Kommentar: Bollnäs har vuxit in i säsongen och har övertygat stort på slutet, med en seger mot Villa, en monsterupphämtning mot VSK och dubbla vinster mot Hammarby och SAIK.

Med ett relativt bekvämt spelschema, alla matcher mot toppkonkurrenterna är avverkade, ska Bollnäs inte ha några större problem med att behålla fjärdeplatsen och skaffa sig hemmaplansfördel i en kvartsfinalserie. Och med tanke på den här jämna serien kan en sådan sak bli nog så viktig.

Tips: Fyra.

5) Vetlanda (23 poäng)

Återstående matcher: Vänersborg (h), Bollnäs (h), Västerås (b), Villa Lidköping (h), Vänersborg (b), Edsbyn (h)

Kommentar: Säsongens stora positiva överraskning. Visst, Vetlanda blandar fortfarande strålande insatser med bottennapp (som 2–7 mot Sirius) och pendlar stundtals även kraftigt under matcherna. Men att Vetlanda skulle ligga femma så här sent in i januari var det nog inte många som hade förväntat sig.

Vetlandatränaren Patrik Johansson har länge pratat om att hans lag har kapacitet för topp sex och hur han har fått ihop det här med tanke på alla tunga spelartapp senaste åren är imponerande. Johansson fick en del kritik för sitt vilda experimenterande under försäsongen men med facit i hand blev det ju ganska bra.

Men håller det hela vägen till en direktplats i kvartsfinalen? Kanske, men det är ett tufft program som återstår. Lär tvingas släppa i alla fall VSK förbi sig.

Tips: Sexa.

6) Västerås (22 poäng)

Återstående matcher: Frillesås (b), Edsbyn (h), Vetlanda (b), Sirius (b), Broberg (h), AIK (b)

Kommentar: Bortsett från den numera mindre smickrande vanan att tappa flermålsledningar i slutminuterna så ser VSK allt starkare ut. När Jesper Jonsson, förvånansvärt bra sedan comebacken, nu fått ännu lite mer tid på sig att hitta formen efter knäskadan så blir laget dessutom ännu starkare. VSK ska kunna säkra en plats bland topp sex och därmed slippa ångesten med en åttondelsfinal.

Tips: Femma.

7) Broberg (21 poäng)

Återstående matcher: Villa Lidköping (h), Vänersborg (h), AIK (b), Motala (h), Västerås (b), Hammarby (h)

Kommentar: Det är lite svårt att få grepp om Broberg men söderhamnarna har gjort det bra så här långt, många gånger med outtröttlige mittfältaren Vadim Arkhipkin som avgörande pjäs. Är i allra högsta grad med i kampen om topp sex men dit når man nog inte, utan får förmodligen rikta in sig på att behålla en åttondelsplats.

Och med en sjundeplats och fem poäng ner till ingenmansland och sex poäng ner till negativt kval så ska Broberg inte tappa det greppet och släppa så pass många lag förbi sig. Det blir slutspelsbandy i Söderhamn.

Tips: Åttondelsfinal (plats 7-10).

8) Sirius (20 poäng)

Återstående matcher: Bollnäs (h), AIK (h), Edsbyn (b), Västerås (h), Bollnäs (b), Vänersborg (h)

Kommentar: Ett annat lag som överraskat positivt och som kan vara på väg mot slutspel för första gången på nio år. Men en titt på det återstående schemat vittnar om att Uppsalalaget kommer att få slåss väldigt hårt för att klara det. Det kan faktiskt bli en rysare som avgör allt.

Hur det slutar? Västra Sidans passionerade supportrar får nog knapra lugnande inför rysaravslutningen. För det här kan sluta med allt från slutspel, ingenmansland eller i värsta fall kval. Oerhört svårtippat men i den här sammanställningen placerar jag trots allt Sirius utanför topp tio, baserat på det tuffa spelschemat.

Tips: Elva (färdigspelat).

9) AIK (18 poäng)

Återstående matcher: Sirius (b), Broberg (h), Vänersborg (b), Bollnäs (h), Motala (b), Västerås (h)

Kommentar: Startar om med tre hyperviktiga matcher mot tre slutspelskonkurrenter. Utgången där kommer att avgöra mycket för AIK. Sett till spelarmaterialet och lagets form innan uppehållet bör Solnagänget kunna behålla sin plats bland topp tio och ta sig till åttondelsfinal.

Men det finns en del frågetecken. Hur är egentligen statusen på Patrik Nilsson, som återigen missade flera matcher men som var tillbaka mot VSK precis före uppehållet? När är Patrik Sjöström redo för spel?

Tips: Åttondelsfinal (plats 7-10).

10) Motala (18 poäng)

Återstående matcher: Frillesås (b), Åby/Tjureda (h), Broberg (b), Bollnäs (b), AIK (h), Sandviken (b)

Kommentar: Tacksam omstart mot ett på pappret lättare motstånd. Mot jumbolagen måste fyra poäng in, annars blir det tufft för Motala. Efter det väntar nämligen tre av fyra avslutande matcher på bortaplan, varav två riktigt tuffa mot Bollnäs och SAIK.

Motala, som startade säsongen så piggt, har dalat och hamnat i ett utsatt läge inför omstarten. Men ska ändå kunna ordna en plats i åttondelen just med tanke på poängen som bör spelas mot Frillesås och Åby/Tjureda.

Tips: Åttondelsfinal (plats 7-10).

11) Hammarby (16 poäng)

Återstående matcher: Sandviken (b), Villa Lidköping (h), Sandviken (h), Åby/Tjureda (b), Frillesås (h), Broberg (b)

Kommentar: Kolla den riktigt tuffa omstarten. Har sedan både Åby/Tjureda och Frillesås, det är matcher där poängen ska trilla in, men den stora frågan är om Hammarby då redan har halkat för långt efter för att kunna utmana om en slutspelsplats.

Vill det sig riktigt illa kan det här till och med sluta med kval för Stefan Karlssons gäng. Avslutningsmatchen mot Broberg uppe i Söderhamn kan bli en riktig rysare.

Det som däremot talar för Hammarby är spetsen i det annars tunna laget. Med spelare som Adam Gilljam, David Pizzoni, Robin Sundin och Simon Folkesson att luta sig mot kan det räcka långt. Det är en kvartett som kan hantera den här typen av press och till och med sporras av det.

Tips: Tolva (kval).

12) Vänersborg (15 poäng)

Återstående matcher: Vetlanda (b), Broberg (b), AIK (h), Sandviken (b), Vetlanda (h), Sirius (b)

Kommentar: Säsongens stora besvikelse och allt annat än en slutspelsplats vore ett fiasko för ett Vänersborg som har satt sig i en mycket svår sits. Det kommer att krävas mycket av laget för att rädda upp det här men det finns saker som talar för att det faktiskt sker.

Har nästan bara matcher mot slutspelskonkurrenter kvar, vilket är positivt med tanke på att den typen av fyrapoängsmatcher kan ge starkt utslag i en tabell där Vänersborg måste ta sig förbi flera av konkurrenterna. Måste nog ta minst sju poäng.

Så lyckas vinterns krislag reda ut det? Ja, jag tror faktiskt att man i allra sista stund lyckas rädda en plats i åttondelarna. Och att den avslutande matchen mot Sirius blir en helt avgörande rysare.

Tips: Åttondelsfinal (plats 7-10).

13) Frillesås (9 poäng)

Återstående matcher: Västerås (h), Motala (h), Villa Lidköping (b), Edsbyn (h) , Hammarby (b), Bollnäs (h)

Kommentar:

Har hakat av Åby/Tjureda men kan glömma att klättra i tabellen. Med andra ord: Frillesås kan börja förbereda sig för ett ångestladdat kval. Inte mycket mer att spekulera om.

Tips: 13:e plats (kval).

14) Åby/Tjureda (1 poäng)

Återstående matcher: Edsbyn (h), Sandviken (b), Motala (b), Hammarby (h), Edsbyn (b), Villa Lidköping (h)

Kommentar: Måste vinna fyra matcher samtidigt som Frillesås förlorar allt för att rädda livhanken. Ja, ni hör ju. Det är tack och god natt för nykomlingen, som får börja om i allsvenskan nästa säsong.

Tips: Jumbo (degradering).