Åtta (!) raka mål sänkte VästeråsIrsta – nu krävs ett mirakel för att rädda säsongen: "Måste hitta på något"

Förra säsongen föll VästeråsIrsta i tre raka matcher i kvartsfinalen mot H65 Höör. Nu är historien på väg att upprepa sig.

Efter förlust 31-24 hemma i Bombardier arena under söndagen leder nu skåningarna med 2-0 i matcher och kan avgöra kvartsfinalserien nästa söndag.

Efter slutsignalen var det rejält deppigt bland hemmaspelarna som nu behöver vinna tre raka matcher mot serietvåan och finalfavoriten Höör.

– Det blir tufft. Det vet vi. Men vi visar ändå idag att vi kan vara med i nästan 50 minuter, nu måste vi hitta på nånting så vi kan vara med i hela 60. Så det är ingen omöjlighet, säger Emma Aarnio som blev VI:s bästa målskytt med fem mål.

VästeråsIrsta hade 13-13 i paus och med elva minuter kvar jagade man ett tvåmålsunderläge påhejade av hemmapubliken. Men efter några missade avslut och tekniska fel kunde bortalaget istället gå ifrån. På mindre än åtta minuter gör Höör åtta raka mål och dödar kvartsfinalen.

–Det känns surt. Vi har hela tiden en bra magkänsla. Sen bränner vi tre straffar och nån stolpe ut. Det är sådana lägen de sätter, och då blir det tufft så klart. Det är surt när det känns så bra hyfsat länge. Men det räcker inte, säger Emma Aarnio, som inte har koll på att det är åtta raka mål man släpper in på slutet.

– Jaha, oj! Vi bränner lägen eller så kommer vi inte till lägen. Och så går vi samtidigt lite fel bakåt. Vi har det tufft den perioden.

Ni kändes väldigt uppgivna under den perioden?

– Ja, men det är lätt att energin sjunker. Men visst det är i de lägena man borde försöka vända det och ta ett mål i taget och försöka samla sig.

Även om Emma Aarnio gjorde fem mål under söndagen så missade hon två straffar. Vilket är ovanligt. Aarnio var nämligen bästa straffskytt i hela SHE under grundserien med 51 mål från straffpunkten.

– Visst, man ska sätta dom lägena. Det vet jag. Men det blev inte så idag tyvärr, säger hon.

Var det extra nervöst att kliva fram där idag?

– Nej, inte egentligen. Det är så klart lite svårt att komma in från bänken bara för att slå straffar när man inte startar. Det är lite speciellt, men inte det som avgör. Jag har lagt så pass många straffar att dom ska bara sitta.

Matchfakta

Kvartsfinal 2 i bäst av 5

VästeråsIrsta HF – Höörs HK H65 24 - 31 (13-13)

Mål VI: Emma Aarnio 5, Viola Paulsen 4, Ellenor Åström-Nilsson 3, Kristin Ullén 3 , Hannah Grytegård 3, Matilda Forsberg 2, Ida Lindblom 1, Vilma Swedung 1, Maja Wiklund 1, Viktoria Högström-Unell 1.

H65 Höör leder med 2-0 i matcher.