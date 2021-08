SHL-värvningens tunga ord om VIK: ”Samma nivå som mina andra klubbar”

Gunnarsson kommer till klubben som ett av VIK:s allra tyngsta nyförvärv under en sommar där Patrik Zetterberg byggde om truppen rejält. Men även om det är ett steg ner i serietillhörighet från SHL och Leksand är 29-åringens första intryck av sin nya klubb mycket goda.

– Det är positivt. Nu har jag varit i SHL tidigare, men det känns som att den här organisationen är på samma nivå som de andra klubbarna jag varit hos. Det finns alla förutsättningar att vara ett topplag i den här serien, och även att vara med och kriga om en SHL-plats. Standarden på killarna i laget och allt runt omkring är bra klass, säger Gunnarsson till VLT-sporten.

Gunnarsson var med om att ta upp Leksand till SHL 2019, året då masarna slog ut VIK i slutspelsserien. Han har en tydlig bild av vad som krävs för att ta klivet upp, bortsett från det givna i att ha många duktiga hockeyspelare.

– Det är väl att ha en grupp som gillar att vara tillsammans, där varje kille förstår sin roll. Det var lite så det var när vi gick upp med Leksand. Vi började inte alls bra den säsongen men växte som grupp ju längre säsongen gick, och när det gällde som mest var vi som starkast. Och jag tror att alla killar förstår varför de är här och vilken roll de har i laget.

Hur mycket vinner man på att ha med sig rutinen från att faktiskt ta klivet upp?

– Det är en svår fråga, men det är klart att lite fördel måste det ändå vara att ha varit med på den resan. Sen har jag varit med på båda vägar, jag har gått upp i ett kval och åkt ur i ett kval, så det är en fin gräns däremellan. Det är inte alltid så mycket som krävs för att få det lilla sista som väger över.

För Daniel Gunnarssons del blir torsdagens träningsmatch mot Södertälje den första i VIK-tröjan, efter att han missat förra veckans möte med HV71 med en känning. Trots den lilla försiktighetsåtgärden tycker backen att säsongsinledningen varit bra.

– Det känns som att man börjar komma in i grejerna. Förra veckan var det mycket dubbelpass, mycket information, långa dagar. Så det kändes som man kom in i det redan första veckan. Den här veckan har vi trappat ner lite och haft mer tempo på träningarna.

Hur tunga är de första veckorna på is?

– Det är tungt, så är det. Det brukar ta någon vecka innan man kommer in i det. Man känner sig alltid i bra form under sommarträningen, men sen när man kommer ut på is är det en helt annan grej. Man får ha lite tålamod i början. Ena dagen kan kännas väldigt bra, sen kan nästa dag kännas skit, haha.