Siffrorna avslöjar – så bra var VSK i cupen: ”Överraskande”

VSK Fotboll stod för en imponerande insats i svenska cupen och tog sig hela vägen till semifinal, och slog ut tre allsvenska lag på vägen dit. Men hade Grönvitt tur eller var man värda den fina cupvåren?

VLT-sporten har brutit ner siffrorna bakom VSK:s cupäventyr.

Tittar man på expected goals (xG), ett mått på hur många mål man förväntats göra baserat på kvaliteten på målchanserna man skapar i en match, har VSK övertygat.

Den förväntade målproduktionen för Grönvitt landar på 1,45 mål per match i den fem cupmatcherna. Detta alltså färre mål än vad som blev det faktiska utfallet på 1,80. Expected goal against (xGA), hur många mål man förväntas släppa in, ligger däremot mer i linje med verkligheten. 1,39 mot det faktiska utfallet 1,40.

xG-siffrorna ger alltså totalt VSK en övervikt mot sina motståndare i cupen – trots fyra matcher mot allsvenska motstånd. Det är siffror som tyder på att VSK gjort en bra vår spelmässigt, och inte bara sett till resultaten.

Totalt landade VSK Fotboll på nio mål i cupen vilket innebär att man gjorde mål på 14% av sina 63 avslut. Detta till skillnad mot motståndarlagens sju mål på 65 avslut som ger avslutsprocenten på knappt 11%.

Även där drar VSK det längsta strået.

Intressant att notera är att duellspelet över de fem cupmatcherna är helt jämnt mellan VSK och motståndarlagen. Grönvitt vann 687 av sina totalt 1380 dueller i cupen.

VSK har i bland annat VLT hyllats för sitt intensiva presspel. Men lagets PPDA (passningar per defensiv aktion), ett värde som mäter intensiteten i lagens presspel, visar ett klart grönvitt underläge i den statistiken.

PPDA-värdet på 12,7 i snitt över de fem cupmatcherna innebär att VSK tillåtit sina motståndare 12,7 passningar innan man på något sätt har stört dem genom tackling, frispark eller vunnen boll. Detta att jämföra med motståndarnas snitt på låga 7,9.

Ju högre PPDA-värdet är desto lägre är intensiteten i presspelet. Förklaringen kan ligga i att VSK under cupspelet bara har mött, på pappret, bättre lag och att man därför kanske inte haft den skicklighet som krävs för att pressa motståndarna som man önskar.

Bara i mötet med superettakonkurrenten Gais har VSK varit det mer intensivt pressande laget. Där "vann" man statistiken med 9,5–9,0.

Intressant är också att titta på var i planen VSK skapat sina anfall under denna cupvår, och varifrån man ur xG-synpunkt skapat farligast chanser.

I snitt har flest anfall, 18,8 stycken per match, kommit från den grönvita högerkanten där Filip Almström Tähti spelat majoriteten av matcherna. En annan förklaring till högerkantens "övervikt" kan vara att de offensiva pjäserna Filip Tronêt och Simon Johansson allt som oftast väljer att anfalla just därifrån.

0,55 mål har förväntats komma från VSK:s högerkant under svenska cupen medans de farligaste målchanserna (0,59 xG) skapats från en central position på planen.

Motståndarna i cupen har i sin tur använt just VSK:s högerkant (sin vänsterkant) för att skapa flest antal anfall (18,2 stycken i snitt) men precis som för Grönvitt skapas de farligaste chanserna centralt i planen (0,79 xG)

SIFFRORNA I SIN HELHET:

VSK–Cupmotståndarna

Expected goals/match (xG): 1,45–1,39

Avslut: 63–65

Avslutsprocent: 14–11

Bollinnehav: 42%–58%

Passningsprocent VSK: 77% (1357 av 1763 passningar lyckades)

Pressintensitet: 12,7–7,9

Anfall per kant

VSK

Vänsterkanten: 17 anfall/0,32 xG

Centralt i planen: 12,4 anfall/0,59 xG

Högerkanten: 18,8 anfall/0,55 xG

Cupmotståndarna

Vänsterkanten: 18,2 anfall/0,29 xG

Central i planen: 16.4 anfall/0,79 xG

Högerkanten: 15,2 anfall/0,31 xG

Källa: WyScout