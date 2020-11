Siffrorna avslöjar – så starkt avslutade VSK säsongen: ”Topplagsmässigt”

Med halva säsongen spelad hade VSK, på den sista placeringen på säker mark i superettan, bara en poäng ned till negativ kvalplats. När superettakontraktet nu är säkrat med en omgång kvar att spela är tabellen visserligen otroligt jämn – men Grönvitt har under hösten klättrat hela vägen upp till en sjunde plats.

Det är med andra ord ett VSK som har avslutat starkt, efter en tyngre inledning på säsongen. För att få fram skillnaden mellan vår och höst – om man nu kan kalla det så under den pandemipåverkade säsongen, där ingen fotboll ens spelades på våren – har VLT-sporten tagit fram tabeller för de två halvorna av säsongen.

För ja, VSK:s andra halva av säsongen har varit starkare än den första. Men kanske inte fullt så mycket som magkänslan säger. Blir det dock tre poäng även i avslutningen mot ett Öster, som likt VSK inte har något att spela för, blir poängskörden under säsongens andra halva 43 procent bättre än den första halvan.

Men vill man ha ordentligt med glädje och hopp med sig in i silly season som VSK-supporter kan man däremot välja att spetsa in sig ännu snävare, på en tabell som får världens statistiker att sätta kaffet i halsen.

Prodell-tabellen. För det var faktiskt först under seriens sista fjärdedel som det stora, grönvita lyftet kom.

Att plocka ut åtta godtyckliga omgångar ur en säsong är förstås både ett litet och ganska ojämnt urval, men ger också någon form av fingervisning om vad VSK varit för lag sedan Viktor Prodell startade sin första match i den grönvita tröjan.

För efter det att anfallaren, som skulle visa sig bli avgörande för de grönvita ambitionerna att bli kvar i superettan, gjorde sin första start är VSK det tredje bästa laget i hela serien. Man kan visserligen peka på att tabellen också visar att Grönvitts motstånd under den perioden varit formsvagt. Samtidigt kom en av de endast två förlusterna mot ett Halmstad i rasande bra form, där VSK var ett av bara två lag under en åttamatchersperiod som ens lyckades få hål på seriesegraren.

Under de åtta matcherna är det bara Halmstad och Sundsvall som producerat fler mål framåt än Grönvitt. Och endast Halmstad, Ljungskile och J-Södra har släppt in färre mål. I allt väsentligt var VSK:s tempo under avslutningen topplagsmässigt.

Om det sen beror på kvalitet, form, motivation, spelschema, eller någon helt annan faktor, är upp till var och en att bedöma.