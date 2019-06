Signalfel orsakar förseningar i tågtrafiken

Anmäl text- och faktafel

Strax efter klockan 8 på torsdagsförmiddagen uppstod ett signalfel mellan Katrineholm och Norrköping vilket orsakar förseningar på sträckorna Eskilstuna – Linköping och Stockholm – Malmö/Köpenhamn.

En reparatör beräknas finnas på plats från cirka klockan 9.10.

Enligt Trafikverket påverkas följande stationer av signalfelet:

Stockholm Central, Hässleholm, Aneby, Alvesta, Bodafors, Ballingslöv, Burlöv, Boxholm, Diö, Eslöv, Flemingsberg, Flen, Gnesta, Hyllie, Hjärup, Huddinge, Hästveda, Höör, Järna, Katrineholm C, Kimstad, Killeberg, Linghem, Lammhult, Linköping C, Lund C, Malmö C, Moheda, Mantorp, Mjölby, Mölnbo, Nässjö C, Norrköping C, Osby, Stehag, Stockholms södra, Stångby, Stockaryd, Sävsjö, Sösdala, Södertälje Syd, Tranås, Triangeln, Tjörnarp, Vislanda, Vikingstad, Årstaberg, Åkarp, Älmhult, Älvsjö, Örtofta, Sala, Eskilstuna C, Dingtuna, Hälleforsnäs, Kolbäck, Kvicksund, Ransta, Västerås C