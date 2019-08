Sjöräddningsinsatsen har avslutats – försvunnen man har inte hittats

Anmäl text- och faktafel

Vi har tidigare berättat i flera artiklar om att en stor sjöräddningsinsats drogs igång under måndagseftermiddagen då båtfolk hittat en drivande mindre båt med fiskeredskap i. Sjöräddningssällskapet skickade den snabbgående Rescue Hans Carlsson och Sjöfartsverket skickade räddningshelikoptern Lifeguard 003 från Norrtälje.

Ett intensivt sökarbete vidtogs. Stora delar av området söder om Tidö-Lindö och väster om Ridön söktes igenom.

Inget spår efter någon försvunnen hittades dock. Under måndagen var det inledningsvis oklart vem båten tillhörde, men senare anmäldes en man i 60-årsåldern från Västerås försvunnen och det visade sig vara hans båt. Han hade, troligtvis under söndagen, begivit sig ut på en liten båttur för att fiska, men tycks ha råkat ut för något under turen.

Den akuta insatsen avslutades under natten till tisdagen då man trots intensiva efterforskningar inte hittat någon nödställd, varken i vattnet eller på någon ö eller kobbe. Ärendet övergick då från att vara statlig sjöräddning till att bli ett ärende för polisen – olyckor en viss sträcka från land i Mälaren är statligt och inte kommunalt ansvar.

– Vi har fått ärendet och vi hanterar det som en försvunnen person, säger Daniel Wikdahl, presstalesperson vid Polisen region Mitt.

Polisen har inga egna resurser för att bedriva dykning efter försvunna, men man begärde dykarhjälp från Mälardalens brand- och räddningsförbund som skickade räddningsdykare med båten Eldsnabben till ett par positioner på Mälaren där specialtränade hundar markerat att det kunde finnas någon.

Sökningarna avslutades dock under eftermiddagen resultatlösa, vilket Sveriges Radio P4 Västmanland var först med att berätta.

Polisen har informerat den försvunne mannens anhöriga. Det är oklart hur det fortsatta arbetet med att söka efter den försvunne kommer att bedrivas.