Skapa ett tidlöst hem – skippa marmorplast, sammet och glansig guld: ”Håll det simpelt”

Felfria bostadsrätter och hus är få och dyra. De flesta måste renovera lite grann när de köper bostad. Samtidigt lever vi en tid där hållbarhet är en hög prioritet för många. Att renovera tidlöst är därför en bra idé både för plånboken och miljön och dessutom blir det snyggt.

Inredaren och homestylisten Adrianna Marut, som driver sitt eget inredningsföretag NiceCrib Interior i Västerås, tipsar våra läsare om hur man inreder sitt hem tidlöst.

– Det absolut bästa rådet jag kan ge är att försöka hålla det simpelt. Om vi tittar på vilka stilar som har hållit sig fast genom åren så ser man att enkla linjer och naturmaterial alltid har varit en del av dessa. Stilar kommer och går och de kan självklart vara väldigt roliga att haka på men det är mycket mer kostnadseffektivt att byta ut detaljerna än att renovera hela köket. En välgenomtänkt grund där alla delar samspelar med varandra i en harmonisk interiör med en möjlighet att tillsätta trendiga detaljer är något man bör sträva efter.

Vad är tidlöst då?

– Satsa på naturmaterial och ljusa färger. Vita, beigea och gråa nyanser har hängt med oss väldigt länge och kommer förmodligen att göra det i flera år till. Detsamma gäller naturmaterial som trä, sten och metaller. Dessa material är inte enbart väldigt fina att titta på men åldras även riktigt bra och nästan mognar in i sina roller. Vem älskar inte ett riktigt massivt trägolv eller en rejäl marmorbänkskiva?

Betyder tidlöst att det blir dyrare?

– Både ja och nej. Det finns en anledning till varför designklassiker är så pass dyra i jämförelse med snabba trender. De är skapade att hålla i generationer och kommer för alltid ha en speciell plats inom interörhistorien. Väljer man att investera i dessa möbler så kommer det definitivt att bli dyrare men i slutändan så kommer dessa möbler hänga med i din inredning ett bra tag utan att kännas daterade. Men precis som med mode så kan man hitta väldigt mycket av den klassiska inredningen i budgetvariant.

Sammeten har ersatts av mer naturliga textilier som ull eller linne

Hur ska man tänka kring möblemanget?

– Vi kan se på möbler som skådespelare i en pjäs. Precis som i en pjäs har möbler sina roller, där vissa är menade att vara i centrum och andra mer i bakgrunden. Möbler som skapar en grund i vår interiör ska väljas med omtanke. Lite då och då tillsätter man dock något oväntat, som en trendig kudde eller en väldigt populär tavla. Det är de detaljerna som får scenen att kännas levande och up to date.

Om man vill att köket ska hålla i 20 år, vilket ska man välja då? Kommer vita släta luckor kännas fräscha då också?

– Det är svårt att säga, för det är en så lång tid. Men om tanken är att du inte ska renovera på 20 år så kan du till exempel välja luckor som går att måla om. Eller att du väljer fronter som går att byta så du inte behöver byta hela köket.

Om du inte vill ha ett färglöst kök men ändå renovera smart är Adriannas tips att välja ett tidlöst kök i dova toner och komplettera med till exempel färgglada eller mönstrade tapeter.

– Det tar inte så lång tid att byta tapeter eller måla om väggarna och det behöver inte bli så dyrt heller.

Grått och beige är det nya vita

Är grått det nya vita när det kommer till kök?

– Ja, nästan. Många kunder efterfrågar grå kök. Det är väl också för att man är trött på det vita. Det vita är enkelt men det sticker inte ut. Så vill man ha något som är lite annorlunda är grått ett bra val, för det finns så många olika nyanser. Grått och beige är det nya vita.

Träkök då?

– Det är jätteinne nu och jag hoppas det kommer hålla i sig. För det blir verkligen en helt annan känsla i ett träkök än att ha ett vitt blankt kök. Nu har vi gått in i en tid där det är naturligt och obehandlat trä som gäller och det tror jag kommer hålla längre än till exempel det bruna 1970-talsträet.

Om man köper ett äldre hus då? Då kanske inte ett vitt, slätt kök passar in?

– Har man ett äldre hus eller bor i en sekelskifteslägenhet, där ska man verkligen lägga ner tid och tänka över sin inredning. För där vill man framhäva bostaden och inte dölja den med massa prylar. Just då kanske det är passande att ta in en inredare som kan hjälpa till. Äldre takdetaljer kan försvinna om du slänger in ett nytt kök, så man vill helst arbeta kring det som huset redan har och framhäva det.

Vilka inredningsstilar/trender ser du nu som du tror kommer kännas daterade redan om några år?

– Hållbarhet är en väldigt stor trend just nu som har kommit för att stanna. Naturliga färger, dova paletter och organiska former har hittat hem till allas hjärtan. Så det är en trend jag tycker man kan haka på.

– Någonting som jag tror borde försvinna snart är tung sammet som vi under de senaste åren har sett på bokstavligen ALLT – gardiner, kuddar, plädar. Och skimrande guldinredning som också fanns att hitta på i princip all inredning. Sammeten har ersatts av mer naturliga textilier som ull eller linne. Och det blanka guldet har ersatts med borstade och matta metaller. De är mer tidlösa.

– Marmor är tidlöst, däremot så har man på sistone kunnat hitta billiga marmorkopior i plast på i princip allt. Enligt mig är det dags för dessa att försvinna nu och göra plats för riktig marmor.