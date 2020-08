Skiljebo vänder i publikfrågan – ilskan mot kommunen: ”Dåligt skött”

När Svenska fotbollförbundet för ett par veckor gav grönt ljus till publikinsläpp med maxgränsen 50 personer vid fotbollsmatcher i divisionerna under eliten, var det många klubbar som jublade. Däribland Skiljebo SK. Men inför lördagens match mot Enköping hemma på Hamre IP, kommer ingen publik tillåtas. Det skriver klubben på sin hemsida.

VLT-sporten ringde upp klubbens ordförande, Lars Lundqvist, för att få klarhet kring den oväntade vändningen.

Ni var ju positiva till att tillåta publik på era hemmamatcher. Varför backar ni nu?

– Ja, vi provade en hemmamatch men det gick inte.

Vad var det som inte fungerade?

– Alltså Hamre är ju under all kritik då det är en massa hål i staket runt om planen. Vi pratar inte om små hål för att hämta bollar utan det är rejäla hål. Och vi har jagat Västerås stad i två, tre år om att man ska laga det här staketet. Men det har de inte gjort. Så vi stängde grinden vid 50 pers och låste. Men vi har ju inga vakter och det är ju fråga om flera hål, så det kom in en mängd folk genom de här vilket gjorde att vi överskred den tillåtna maxgränsen.

Hur många var det på plats ungefär?

– Vi bedömer väl att det kom kanske 15 personer ytterligare efter att vi låst grindarna.

Lars Lundqvist menar att varken han eller klubben vill bidra till att bryta mot publikrestriktionerna och lägger över ansvaret på kommunen.

– Vi känner inte att vi kan ta in vakter för att vakta en anläggning som är dåligt skött av Västerås Stad. Är det en pandemi och smittorisk vill inte vi ta på oss det ansvaret om vi inte kan garantera säkerheten för dem som är på plats.

Vad säger Västerås stad?

– Jag har sökt dem för att boka in ett möte då jag vill diskutera detta, men de har skjutit upp och bokat bort det flera gånger. Så nu jag skickade ett mejl till dem i går.

Har de svarat?

– Nej, inte än.

Inför lördagens match har Skiljebo varit extra tydliga med att i förväg kommunicera det nya beslutet – då motståndarlaget Enköping brukar ha stort följe under sina bortamatcher.

– De har en otroligt trogen supporterskara, de brukar ju komma 100-120 pers till bortamatcherna. Redan för en vecka sedan började de ringa och ville boka upp sig på de 50 platser vi hade tänkt släppa in. Så vi hade en diskussion om det under vårt styrelsemöte i onsdags och då sa vi det att ”nej, det här kan inte vi garantera”.

– Så vi har skickat till Enköping att vi kommer ha publikfritt eftersom det annars inte går att garantera säkerheten på anläggningen.

VLT sänder live från Skiljebos match mot Enköping med start klockan 15 på lördag.