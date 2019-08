Skiljebos urladdning i ångestmötet mot Sundbyberg – körde över bottenkollegan "Vet inte när det hände senast"

Det var inte med något särskilt roligt utgångsläge som Skiljebo tog emot Sundbybergs IK hemma på Hamre på lördagen. Lagen låg inför drabbningen sist och näst sist på de två nedflyttningsplatserna och det märktes på spelet att nerverna inför ångestmatchen fanns där.

– Det var absolut en ångestmatch och det fanns nervositet och sådant där som låg där bakom. Det blir så när det är så extremt mycket på spel men jag kände direkt att vi var extremt taggade idag så även om vi började lite knackigt tycker jag inte att vi var så oroliga ändå, säger anfallaren Jacob Norgren.

Skiljebo, som kom till matchen efter att inte ha vunnit sedan i slutet av juli, kändes ändå som det starkare laget och tog också ledningen i den 28:e minuten genom Edwin Nore.

I halvtid var ställningen fortfarande 1–0 och SSK tog först kommandot i den andra. Därför kändes gästernas 1–1 som en riktig kalldusch efter en kortare period av tryck från gästerna.

– Över lag gör vi en okej match men jag tycker fortfarande att det finns jättemycket vi kan ändra på i första halvleken. I andra tryckte de tillbaka oss lite och gjorde ett mål men då, efter det, var det något som släppte på allvar för oss, säger Norgren.

Precis som han säger vaknade Skiljebo till på allvar efter SIK:s kvittering och hittade mer och mer rätt i spelet – inte minst genom att laget lyckades hitta in med bollen i nätmaskorna bakom Sundbybergs Dejan Vitkovic ytterligare tre gånger och slutresultatet skrevs till 4–1.

– Det är som sagt något som bara släpper så vi är såklart jättenöjda med det. Fyra mål framåt, jag vet inte ens när det hände senast för oss. Vi hade ju gjort 19 på hela säsongen innan idag så nu får vi bara hoppas att vi kan hålla igång det här, säger Jacob Norgren som var en av fyra målskyttar för SSK på lördagen.

Han berättar att det varit en jobbig period när laget inte lyckats vinna men hoppas att det nu kan vända och bli bättre i de sista sex omgångarna.

– Det har varit tufft de här veckorna, det har det. Samtidigt har vi mött bra lag. Vi ligger ju där vi ligger men jag tycker ändå att vi har presterat helt okej bortsett från förra matchen (0–1-förlust mot Kvarnsveden). Hur som helst är det skönt att det släppte nu. Det är några matcher kvar så nu är det bara att plocka trea efter trea i fortsättningen.

Hur tycker du att ni ska spela i fortsättningen?

– Vi kan bara titta på den andra halvleken idag. Vi gör mål och är distinkta i straffområdet precis som vi pratat så mycket om. Tidigare under säsongen har vi varit svaga både i offensivt och defensivt straffområde men nu har vi visat hur vi kan och borde spela, säger Jacob Norgren.

Tack vare resultatet, samt att båda andra bottenkonkurrenterna Valbo FF och IFK Mora förlorade sina matcher, tog Skiljebo ett viktigt kliv från 13:e till elfte plats i tabellen – vilket är säker mark med sex omgångar kvar att spela.

Skiljebo SK – Sundbybergs IK 4–1 (1–0)

Mål: 28) 1–0 Edwin Nore, 52) 1-1 Christopher Redenstrand, 59) 2-1 Linus Svensson, 62) 3-1 Jacob Norgren, 81) 4-1 Shadi Ibrahim.

SSK: Jesper Friberg – Erik Gustavsson, Fio Karlsson, Pontus Collander, Linus Svensson (ut 75) – Hampus Tjärnhell (ut 63), Edwin Nore, Fredrik Lundqvist, Shadi Ibrahim – Jacob Norgren (ut 71), Linus Forsberg (ut 63). Avbytare: Max Nordin ( in75), Stefan Stojanivic (in 63), Mårten Ängerfors (in 63), Simon Nerin, Mohamud Abdulkadir Abshid, Felix Åkerberg (in 71), Isac Ullsten Granlund (mv).