Rök vällde in genom ventilerna – boende kritiska mot Mimer efter soptippsbranden

Han står i lägenheten på Folievägen tillsammans med sin sambo Evelina Iggström. Paret har under hela dagen haft fönstren öppna för att vädra ut det sista av den starka röklukten som drogs in via ventilationen kvällen innan, från soptippsbranden. De har dessutom rengjort en del möbler.

– Titta på de här ventilationerna ovanför fönstren. De fungerar väldigt dåligt. Det är i princip samma drag oavsett hur jag justerar ventilen, säger John Eklund och fortsätter:

– Tack och lov sov våra små barn, så de behövde aldrig känna av det här.

Det var på onsdagskvällen som SOS larmade om soptippsbranden på Tibblevägen, bara några hundra meter från Folievägen. Drygt tre och en halv timme senare kom ett VMA-larm, viktigt meddelande till allmänheten, som uppmanar boende i närområdet att gå inomhus och stänga fönster, dörrar och ventiler.

– Vi satt och tittade på teve när vi började känna röklukt, och det blev bara värre. Det var inte kul, säger Evelina Iggström.

Christian Holm, säkerhetsansvarig på Mimer, menar att bolaget tog ett aktivt val att inte stänga ventilationen på de drabbade fastigheterna.

– Vi kontaktade räddningsledaren och frågade om status, och vi fick svaret att Mimers fastigheter inte berörs. Det var på gränsen att ett VMA-larm behövde gå ut, och med hjälp av bedömningen från räddningsledaren ansåg vi inte behöva göra några insatser på dessa adresser, förklarar han.

Om Mimer tvingas agera, krävs att ventilationen på varje enskild fastighet stängs manuellt av fastighetsbolagets personal.

Det är inte bara John och Evelina som menar att fastighetsägaren Mimer borde agerat genom att stänga ventilerna. De VLT talat med, och som bor på gatan, anser att ventilationen i lägenheterna fungerar dåligt.

– Om hyresgäster har problem måste de kontakta fastighetsägaren, säger Christian Holm.