Slaget om Västerås – Anders Lif om striden som avgjorde Sveriges framtid

Halvannan trappa upp i entréhallen i Västerås stadshus hänger en stor oljemålning där Gustav Vasa slår sönder vintunnor. Året är 1521 och den blivande kungen står handlingskraftig mitt i bild. Han bär harnesk under den pälsbrämade kappan och har dragit sitt svärd. Vinet forsar ut över golvet.

Geskel Saloman målade tavlan 1884. Scenen från källaren i Västerås är kanske den mest spridda bilden av kriget mot unionskungen Kristian. Den har också blivit en symbol för den moraliskt rättrådige blivande kung Gustav. Enligt den nationalromantiska historieskrivningen ska kungen ha sagt: ”Jag ser hellre mjöd och vin på marken än mina krigsmäns blod.”

Vintunnor eller inte, dramatiken och våldet våren 1521 gav oss ett nytt Sverige. Och händelserna i Västerås, och i Badelunda, var avgörande på många sätt.

Låt oss börja med en blick på läget i landet denna oroliga vår.

Kalmarunionen skakade i sina redan tidigare skakiga grundvalar. Kristian II av Danmark, som i Sverige fick namnet ”Tyrann”, hade i november låtit kröna sig som kung även i Sverige, efter att ha besegrat sin motståndare i kampen om kronan, riksföreståndaren Sten Sture den yngre.

Kristian ville stärka Kalmarunionens, och därmed Köpenhamns makt och ekonomiska inflytande, inte minst över den svenska handeln med malmerna från Bergslagen och Kopparberget. Han ville han bryta beroendet av staden Lübeck och det tyska handelsförbundet Hansan. Sten Sture den yngre, och senare Gustav Vasa, såg däremot svenska fördelar med att handla med Hansan och inte med Köpenhamn.

Stridslinjen var densamma som under Engelbrektupproret hundra år tidigare. Bergsmän och allmoge mot unionskung och hans skatteindrivande fogdar.

Kristian och unionen backades upp av kapitalstarka tyska industrialister, av påvemakten, av den svenske ärkebiskopen Gustav Trolle och av flera adliga släkter i Sverige.

Men han stöddes inte av alla.

Som en kallblodig furste i sann Machiavellisk anda lät Kristian därför hugga huvudet av sina motståndare vid den osannolika massavrättning och blodbad som avslutade hans kröningsfest i Stockholm i november 1520. Fler än åttio högt uppsatta personer avrättades. En av dem var Gustav Vasas far, riksrådet Erik Johansson.

När Kristian reste hem till Köpenhamn efter massakern lämnade han över Sverige att styras av ett unionsvänligt råd. Det leddes av den westfaliske prästen Didrik Slagheck som gjort karriär inom det danska hovet och ansågs vara en inspiratörerna till blodbadet.

I rådet fanns också ärkebiskopen Gustav Trolle och biskop Otto i Västerås. De förde kommandot över en armé av välrustade legoknektar från Danmark, Tyskland, Frankrike och Skottland. De kungliga slotten bemannades med ryttare och fotfolk. Västerås slott var extra viktigt med sitt strategiska läge för utskeppning av malmerna från Bergslagen. Didrik Slagheck förde själv befälet på Slottet under den ödesdigra våren.

I denna laddade tid lyftes Gustav Eriksson fram av den svenska ”motståndsrörelsen”. Han använde ännu inte släktnamnet ”Vasa”. Han var bara 24 år, hans släkt hade drabbats av blodbadet, och Sten Sture den yngres änka Kristina Gyllenstierna var hans moster.

Gustav Eriksson hade också de egenskaper som krävdes. Han ville ha makt, han ville ha rikedom. Han drog sig inte för att ljuga och bedra. Han spelade på fosterländska strängar. Han var hämndlysten.

Kort sagt, han var som skapt för uppdraget.

Gustav antog utmaningen, drog till Bergslagen och Dalarna där han reste runt och talade för sin sak. Om det var något Gustav Vasa var bra på, så var det att propagera. I januari valdes han till Dalarnas hövitsman i Mora, en slags militär befälhavare. Han försågs med ett eget garde med sexton livvakter.

I början av februari drog han med några hundra man till Falun och Kopparberget där han lade beslag på kronans uppbörd och plundrade köpmansbodar. Hans växande här försågs med tyg till fanor och uniformer.

Gustav Vasa var inte bara en propagandans mästare. Han visste också hur man organiserade en här. Han upprättade han ett nödmyntverk i Hedemora och slog egna kopparmynt, snarlika kung Kristians mynt, för att finansiera utrustning och betala sitt folk.

Han hade varken rytteri eller eldvapen, men han utrustade sin allmogehär med yxor, pilbågar, armborstar, pikar och slungor. Han smidde ”dalpilar” med korta spetsar och skarpa hullingar som kunde bita genom harnesk och han tillverkade långa spjut, ”ljuranglar”, som fotfolket kunde hålla framför sig för att spetsa angripande hästar med ryttare.

I början av april hade Gustav Vasa en krigsberedd här på femtusen man. Fler var på ingång från Gästrikland, Hälsingland och Bergslagen.

Didrik Slagheck hade begett sig till Västerås slott för att organisera det danska motståndet. Han skickade en trupp med ryttare, fotfolk och eldvapen norrut för att kväsa upproret i Dalarna innan det tagit riktig fart.

Styrkan tågade längs den väg på Badelundaåsen som malmfororna använde på sommaren när de frusna vintervägarna inte längre höll. Danskarna med sina legoknektar kom inte längre än till Brunnbäck vid Dalälven nära dagens Krylbo. Här låg Brunnbäcks färja med sina båtar. Under medeltiden var det passagen för dem som kom söderifrån och skulle ta sig upp i landet. Idag går den klassiska riksväg 70 förbi här, från Enköping upp mot Dalafjällen. Älven är smal och flyter lugnt förbi sömniga hus och bryggor.

Gustav Vasa hade skickat bergsmannen Peder Svensson med en uppbådad här som väntade på andra sidan älven. Gustav Vasa själv höll sig på betryggande avstånd. Han var upptagen med att rekrytera folk på annat håll.

Den danska styrkan stod villrådig vid älven. Där fanns inga båtar. I stället möttes de av en störtskur armborstpilar. De krigstränade legoknektarna drog sig bakåt, utom skotthåll, och slog läger på Sonnbo hed för att invänta gryningen.

Peder Svensson, som fick en sten rest till sitt minne i Hedemora, överlistade danskarna genom att på natten förflytta halva sin styrka över älven några kilometer nedströms. Han angrep sedan danskarna bakifrån. Dalkarlarna sägs ha burit granruskor framför sig som kamouflage, ett knep som Shakespeare beskrev i Macbeth hundra år senare.

När tumultet började forslades den andra hälften av Dalahären över vid Brunnbäck. Ett blodigt slag utkämpades på heden. De överrumplade danskarna ska ha huggits ner, skjutits med pilar eller kastats i älven. De knektar trots allt överlevde jagades ända ner till Salbohed.

Slaget har beskrivits som avgörande för det fortsatta unionsmotståndet. På en minnessten på älvbrinken i Brunnbäck står att Dalamännen kämpade för ”Sveriges frihet för hem och fosterbygd”.

För Gustav Vasa låg vägen öppen för ett anfall mot Västerås. Han gav marschorder och den alltmer växande hären rörde sig sakta söderut, först över Långhedens tallmoar, sedan längs Badelundaåsens urgamla landsväg.

Måndagen den 23 april slog dalkarlarna läger på åkrarna vid Romfartuna kyrka. Hur många de var är oklart. Minst 5 000 man, troligen fler, men knappast 15 000 som vissa källor uppger.

En mindre styrka hade avdelats tre dagar tidigare för att gå mot Köping och förbereda ett anfall mot Västerås från väster. Expeditionen blev att fatalt misslyckande. Efter en inledande seger mot en unionsstyrka utsänd från Örebro firade dalkarlarna segern alltför grundligt. Alla tycks ha blivit berusade och somnat vid sina stockeldar och hade inget att sätta emot när danskarna återvände, förstärkta med ett par hundra ryttare från förläggningen i Västerås.

Massakern blev förfärlig och kallas av någon oförklarlig anledning för ”Köpingsleken”. Det var allt annat än en lek.

Gustav Vasa visste inget om katastrofen i Köping när han på morgonen söndagen den 28 april beordrade sina mannar att tåga ner längs åsen mot Badelunda. Delar av denna gamla landsväg, ”Storstigen”, finns ännu kvar i Romfartuna.

Hären var indelad i två avdelningar. Den ena leddes av Lasse Eriksson, den andra av Lasse Olsson. De skulle anfalla Västerås på olika vägar. Var och när de två avdelningarna skiljdes åt framgår inte av litteraturen. En del av hären, eller kanske hela, tågade de tolv kilometerna till Badelunda där ett nytt läger slogs. Ingen vet var, men gissningsvis vid Anundshög. Dagen därpå, måndagen den 29 april, skulle hären förflyttas till ett slutligt ”basläger” intill Sankt Olofs kapell vid en av infarterna till staden, inför slutangreppet den 30 april.

Ingen vet idag var detta kapell låg.

Västerås hade fyra ”vägkapell”, tillägnade var sitt helgon. Två kapellruiner finns kvar, dels Sankta Gertruds bakom Slakteriet, dels Sankta Ursulas på Blåsbos höjder. Ett tredje kapell var tillägnat Sankt Örjan och stod på Munkholmen (Fiskartorget), nära hamnen, för att välkomna sjöfararna.

Det fjärde kapellet, Sankt Olofs, borde alltså ha legat vid infarten från Uppsala och Stockholm. Dagens infart, Stockholmsvägen, fanns inte på medeltiden. Den klassiska infarten från öster och nordöst gick via Badelunda och Anundshög, på den gamla Eriksgatan, och anslöt till vägen upp mot Kopparberget och Bergslagen strax norr om staden.

Flera historiker gissar därför på att kapellet låg vid Kopparbergsvägens utfart, antingen nere vid nuvarande Cityringen där det fanns en bro över Persbobäcken, eller litet längre ut, under galgarna på Krutkällarbacken.

Frågan är akademisk, eftersom dalkarlarna aldrig nådde sitt tilltänkta basläger. Hären hade upptäckts av spejare från Slottet och Didrik Slagheck hade gett order om en motattack. Han skickade ut styrka på 400 ryttare och 700 fotsoldater.

Dalkarlarna var många fler, även om hären hade hunnit delas.

Flera uppgifter tyder på att Lasse Olsson och Gustav Vasa var på väg med halva hären genom skogen från Badelunda bort mot Finnslätten och Apalby för att ta sig in i staden via en mer nordlig väg. Det berättas av Gustav Vasa ville vända om och delta i drabbningen i Tibble, när han fick höra om den danska motattacken. Men han ska ha stoppats av livvakterna som inte vill utsätta honom för fara.

I stället installerades Gustav Vasa i ett högkvarter i Sankta Ursulas kapell på åsen vid Blåsbo.

Det blev Lasse Eriksson och hans avdelning av hären som fick möta de danska legoknektarna på Tibble äng. Denna drabbning i Badelunda blev inledningen på slaget om Västerås och, om man så vill: slaget om Sverige.

Den mest måleriska beskrivningen av drabbningen finns i Peder Svarts berömda krönika om Gustav Vasa, skriven fyrtio år efter händelserna i Västerås, säkert granskad, kanske till och med dikterad av huvudpersonen själv.

Peder Svart må ha skrivit för att tillfredsställa härskaren. Bortsett från det är krönikan den mest utförliga källan vi har. Peder Svarts fakta om Västerås topografi är svåra att ifrågasätta. Han visste vad han talade om, han var ju från trakten. Han hade haft flera olika tjänster i staden innan han på 1550-talet blev kaplan hos Gustav Vasa och 1557 biskop i Västerås.

Det finns de som hävdar att krönikan faktiskt är ett självständigt verk, nedtecknat under de två åren mellan Gustav Vasas död 1560 och Peder Svarts egen död 1562.

Peder Svart berättar att det danska rytteriet angrep dalkarlarna som ”glupande lejon”. Men hästarna rände rakt in i de långa spjuten, ljuranglarna, och de specialsmidda järnskodda dalpilarna trängde genom ryttarnas rustningar.

Slagfältet pekas inte ut exakt, men entusiasterna i Badelunda hembygdsförening är säkra på att bataljen utkämpades på Tibble äng, den åker där familjen Wässman odlat potatis i generationer, mellan Badelundaåsen och Bjurhovda.

Karl Wässman hittade pilspetsar av järn när han dikade ut på 1920-talet. Spetsarna hade varit infattade i medeltida armborstpilar. Wässman gav bort några pilspetsar, andra hamnade på Historiska museet men sex pilspetsar blev kvar i Tibble och förvaras nu, tillsammans med en mystisk kanonkula, i en nyligen renoverad rustkammare vid Tibble gård.

Från kammaren, där den indelte soldaten förvarade sin utrusning, har man utsikt över den historiska ängen. Litet längre bort, vid Anundshög, ligger en sumpig skog på åsens östra sluttning. Platsen kallas sedan generationer för ”Jutekärret”, Danskkärret. Här sägs danskar ha gått ner sig i blötan när de flydde från slagfältet.

De som inte dödades flydde tillbaka mot staden och lämnade flera hundra nedstuckna hästar bakom sig. Peder Svart berättar, inte utan skadeglädje, att de ryttare som ännu red på hästar trampade ned det egna fotfolket under reträtten.

Den splittrade danska styrkan återvände till Torget via Smedjegatan. Där tog de skydd bakom skyttevärn i hörnet av Igor och Sigmatorget på dagens karta. Fältkanonerna riktades mot Smedjegatan där dalkarlarna var i antågande.

Men alla dalkarlar kom ju inte på Smedjegatan!

Lasse Olsson trampade in med sin del av hären från Gåsmyretullen där Långa gatan började, den gata som senare blev Östra Långgatan och så småningom Östra Kyrkogatan.

Gustav Vasa stannade kvar i Sankta Ursulas kapell för säkerhets skull.

Lasse Olssons oväntade flankattack tvingade danskarna att lämna sina värn och backa ner mot Lillån som flöt där Munkgatan går idag. Där fanns en bro över till Munkholmen och det kloster som dominikanerna hade byggt trehundra år tidigare.

Många unionsknektar föll i vattnet och drunknade, andra rusade in i klostret och ”bad om absolution”. Huvuddelen av styrkan retirerade över ännu en bro till Slottets skyddande bastioner. Under reträtten sköts eldpilar in mot staden och snart var de trånga kvarteren med sina halmtak insvepta i rök och eld. Även Domkyrkans tak stod i lågor.

Dalkarlarna gav upp förföljandet vid Lillån. Nu händer något som ingen historiker kunnat förklara. I stället för att hjälpa till med att släcka bränderna börjar dalkarlarna plundra övergivna handelsbodar. De slår sig också ner på krogar och i vinkällare för att fira segern med vin, öl och ”kyrsedrank”, en körsbärslikör som var populär på medeltiden.

Lasse Olsson firade inte utan drog ut de erövrade fältkanonerna till högkvarteret i kapellet på Blåsbo. Gustav Vasa lät sig tydligen inte imponeras av krigsbytet utan beordrade Lasse Olsson att ta med sig så många mannar han kunde samla ihop och återvända till Torget.

Faran är som bekant störst i segerns stund.

Danskarna hade repat nytt mod och återvänt till Torget, denna till synes ändlösa 29 april 1521. Ännu ett slag utkämpades, ännu en gång fick västeråsarna dra för fönsterluckorna och stänga sig inne i de gårdar där halmtaken brann, ännu en gång dödades soldater på båda sidor, ännu en gång tvingades danskarna backa tillbaka till Munkholmen.

Jag får inte tidslinjen att stämma, men dalkarlarna återupptog uppenbarligen sitt firande. Först nu, efter den sista bataljen, beger sig Gustav Vasa in i staden från Blåsbo. Det är nu han går runt till krogarna och vinkällarna och myndigt slår sönder ölkaggar och vintunnor, om man får tro Peder Svart. Det är nu han höjer svärdet i den kända målningen i Västerås stadshus.

Det är nu Sveriges framtid formas.

Danskarna skeppade tillbaka de flesta av knektarna till Stockholm. En mindre styrka blev kvar för att hålla Slottet in i det sista. Gustav Vasa lät dem hållas i ett år innan han slutligen tog över. Han hade ju redan kontroll över Västerås.

Våren 1521 hade han annat för sig. Han lät bönderna i allmogehären resa hem till Dalarna för att sköta jordbruket. Nu hade han råd att byta ut delar av hären mot legoknektar. Den ena efter den andra i rådsaristokratin slöt upp bakom honom.

Gustav Vasa fortsatte till Uppland, besegrade biskop Trolle och utsågs till rikshövitsman i Vadstena i augusti. Biskop Otto i Västerås försvann också ut i historiens kulisser.

Den 6 juni 1523 valdes Gustav Vasa till kung i Strängnäs. Unionen var ett minne blott.

Fyra år senare bröt han med påven och lade beslag på kyrkans mark och egendomar. De avgörande besluten fattades på den så kallade reformationsriksdagen 1527.

Var då? Jo, i Västerås.

Var annars?

Anders Lif