AHP: "Har man vuxit upp med katter, kan det ta lite tid innan man förstår sig på hundar"

Facket satsar: Imorgon tisdag är det val i USA. Mängder av lokala val runtom i landet. Ingen vet hur det går. Unga väljare kan skapa nya politiska lägen.

För många handlar valet främst om lönen. Det finns fattigt folk i USA. Men brandkåren i Californien har bra betalt. Det kanske inte är så konstigt eftersom skogarena härute brinner stup i ett och brandkårens kvinnor och män ofta får riskera livet.

Det säger sig själv att brandkårsfacket sedan gammalt är starkt. Facket har gott om pengar och stöder politiker som lovar de högsta lönerna.

Nu till valet sponsrar brandkåren kampanjplakat vid nästan varenda gatukorsning till stöd för ”sina” kandidater till den lokala brandkårsstyrelsen. Här ser ni ett plakat.

Läs det första röda namnet. Läs det en gång till.

Javisst. Förnamnet Orbrad är efternamnet Darbro baklänges. Varför heter han så?

Jag har hört att föräldrarna hade svårt att komma överens om vad deras nyfödde son skulle heta. Men efternamnet var de ense om. Så de gav honom helt enkelt efternamnet baklänges som förnamn.

Den här sortens ordlek kallas palindrom. Det visste ni kanske redan. Kanske också att ordet palindrom skapades på 1600-talet av den brittiske författaren Ben Jonson. Han slog ihop två grekiska ord till ett ord som gick lätt att uttala.

Kök är ett enkelt svenskt exempel. Om ni har en palindrom på lager får ni gärna skicka den till [email protected]

P.S. Här är en mer utstuderad palindrom. Bokstav för bokstav samma text baklänges som framlänges:

Was it a car or a cat I saw?

Tur för Bella: Har man vuxit opp med katter kan det ta lite tid innan man förstår sig på hundar.

Bella är ett undantag.

Bella bor i Sollentuna. Då och då hälsar hon på i Hallstahammar. Ibland sover hon över. Vi har blivit riktigt goda vänner.

Bella är en ”Cockerpudel”, det vill säga en mix av cockerspaniel och pudel.

Hon är blind på ena ögat. Ibland krånglar det friska ögat. Då är det bråttom att komma till doktorn och få droppar. Djursjukhuset i Strömsholm ligger tack och lov nära till.

Vi har varit här med våra katter långt innan sjukhuset blev en länk i en privat djursjukhuskedja som heter Evidensia. (Bra likt byggkonsulten Evidentia.)

Andra gången vi kom hit med en av våra katter fick jag frågan:

- Hur är namnet?

Enfaldigt nog uppgav jag mitt namn. Samt personnummer.

- Äsch, jag menar förstås katten.

Nu kom vi med Bella till sjukhuset två minuter före nio på kvällen. Inga problem. Här är akutmottaggningen öppen dygnet runt. Till vänster om ingången får jag se en stor simbassäng för djur som behöver motion till exempel efter en operation.

Medan vi väntar på vår tur upptäcker jag på besöksdisken några burkar med godis. Säkert där för att lugna oroliga besökare:

En burk är märkt ”Hundgodis”. En annan märkt ”Kattgodis”. För säkerhets skull står här dessutom en burk med etiketten ”Människogodis”.

Med lätt darrande hand tar jag två bitar. Tappar den ena.

Ta skeden i vacker hand: Förra veckan nämnde jag att Finnairdukade med Marimekko-mönstrade bägare och servetter på flyget från Tokyo. Snygg reklam för styva finska formgivare.

SAS har på sitt sätt länge dukat med lågmäld reklam för en svensk formgivare. Förmodligen är jag inte ensam om att från någon SAS-resa ha sparat en kaffesked med namnet Bernadotte i nästan mikroskopiskt små bokstäver på undersidan. Ovansidan av skeden med SAS-märket ser ni på bilden.

Prins Sigvard Bernadotte (1907- 2002) var son till Gustaf VI Adolf, Sveriges kung 1950-1973 och farfar till vår kung Carl XVI Gustaf.

Sigvard Bernadotte studerade vid Konsthögskolan i Stockholm. Arbetade vid Georg Jensens silversmedja i Danmark innan han öppnade eget i Stockholm och Köpenhamn.

Sigvard Bernadotte lanserade och höll kvar sin egen klassiskt strama stil i allt från möbler till SAS-bestick.

Anders H Pers