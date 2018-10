Robyn är tillbaka – stor intervju i New York Times söndagsbilaga

Robyn kommer igen: Kommer ni ihåg popstjärnan Robyn? Hon hette egentligen Robin Carlsson och slog igenom som tonåring på 90-talet med ett par låtar som platsade på amerikanska Tio i topp-listan.

1997 kom hennes första egna platta ”Robyn Is Here” ut i USA. Låten ”Do you really want me?” gjorde succé.

Så tystnade hon plötsligt. På senare år har publiken inte hört av henne.

Men nu ägnar New York Times, en av USA:s mest respekterade dagstidningar Robyn en stor bild på första sidan plus ett helt uppslag med text och bilder i sin söndagsbilaga.

Varför?

Därför att Robyn kommer tillbaka till musiken. Hennes nya skiva heter ”Honey”.

Tidningens reporter har intervjuat Robyn i Stockholm. Senast på Café Opera och Moderna Museet.

Hon berättar att Robin skrev sin första sång när hon var elva år. Den handlar om föräldrarnas skilsmässa. Robyn säger att alla hennes sorgsna låtar egentligen handlar om den skilsmässan.

Hennes liv har tidvis varit mörkt. Nu säger hon att det har lättat även om reportern tycker sig märka ett drag av svårmod även i Robyns ”Honey”.

På tal om Honey: Gillar ni också honung?

Det finns honung från alla möjliga håll i butikerna. Roligast är förstås när man hittar honung från trakten.

Till exempel från Munktorp som ligger mellan Kolbäck och Köping. En knapp halvtimme väster om Västerås.

I södra Munktorp ligger nämligen Katrinelunds Bigård.

Katrinelund har ungefär 100 bikupor spridda runtom i Munktorp.

Här kan man adoptera en bikupa och besöka sina bin på Katrinelund vid de särskilda aktitivitetsdagarna där. Kolla hur de mår.

Dessutom kan man få honungen från sina adopterade bin levererade hemma.

Jag ser också på nätet att Katrinelunds bidrottningar är snälla, produktiva och trevliga.

Vad kan man mera begära av bidrottningar i Munktorp?

Vafab USA: Santa Cruz en bit söder om San Francisco i Californien är en omväxlande stad med ett universitet i ena änden och ett gäng uteliggare i den andra.

Santa Cruz har ungefär 65 000 invånare. De allra flesta är starka miljövänner.

Santa Cruz motsvarighet till vårt Vafab heter Clean Waste. Här råder strikt källsortering:

En grå tunna för vanligt köksavfall.

En extra stor grön tunna för trädgårdsavfall om man har trädgård.

En blå tunna för återvinningsbara sopor.

Sopbilarna kommer en morgon i veckan. Vill man ha uppehåll i hämtningen räcker det att ringa till Clean Waste några dagar i förväg.

Nu undrar ni förstås hur man blir av med sina julgranar i januari.

Clean Waste meddelar för säkerhets skull redan nu att man kan lägga sin avbarrade julgran bredvid soptunnorna efter jul. Så sköter sopbesättningen resten utan kostnad.

Urtida bok: Jag har en klocka efter min morfar. Ett fickur som jag plockar fram och drar opp en dag i januari varje år. Jag blir lika förvånad varje gång att den kan hålla tiden så väl. Trots att den har legat i ide ett helt år.

Många av er har säkert också en eller annan klocka från den tiden när klockor gjordes av människor och inte av maskiner.

Nästa vecka kommer en bok om den sortens klockor. Den heter för enkelhetens skull ”Klockboken”. Skriven av en ung man som heter Carl Hallvarsson.

Anders H Pers