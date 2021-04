Slarv och obäddade sängar – över hundra inrapporterade klagomål: ”Ett sjukhus ska vara rent”

Anmäl text- och faktafel

I september 2019 rapporterade VLT om problem med städningen på sjukhuset. Problemen ska ha uppkommit i samband med att rutinerna kring städningen gjordes om och verksamheten Samlad service börjat sköta städningen.

Enligt en revisionsrapport som regionstyrelsen fick presenterat för sig i mars kvarstår en del problem, ett och ett halvt år senare.

Bland annat kommer utredningen fram till att regionstyrelsen inte helt har en tillräcklig intern kontroll som säkerställer god vårdhygien i enlighet med lagar, beslut, mål och riktlinjer. Rapporten slår också fast att Region Västmanland bör arbeta för att ytterligare förbättra efterlevnaden av basala hygien- och klädrutiner.

Däremot har antalet inrapporterade avvikelser om städning blivit färre under 2020. Under fjolåret rapporterades det in 122 avvikelser, motsvarande 180 2019. Dock är det fler än både 2017 och 2018 då antalet inrapporterade avvikelser var 89 respektive 82.

Rapporten slår dock fast att pandemin kan ha påverkat arbetet med att förbättra situationen eftersom akuta insatser varit prioriterade.

Malin Gabrielsson (KD) som är regionråd i opposition, har lyft frågan om städning på sjukhuset vid flera tillfällen, bland annat i regionfullmäktige.

– Ett sjukhus ska vara rent. Medarbetarna som städar har inte fått rätt förutsättningar att göra ett gott arbete. Jag är upprörd å deras och patienternas vägnar, säger Malin Gabrielsson.

Magnus Ekblad (C) är ett av regionråden i majoriteten som ansvarar för vårdhygien och städningen på sjukhuset.

– Det här har verkligen varit en aktuell och viktig fråga. I den här revisionsrapporten tar man upp några områden som är okej, medan det finns några punkter där det ska förbättras. En sådan punkt är kompetensutveckling av personal, vilket vi satsat på under 2020, men vi behöver göra ännu mer och det ska vi göra. Vi måste även bli bättre på att följa upp och återkoppla avvikelser, och det är ungefär det som även kommer stå i svaret som vi i styrelsen kommer att ge till revisorerna, säger han.

Obäddade sängar, fläckar på golvet och damm – det här handlar avvikelserna om

Under 2020 rapporterades 122 avvikelser, detta handlar det om. Uppgifterna kommer från Marcus Jonasson som är verksamhetschef för Samlad service

► En vanlig avvikelse är att kund har hittat en fläck kvar någonstans på golvet i ett rum eller korridor. Det finns ett antal fall där vi missat att tömma en papperskorg i något rum.

► Vanligt är också avvikelser som handlar om påfyllning av ex. toapapper, muggar, tvål mm. Samlad service – städ fyller alltid på när det är tomt men om det finns lite kvar så gör vi inte det. När toapapper eller tvål tar slut under dagen ska vårdmedarbetare fylla på. Avvikelsen handlar då mer om ansvarsfrågan och huruvida material tagit slut innan eller efter vi städat. Dock fylls materialet på av vårdmedarbetare så de drabbar ingen besökare/anhörig/patient.

► Slutstädning är en mer noggrann städning av ett patientrum som utförs när patienten byter rum eller åker hem. Slutstädningen är ett samarbete mellan vård- och städmedarbetare där varje yrkeskategori gör olika delar. Det finns ett antal avvikelser som handlar om det samarbetet och gränsdragningen mellan yrkeskategorierna.

► Det finns ett antal jourrum på sjukhuset där vårdmedarbetare sover under långa jourpass. Det finns ett flertal avvikelser som handlar om att vi inte bäddat om sängarna i tid före nästa medarbetare kommer in i rummet. Rutinen är ändrad vid nyår för att förbättra samarbetet och förtydliga gränsdragning vilket lett till en förbättring.

► Finns även exempel där det missats ett visst moment en dag, ex damning, kan vara fläck kvar på ex dörr eller spegel eller där kund upplever städningen som utförd men inte tillräckligt bra. Alltså lite slarvigt.