Små ändringar i budgeten – men nu finns det pengar för ordningsvakter i city

Hur kommunen ska fördela våra skattepengar bestämmer politikerna vid ett längre fullmäktigemöte i juni. Men det händer saker under hösten. Det kan behövas mer pengar på ett ställe än ett annat. Budgeten, eller årsplanen som den kallas, revideras därför alltid i december.

Skolan ska fortsätta att prioriteras. Men hur stora satsningarna verkligen blir rådde det oenighet om.

Anna Lundberg, (L), tillhör majoritetsstyret med C, MP och S. Hon är också ordförande i grundskolenämnden:

– Jag håller inte med om att våra skolsatsningar är små. Det handlar om en höjning av elevpengen med 1.090- 3.570 kronor. Det kommer att göra en stor skillnad. Självklart skulle vi kunna höja den ännu mer men jag vill inte höja skatten, sa hon.

Lars Nordin (V), tyckte att de styrande partierna hade hög svansföring och hävdade att med denna höjningstakt kommer Västerås även i fortsättningen ha en skolpeng som ligger 15 procent under genomsnittet.

– Västerås har en mycket låg skatt. Vi vill höja den med 35 öre. Det har västeråsarna råd med för att få en bättre skola, sa han.

Kommunalrådet Jesper Brandberg (L) svarade Nordin:

– Du visar din okunnighet genom att säga att vi i bästa fall håller jämna steg med andra kommuner, men jag kan meddela att Västerås har höjt elevpengen dubbelt så mycket som de jämförbara kommunerna, de senaste två åren.

Tryggheten var också ett diskussionsämne. Nu blir det ett tillägg på 1,8 miljoner kronor som ska göra city tryggare, bland annat genom ordningsvakter.

Kommunstyrelsens ordförande, Anders Teljebäck (S), berättade också att kommunen väntas få 13,4 miljoner i statsbidrag för att öka tryggheten i stadsdelarna.

– Vi sätter nu frågorna om trygghet, social hållbarhet och brottsförebyggande åtgärder ännu mer i fokus, än vi gjorde när vi lade budgeten i juni.

Det är alldeles för lite pengar, tyckte oppositionspolitikern Elisabeth Unell (M) vars parti lagt ett budgetförslag som tagits fram gemensamt med KD.

– Jag är glad att ni nu lagt in någon satsning på trygghetsfrågor. Men i vårt förslag la vi 10 miljoner i budgeten som vi tog fram i somras, och denna summa står vi fast vid.

Krisen i socialtjänsten kom förstås upp. De styrande partierna utökar nämndens ram med ungefär 60 miljoner kronor. M och KD vill öka ramen med ytterligare 20 miljoner kronor.

Sverigedemokraterna lade inte fram något eget förslag på ändringar. Partiet hänvisade till det budgetförslag som partiet presenterade i somras. Detta kritiserades av flera ledamöter, bland annat av Jonas Cronert (S):

– Ur ett demokratiskt helhetsperspektiv är det extremt anmärkningsvärt. Hur kan man med trovärdighet lansera egna förslag om man inte berättar hur de ska finansieras. Alla partier tar ansvar och vårdar demokratin, utom Sverigedemokraterna. Jag önskar er en trevlig semester, sa han upprört.

Han fick svar av partiets gruppledare Erik Johansson (SD):

– Då önskar jag en God jul till att börja med. Vi återkommer när den riktiga budgeten för 2021 tas i juni.

Jonas Cronert (S):

– Då välkomnar vi SD in i den politiska matchen igen år 2021.

Hur mycket pengar som kommunen ska ge till studieförbundet var också en het fråga. KD och S anser att det räcker med statsfinansieringen.

– Vi vill dra ner på bidraget till vuxnas fritid. Vi kan inte lägga kommunala pengar på kurser i magdans och knyppling när vi har samtidigt ska ha pengar till boenden för våldsutsatta kvinnor och har för stora barngrupper i förskolan, sa Eleonore Lundkvist (M).

Kommunalrådet Markus Lindgren (MP), är ordförande i kulturnämnden. Han upprördes över att det i förslaget från M och KD föreslogs en neddragning med 12 miljoner i kulturnämndens budget på cirka 200 miljoner kronor.

– Det vore en kulturslakt, jag kan inte beskriva det på något annat sätt, sa han.

Nu blev det som väntat den styrande majoritetens förslag som klubbades. Så här fördelar sig pengarna nästa år:

Nämndernas driftsbudgetramar i miljoner kronor:

a) Majoritetens (L, S, MP, C) beslut b) KD+M:s förslag c) V:s förslag

Förskolenämnden: a) 1 004,5 b) 1 021,9 c) 1 024,0

Grundskolenämnden: a) 2 011,3 b) 2 004,1 c) 2 056,8

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden: a) 873,0 b) 860,8 c) 884,1.

Skultuna kommundelsnämnd: a) 121,8 b) 121,9 c) 121,1.

Äldrenämnden: a) 1 603,6 b) 1 589,9 c) 1 615,9

Nämnden för personer med funktionsnedsättning: a) 862,6 b) 870,6 c) 873,3

Individ- och familjenämnden: a) 875,1 b) 895,0 c) 875,3

Kulturnämnden: a) 200,5 b) 188,5 c) 203,0

Nämnden för idrott, friluftsliv och förebyggande: a) 282,1 b) 280,0 c) 292,9

Tekniska nämnden: a) 455,3 b) 448,6 c) 478,4

Byggnadsnämnden: a) 27,4 b) 27,4 c) 28,6

Miljö- och konsumentnämnden: a) 22,0 b) 19,0 c) 22,3

Kommunstyrelsen: a) 221,1 b) 201,7 c) 218,3

Kommunrevisionen: a) 4,8 b) 4,8 c) 4,8

Valnämnden: a) 2,3 b) 2,3 c) 2,3.

Överförmyndarnämnden: a) 15,0 b) 15,0 c) 15,0