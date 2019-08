Anmäl text- och faktafel

SMHI varnar för skyfallsliknande regn i Västmanland, som kan börja komma under torsdag eftermiddag och kväll.

Då det råder risk för stora regnmängder kan det medföra översvämningar i dagvattensystem, mindre vattendrag och i källare. Även vägar kan bli översvämmade, men osäkerheten i väderutvecklingen är samtidigt stor.

- Det kan komma allt mellan 0-50 millimeter under eftermiddagen och kvällen, säger Per Holmberg, meteorolog på Foreca.

Åskvädret som drog in under onsdagskvällen gav också en hel del regn, lokalt mellan 20-40 millimeter.

Under sena torsdagskvällen klarnar vädret upp och under fredagen blir det soligt och runt 20 grader.

– Även lördagen bjuder på vackert väder och ännu några grader varmare. Söndagen inleds med sol, men under dagen kommer en ny kallfront in med regn, åska och betydligt svalare temperaturer, säger Per Holmberg.