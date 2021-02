Smittspridningen ökar: ”Förmodligen starten på en tredje våg”

Anmäl text- och faktafel

Under vecka 6 rapporterades 338 nya bekräftade fall av covid-19. Under förra veckan ökade antalet nya fall till 365. Antalet inlagda på sjukhus var under början av vecka 8 20 personer, jämfört med början av vecka 7 då siffran var 11. Den nedåtgående trenden vi sett i Västmanland sedan årsskiftet verkar ha vänt.

– Statistiken vi har visar på att antalet fall har ökat något förra veckan (vecka 7) jämfört med veckorna dessförinnan. Det är inte en stor ökning och om det utifrån det är att betrakta som en sannolik början på en tredje våg eller om vi ligger på en platå är svårt att avgöra. Men det finns andra tecken: en ökad efterfrågan på provtagning och även att något fler vårdas på sjukhus talar för att vi kanske har ett ökat antal fall att vänta de närmaste veckorna och att det tyvärr förmodligen är starten på en tredje våg här, säger Jan Smedjegård, smittskyddsläkare i Region Västmanland.

Under förra veckan rapporterade Region Västmanland att man hittat 20 fall av virusvarianten från Sydafrika, och i smittspårningen man gjort kring dessa fall har man hittat ytterligare ett fall, något som P4 Västmanland var först med att rapportera. Det finns även indikationer på att även den brittiska varianten ökar i länet, men siffrorna för detta är inte helt fastställda än.

– Preliminära siffror talar för en ökad förekomst av den brittiska varianten men hela förra veckans siffror har vi inte än, säger Jan Smedjegård.

I andra regioner, som Gävleborg och Sörmland, har man hittat fall av virusvarianten från Brasilien, men man har inte hittat den mutationen i Västmanland.

– Både den Sydafrikanska och Brasilianska är mer svårdiagnostiserad än den brittiska, så det tar längre tid innan vi har information om förekomsten.

I närliggande regioner har man infört ytterligare lokala restriktioner till följd av ökad smittspridning, är detta något som diskuteras och eventuellt är på gång även här i Västmanland?

– Utifrån vår omvärldsbevakning diskuterar vi det och tar del av hur vissa andra regioner i vår närhet agerat. Men vi har inte själva fattat några formella beslut än, säger Jan Smedjegård.