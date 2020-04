Snön kommer tillbaka – med mycket hårda vindar: ”Kan eventuellt lägga sig på någon gräsmatta”

Anmäl text- och faktafel

Torsdagen börjar enligt Per Holmberg, meteorolog på Stormgeo, med en klar och fin morgon. Temperaturerna väntas ligga på mellan 7 till 8 grader och det blir rätt blåsigt.

– Sen drar ett nederbördsområde in under eftermiddag-kväll, det blir mest regn men kan kanske övergå i snö, säger Per Holmberg.

Snön väntas främst vara i luften, det är tveksamt om den lägger sig på marken.

Samtidigt som nederbördsområdet väntas dra in har SMHI skickat ut en varning om mycket hårda vindbyar i länet från torsdag eftermiddag. En sydvästlig byvind på 21 till 24 meter per sekund väntas enligt SMHI.

– Det är inget trädfällarväder men grenar kan flyga, det är läge att hålla koll på vad som händer med vinden, säger Per Holmberg.

På fredagen väntas kallare luft dra in över Västmanland, med temperaturer på 4 till 5 grader eller kallare.

– Det blir moln och lättare snöfall, men det smälter nog på marken. Det kan eventuellt lägga sig på någon gräsmatta i norr, säger Per Holmberg.

Framåt lördagen väntas temperaturer på mellan 6 till 7 grader, då kan även solen titta fram.

– På söndagen kommer varmare luft som förmodligen drar med sig moln, det kan bli upp mot 9 grader, säger Per Holmberg.

Hur blir det då nästa vecka?

– Mycket talar för varm luft, det kan mycket väl blir tvåsiffriga grader, säger meteorologen.